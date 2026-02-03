GUESS JEANS、月替わりアーティストによる期間限定カスタマイズプログラム「GUESS JEANS Artist Series」を開始

GUESS JAPAN 合同会社

アメリカンデニムのパイオニアGUESSによるデニムブランド「GUESS JEANS」は、月替わりアーティストによる期間限定カスタマイズプログラム「GUESS JEANS Artist Series」を開始

GUESS JEANSは、デニムの新たな楽しみ方を提案する期間限定カスタマイズプログラム「GUESS JEANS Artist Series」をスタートいたします。

本プログラムは、GUESS JEANSの対象デニム商品をご購入いただいたお客様を対象とした、1ヶ月限定のスペシャルカスタマイズ企画です。

期間中、ご購入いただいたお客様は、本プログラムのためにアーティストが制作したオリジナルデザインの中からお好きなデザインを3点お選びいただき、デニムのお好きな箇所にレーザープリントを施すことができます。

「GUESS JEANS Artist Series」は、毎月1日から月末の閉店時間までの期間限定で実施され、参加アーティストは毎月入れ替わりとなります。

月ごとに異なるアーティストの視点や世界観を通して、デニムを“着る”だけでなく、“表現する”体験として楽しんでいただけるプログラムです。

なお、次月の参加アーティストは、前月の最終日にGUESS JEANS Japan公式Instagram（@guessjeansjapan）にて発表予定です。

毎月どのアーティストが登場するのか、ぜひ楽しみにお待ちください。

GUESS JEANSは、本企画を通じて、デニムをキャンバスに見立てたアート表現とクラフトマンシップの融合を提案し、ひとりひとりのスタイルや個性をより自由に表現できる新しい価値を創出してまいります。

第一弾のアーティスト（2月1日）

【TOKU】

東京を拠点とするクリエイティブスタジオ801に所属。

タトゥーアーティストとして活動する傍ら、

気鋭ブランドJIAN YEでもクリエイティブに携わり、近年は3D造形によるアクセサリー制作を通じて、Tohji、Elle Teresa、YOASOBIといったアーティストのコスチューム製作にこれまで携わり、スタジオメンバーであるn00bと共にJojiのスタイリングをディレクションする等、多岐に渡る活動で国内外から注目を集める。

※掲載しているビジュアルはイメージです。実際のレーザープリントの仕上がりとは異なります。

GUESS JEANS（ゲス ジーンズ）について

GUESS JEANSは、40年にわたるブランドのデニムの歴史にルーツを置いたアメリカ西海岸のライフスタイル・ブランドです。ニコライ・マルシアーノによって考案されたGUESS JEANSは、サスティナビリティと最先端のイノベーションに取り組み、デニムファッションの次の時代を体現しています。GUESS JEANSは、ブランドの豊かな伝統と現代的な視点を融合させ、GUESSのタイムレスなエッセンスを凝縮したデニムを中心としたコアベーシックのフルラインを提供しています。GUESS JEANSは、2024年6月3日よりGUESSJEANS.com、世界各地のGUESS JEANS直営店、および厳選された卸売パートナーを通じて販売されています。

公式サイト：https://store.guessjapan.com/ext/guess-jeans/index.html