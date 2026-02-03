中西興産株式会社が旅行業の基幹システムとして『マタタビ Suite』を導入

株式会社アジェンダ

株式会社アジェンダ（北海道札幌市、代表取締役社長：伊藤 智裕）は、中西興産株式会社（大阪府大阪市、代表取締役社長：伊藤 進）が同社の基幹システムとしてクラウドサービス『マタタビ Suite』を導入したことを本日発表いたします。同社では、さらなる業務効率化に向けてシステムの刷新を検討。出張手配に適した機能構成に加えて、クラウドサービスならではの柔軟性や安定した動作性能が評価され、今回の導入に至りました。

■ 中西興産株式会社について

中西興産株式会社は、中西金属工業株式会社のグループ会社の旅行会社です。グループ内の海外・国内出張を支える役割を担うとともに、自社ブランド「ISAトラベル」「Noren Travel Japan」を通じて、団体旅行や訪日旅行、遊覧飛行の手配を始めとした幅広い旅行ニーズに応える体制を構築しています。

■『マタタビ Suite』を導入した理由

システム選定にあたっては、業務渡航に適したシステム構成により手間を解消できる「生産性の高さ」や、法改正やGDS（Global Distribution System）の仕様変更など外部環境の変化に自動でアップデートされるクラウドサービスならではの「対応力」が評価されました。

最終的な決め手となったのは、直感的な操作性と、GDSとの連携によりもたらされる大幅な処理速度の向上です。製品のデモンストレーションで確認したこれらの特長が、現場のストレスを解消し、業務改善につながると期待できたため、『マタタビ Suite』を採用しました。

■旅行会社様のコストダウンを実現する『マタタビ Suite』

『マタタビ Suite』は、旅行会社向けの基幹システムとして国内初の完全クラウドサービスです。

出張手配業務に必要な情報管理・処理を一元化することで、Excelや手作業に依存しない運用を実現。さらに、SaaSとして継続的な機能拡張を行っているため、法改正やGDS変更など外部環境の変化にも柔軟に対応します。

本製品には、弊社が独自に発明した3つの特許および1つの意匠（※）を取得済みの仕組みが多数搭載されています。他にはない独自のテクノロジーによって旅行会社の業務効率化を大きく高めるとともに、直感的に使えるUI/UXによって使いやすさの面でも貢献できる点が特長です。

今後もさらなるデジタルトランスフォーメーションを推進し、旅行会社の業務改革を実現することで、業務効率化や経営改善に寄与し続けます。

（※）3つの特許および1つの意匠を取得済み（特許第7482458号、特許第7427178号、特許第7388663号、意匠登録第1711993号）

■中西興産株式会社について

- 会社名 中西興産株式会社- 本社 〒530-8566 大阪府大阪市北区天満橋3-3-5- 代表者 代表取締役社長 伊藤 進- 公式サイト https://isa-travel.com/

■製品情報

- 製品名 マタタビ Suite（マタタビスイート）- 製品内容 旅行会社向けクラウドサービス- 販売開始日 2019年10月23日- 対応ブラウザ Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge（各種最新版）- 公式サイト https://www.agenda.co.jp/matatabi/(https://www.agenda.co.jp/matatabi/?utm_source=release&utm_medium=PRTIMES&utm_id=matatabi)

■会社概要

- 会社名 株式会社アジェンダ（AGENDA Co.,Ltd.）- 本社所在地 〒060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目2-1 NX札幌ビル7階- 代表 代表取締役社長 伊藤 智裕- 設立 1990年11月2日- 資本金 18,045万円- 代表電話 011-215-0610- 代表FAX 011-215-0611- URL https://www.agenda.co.jp/(https://www.agenda.co.jp/?utm_source=release&utm_medium=PRTIMES&utm_id=matatabi)

■旅行会社様お問い合わせ先

株式会社アジェンダ マタタビ Suite担当

E-mail： matatabi_sales@agenda.co.jp