【オール顔認証マンション】ヴァースクレイシアIDZ永福町居住用分譲住戸好評完売のお知らせ

ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535) のグループ会社プロパティエージェント株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖)は、自社開発オール顔認証マンション『ヴァースクレイシアIDZ永福町』につきまして、居住用分譲住戸の全戸を完売いたしましたのでお知らせいたします。

■クレイシア・ヴァースクレイシアIDZ（アイズ）シリーズの特徴

当社グループの手掛けるクレイシア・ヴァースクレイシアIDZシリーズは、鍵が一切いらない“オール顔認証マンション”です。マンションの資産価値を高める顔認証プラットフォーム「FreeiD（フリード）」を導入し、 エントランス、宅配 BOX、エレベーター、各住戸それぞれのオートロックが顔認証だけで解錠可能、両手がふさがっていても“顔”だけで家に入ることができます。

さらに、One Time（鍵貸し）機能により同居しない家族や知人にも鍵を貸し出すことができ、より安全で快適なスマートなマンションライフを実現します。

FreeiDのサービスサイト：https://freeid.dxyz.co.jp

■本物件の特徴

オール顔認証マンション『ヴァースクレイシアIDZ永福町』は、渋谷と吉祥寺をつなぐ京王井の頭線に位置し、直通の乗り換え路線がなく、沿線住民の生活路線としてのローカル感がありながらも、東京を代表する人気都市をつなぐ洗練されたグローバル感もある場所。

＜物件概要＞

物件名称：ヴァースクレイシアIDZ永福町

所在地：東京都杉並区永福四丁目86番4、86番5(番地)

東京都杉並区永福四丁目25番15(住居表示)

交通：京王井の頭線「永福町」駅徒歩11分

京王井の頭線「西永福」駅徒歩8分

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上5階建て

総戸数：23戸

ミガロホールディングスグループでは居住者に長く支持される、資産性の高い物件開発を目指しております。

【プロパティエージェント株式会社 会社概要】

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

代表者：代表取締役社長 中西 聖

設立：2004年2月6日

事業内容：不動産クラウドファンディング事業、不動産開発販売事業およびプロパティマネジメント事業（賃貸管理サービス、建物管理サービス）

企業サイト：https://www.propertyagent.co.jp/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

代表者：代表取締役社長 中西 聖

設立：2023年10月2日

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：グループ内事業（DX推進事業・DX不動産事業）の経営戦略策定及び経営管理

企業サイト： https://www.migalo.co.jp/