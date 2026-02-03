【靴のヒラキ】上場20周年記念キャンペーン開始！家族みんなの「欲しい」が感謝価格で続々登場！！

ヒラキ株式会社

ヒラキ株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長執行役員：梅木 孝雄、東証スタンダード3059）は、2026年11月に上場20周年を迎えることを記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めた「上場20周年キャンペーン」を開催いたします。家族みんなの「欲しい」に応えるオリジナル商品を、特別価格で順次ご提供します。

当社は上場から20年、たくさんのお客さまに支えられながら、「驚きと楽しさと満足感」をモットーに、私たちらしい商品づくりを続けてまいりました。皆さまの毎日の中にヒラキがあることが、私たちにとって何よりの励みです。これからも、毎日がちょっと楽しく快適になるような商品をお届けできるよう、ヒラキは歩み続けます。

上場20周年感謝価格商品

上場20周年特設サイト :https://www.hiraki.co.jp/ec/event/20th/

こだわり仕様満載のヒラキオリジナル商品を、上場20周年特別価格でご用意しました。

◆ Fuwarite(R) Airy （ふわりっとエアリー） 780円（税込858円）

シューフィッターの想い

女性の足の悩みを解決するために開発した超軽量フラットシューズ。片足わずか90ｇの軽さと、土踏まずのアーチに吸い付く立体インソール、厚めのウレタンクッションが歩行時の衝撃を吸収し、1日中歩いても疲れにくい設計を実現しました。

日々忙しく動き回る女性の足元を軽やかにサポートします。

足を包み込んで歩行時の衝撃を吸収するから、フラットシューズなのに歩きやすい足の動きに合わせてよく曲がるから、踏み出しやすく着地もスムーズしなやかな素材で足になじみやすく、窮屈感を軽減

【商品概要】

品 名：レディース超軽量フラットシューズ「ふわりっとエアリー」

品 番：68830

価 格：780円（税込858円）

サイズ：22.0～26.0cm

カラー：オフホワイト/ブラック/オーク/イエロー/ピーチベージュ/シルバー

「ふわりっとエアリー」詳細はこちら :https://www.hiraki.co.jp/ec/proList/searchProduct?categoryCd=110F1200000

◆ JOG弾スニーカー（ジョグダンスニーカー） 980円（税込1,078円）

シューフィッターの想い

独自開発だからこそ出来たアウトソールは、硬さ・柔らかさともに「ちょうどいい」と感じられる硬度50度のEVA素材で、履き心地の良さを実現しました。着地はソフトに、蹴り出しは強く、踏み出す一歩が快適に！通勤にも使えるスポーティな厚底の新モデルです。

【商品概要】

品 名：ボリュームソールスニーカー「JOG弾」

価 格：980円（税込1,078円）

● レディース

品 番：65190

サイズ：22.5～25.0cm

カラー：ホワイト/ブラック/ミント／ラベンダー/ブラックブラック

● メンズ

品 番：66190

サイズ：25.5～28.0cm

カラー：ホワイト/ブラック/ネイビー/オレンジ/ブラックブラック

上場20周年謝恩クーポン

レディース（ミント）「JOG弾スニーカー」詳細はこちら :https://www.hiraki.co.jp/ec/proList/searchProduct?categoryCd=110F0Z00000

キャンペーン期間中、当社通信販売で税込5,500円以上のお買物をされた方の中から、毎月抽選で10,000円クーポンを10名様、1,000円クーポンを1,000名様にプレゼントいたします。

期 間：2026年２月２日（月）～11月30日（月）23：59まで

※クーポンは当社通信販売のみでご利用いただけます。

キャンペーンの詳細はこちら :https://www.hiraki.co.jp/ec/event/20th/coupon/

■『靴のヒラキ』WEBサイト https://www.hiraki.co.jp/

【カスタマーセンター】

（お問い合わせフォーム）https://www.hiraki.co.jp/ec/guide/contact_input_a.jsp

（ご注文専用） 0120-673-111

（お問い合わせ）0120-521-555

（携帯・共通） 06-6734-5190

■ ヒラキ通販公式アプリ

Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.app851CE628&pcampaignid=web_shareApp Store :https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%92%E3%83%A9%E3%82%AD%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1542892241

■ ヒラキ公式ソーシャルメディア情報

・Instagram：ヒラキ公式アカウント

https://www.instagram.com/hiraki_official/

・Ｘ ：ヒラキ公式アカウント

https://x.com/hiraki_official

・Facebook ：ヒラキショッピング

https://www.facebook.com/hirakiofficial/

・LINE ：ヒラキショッピング

https://page.line.me/hiraki

・YouTube ：ヒラキＴV

https://youtube.com/channel/UCHo96UMrNnTTKRudiLDphyA

■ 会社概要

「ヒラキ株式会社」

本社所在地：兵庫県神戸市西区岩岡町野中字福吉556

代 表 者：代表取締役社長執行役員 梅木 孝雄

事 業 内 容：自社企画開発による靴・履物を中心に衣料・日用雑貨品等の通信販売事業、店舗販売事業および卸販売事業

コーポレートサイト：

https://company.hiraki.co.jp/