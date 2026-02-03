「ぐるっと千葉」商標権および著作権一式の取得ならびに復刻プロジェクト始動のお知らせ

株式会社ナンドミマーケティンググループ

株式会社ナンドミマーケティンググループ（本社：東京都渋谷区代々木、代表取締役：内野敏樹、以下「当社」）はこのたび、地域情報ブランド「ぐるっと千葉」について、商標権ならびに著作権一式（ロゴ、Webサイトデザイン、記事・コンテンツ、写真等を含む）を取得したことをお知らせいたします。

当社はこれに伴い、当社を新たな事業主体として「ぐるっと千葉」の復刻・再展開プロジェクトを開始いたしました。

当社は千葉の地域情報を発信する千葉県おでかけメディア／千葉県コミュニティ「千葉虹色こまち」を運営しており、地域の魅力発信と事業者支援に取り組んでいます。

今回取得した権利を基盤に、「ぐるっと千葉」を新体制で再構築し、第一弾としてはぐるっと千葉Web版と、ぐるっと千葉SNSを軸として、千葉の価値発信をさらに強化してまいります。

なお、本件は関係当事者における破産手続が係属中であることを踏まえ、関係者の皆様に誤解や混同が生じないよう、「当社が権利を取得し、事業主体を当社へ変更したうえで復刻する取り組みである」ことを明確にしたうえで、適切に情報発信してまいります。

本件の背景・趣旨

「ぐるっと千葉」は、千葉エリアの暮らし・観光・地域事業者の情報をつなぐ取り組みとして、多くの皆様に親しまれてきました。千葉県内の魅力ある地域資源や事業者の取り組みを広く伝える“情報基盤”として長年にわたり蓄積されてきた発信の価値は、地域にとって重要な資産であり、本件は単なる権利取得ではなく、将来的な事業展開と価値創出を見据えた戦略的投資として実行したものです。

当社は「千葉虹色こまち」の運営を通じて、地域密着型の情報発信とコミュニティ形成に取り組んでまいりました。こうした経験を活かし、「ぐるっと千葉」を当社の運営体制のもとで復刻・再構築することが、千葉県の価値発信を継続的に支え、地域の未来につながる取り組みになると判断いたしました。

譲渡の詳細

今回の概要

権利取得内容

「ぐるっと千葉」商標権

「ぐるっと千葉」に関する著作権一式

（ロゴ、Webサイトデザイン、記事・コンテンツ、写真等を含む）

新事業主体

株式会社ナンドミマーケティンググループ

※千葉虹色こまち×ぐるっと千葉の新設会社設立準備中

（株式会社ナンドミマーケティンググループ100%子会社とする。）

復刻の主軸

Webメディア：地域情報・特集記事・事業者紹介など

SNS：地域の旬情報、イベント情報の即時発信

観光・イベント：地域回遊・参加型企画の推進

事業者向け掲載・PR：掲載プラン、集客支援、PR企画

雑誌（紙媒体）復刻について

当社では「ぐるっと千葉」の雑誌（紙媒体）についても復刻を検討しています。

ただし、制作・発行体制ならびにスポンサー企業等の参画に関する見通しが整い次第、段階的に企画・準備を進める予定であり、現時点で発行時期等は未定です。

なお、雑誌（紙媒体）の復刻に関するスポンサー・協賛についても検討しております。

ご関心のある企業・団体様はお問い合わせ先までご連絡ください。

想定する協賛メニュー

共同発行

誌面広告

タイアップ記事

イベント連携

Web・SNS連動企画

復刻に関する重要なご案内

本件は、当社が「ぐるっと千葉」商標権および著作権一式を取得し、当社が新たな事業主体として復刻・再展開する取り組みです。

関係当事者の破産手続が係属中である状況に鑑み、当社は以下の点を明確にして情報発信を行います。

当社は、当社が取得した権利に基づき「ぐるっと千葉」を復刻します。

当面はWebメディアおよびSNSを中心に運営を実施し、地域情報の発信を継続的に行ってまいります。

旧運営主体・関係者・手続と混同が生じないよう、表記・説明・問い合わせ対応を含め適切に配慮します。

本リリースは当社の事業計画に関するお知らせであり、関係当事者の破産手続に関する事項と混同が生じないよう配慮して発信するものです。

株式会社ナンドミマーケティンググループについて

当社は、千葉県おでかけメディア「千葉虹色こまち」編集部（本店：千葉県市原市五井）を拠点に、地域の魅力を“見える化”し、発信と交流を促進する仕組みづくりを支援しています。

本件を通じて「ぐるっと千葉」を、地域の事業者・自治体・住民・観光客が安心して利用できる情報基盤として再構築し、千葉の価値発信を持続的に支えるブランドへ育ててまいります。

会社概要

会社名：株式会社ナンドミマーケティンググループ

所在地：東京都渋谷区代々木4-31-4

（千葉虹色こまち編集部：千葉県市原市五井）

代表者：代表取締役社長 内野敏樹



事業内容

クリエイティブ事業（Web/EC/採用）

マーケティング事業（MEO/SNS/広告）

求人広告代理店事業（求人広告）

自社メディア運営（千葉虹色こまち、ぐるっと千葉、Boss Talk）

EC・通販事業

URL

コーポレートサイト：https://www.nandomi.jp/

千葉虹色こまち：https://nijikoma.com/

ぐるっと千葉：https://www.gurutto-chiba.co.jp/



本件に関するお問い合わせ先

株式会社ナンドミマーケティンググループ 統括：内野

E-mail：info@nandomi.jp

TEL：050-8884-4559

補足事項

本件は、株式会社ナンドミマーケティンググループが「ぐるっと千葉」商標権および著作権一式（ロゴ、サイトデザイン、記事・コンテンツ、写真等を含む）を取得し、新たな事業主体として復刻・再展開する取り組みです。

関係当事者の破産手続と混同が生じないよう配慮し、適切な範囲で情報発信を行います。

代表者コメント

当社代表取締役社長 内野 敏樹株式会社ナンドミマーケティンググループ 代表取締役社長 内野 敏樹

「ぐるっと千葉」は、千葉県にとって重要なメディア資産であり、地域の記憶と挑戦が積み重なった存在です。私は、この価値ある資産を失わせてはいけないという強い想いから、商標権および著作権一式を取得し、復刻プロジェクトを始動しました。

復刻は過去への回帰ではありません。「千葉虹色こまち」で培ってきた運営力とデジタルの力を掛け合わせ、「ぐるっと千葉」を、事業者・自治体・人をつなぎ、人流と経済を生む地域プラットフォームとして再構築していきます。

当社は世界でも類を見ない共創モデルをWeb3.0を活用し、「第二の千葉県」を構築し、実装して参ります。