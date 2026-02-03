「顔の見える原料」から生まれた、確かなうるおいとつながり。Lond、ブルキナファソの女性たちとつくるリッチバターシリーズを全国のバラエティショップで発売

株式会社Lond

銀座を拠点に国内外87店舗の美容サロンを展開する株式会社Lond（本社：東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 2F、代表取締役CEO：斉藤 信太郎、吉田 牧人、石田 吉信、甲斐 紀行、長岡 宏晃、小林 瑞歩）は、アフリカ・ブルキナファソ産の天然シアバターを高配合した2製品「ロンドGINZA withミラボーテリッチバター美容液」「ロンドGINZA withミラボーテリッチバターバーム」を、2026年1月16日（金）より全国のバラエティショップおよびECサイトにて発売いたしました。

本製品は、貧困や治安の悪化の影響を受ける女性たちの雇用創出を目的に、「顔の見える原料」をテーマとして誕生しました。原料となるシアバターは、社会起業家 原口瑛子氏（株式会社ボーダレス・ジャパン）が現地ブルキナファソで立ち上げたボーダレス・ブルキナファソの「アフリカシアバター」プロジェクトによるもの。現地の女性たちが伝統的な製法で一つひとつ手作業で作るシアバターを、日本へフェアトレードで届けています。

■「アフリカシアバター」が生む、希望の循環

ブルキナファソは西アフリカの内陸国で、貧困や治安の悪化などにより仕事が減少するなど、経済的に厳しい状況の女性たちが存在します。原口氏は「女性たちの雇用を創る」ことを目的に、女性たちの安定的な収入と安全な労働環境を目指し、シアバターの仕入・製造・販売などの事業に取り組んでいます。

この取り組みでは、350個のリッチバターシリーズを販売すると、1人の女性とその家族が1ヶ月を暮らせる支援につながるという明確なトレーサビリティを確立しています。

アフリカシアバターは、100%ナチュラル・無添加で、伝統的な手作業による製造工程が特徴。驚くほど軽く肌になじみ、現地女性の伝統技術と日本の美容文化が交わることで生まれた“平和のうるおい”が、今回のLond製品の核になっています。

■Lond女性スタッフたちが3年かけて開発

Londグループに所属する女性スタッフたちが中心となり、香り・質感・使用感のサンプリングを3年間にわたって繰り返し行いました。その結果、毎日のヘアケア・ハンドケア・ボディケアとして自然に使える“リッチな心地よさ”を実現。セラムは軽やかで浸透力の高い仕上がり、バームは濃厚な保湿膜で包み込むような使い心地に仕上げています。

■製造パートナー：株式会社賢人 × 天然素材へのこだわり

▲リッチバターバームを用いたヘアスタイルの様子

長年Londとともに多くの美容プロダクトを開発してきた 株式会社賢人（代表取締役：山本昭範氏）が製造を担当。山本氏は「かつてないほど保湿効果が高く、テクスチャーの完成度も非常に高い」と太鼓判を押しています。

■商品情報

＜商品名＞

ロンドGINZA withミラボーテリッチバター美容液

ロンドGINZA withミラボーテリッチバターバーム

＜販売開始＞

2026年1月16日

＜販売価格＞

各1,900円（税別）

＜販売場所＞

全国のバラエティショップ、Lond楽天市場店（EC）

▶Lond楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/lond/londsheaset/?scid=we_lne_upc1554

＜SPECIAL MOVIE＞

本製品の開発背景を伝えるスペシャルムービーを、YouTubeに公開しています。ブルキナファソの女性たちの暮らしや製造風景、そして「顔の見える原料」に込めた想いをぜひご覧ください。

■各社コメント

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NeJrE70a8CM ]

ボーダレス・ジャパングループ

ボーダレス・ブルキナファソ代表 原口瑛子

今回、国内外で80店舗以上を展開する美容サロンLondさんとの連携を通じて、ブルキナファソの女性たちが作るシアバターが、より多くの人の手に届くことを心から嬉しく思います。私たちは「顔の見える原料」を届けることを大切にしています。それは、単なるトレーサビリティの実現ではなく、作り手と使い手が人間同士の“関係性”でつながる、本来の社会や経済のあり方を実現することだと考えています。一つひとつの製品の背景には、女性たちの雇用の実現や収入の向上、教育や医療へのアクセスの拡大、そして平和の構築という大きな希望が込められています。今後もLondさんとともに、みんなが幸せになる循環を広げ、その循環を美容業界の“新しい当たり前”にしていきたいと思います。

制作監修 株式会社Lond Holdings代表 石田吉信

美容製品の原料が、どこで、誰の手によって、どんな想いで作られているのか--。

私たちは普段その背景を知ることがほとんどありません。

しかし、このリッチシアバターシリーズに使用しているブルキナファソ産のアフリカシアバターは、原口さんのお力添えにより、「顔の見える原料」として、確かなストーリーとともに私たちの手元に届いています。

この製品が、現地の女性たちの仕事や暮らしを支える一助になっているという事実は、私たちにとって“美容業の本質”を改めて問い直すきっかけとなりました。

トレーサビリティを“見える化”することは、単なる生産履歴の見える化ではなく、作り手と使い手の信頼と尊重をつなぐ、大切な架け橋だと感じています。

本業である美容を通じて、目の前のお客様を美しくするだけでなく、遠い国で生活の困難と向き合う女性たちにも笑顔を届けられる。

そんな“人と人とが支え合う循環”が、このプロダクトたちを通じて形になったことを、心から嬉しく思っています。

■株式会社Londについて

2013年に専門学校のクラスメイト6人で立ち上げた会社。「従業員第一主義」「全従業員の物心両面の幸福の追求」を経営理念に「人のやめない美容室の会社」を運営。創業より5年は離職率0。現在も美容室業界では類を見ない離職率の低さで話題。

会社名：株式会社Lond

代表者 ：斉藤 信太郎、吉田 牧人、石田 吉信、甲斐 紀行、長岡 宏晃、小林 瑞歩

設立 ：2013年4月

事業内容：美容室運営、プロダクト開発、サステナブルビューティ事業

所在地 ：東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 2F

企業URL：https://www.lond.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社Lond

広報担当：石田吉信

〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 2F

Mail：londgroup@lond.jp