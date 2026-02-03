懐かしい給食の味をチルドカップで！生乳50％使用ミルクが主役の「ミルメーク バナナミルク」発売

古谷乳業株式会社画像はイメージです ※無果汁

古谷乳業株式会社（本社：千葉県千葉市/代表取締役社長：古谷裕彦）は、チルドカップ飲料「ミルメーク」シリーズから新フレーバー「ミルメーク バナナミルク」を2月3日（火）より全国のファミリーマートにて数量限定で発売いたします。※1



本シリーズは、大島食品工業株式会社と古谷乳業株式会社との共同開発商品です。学校給食で長年親しまれてきた「ミルメーク」の味わいを手軽に楽しめるチルドカップ飲料として展開しており、第5弾となる今回は、ミルクと相性のいいバナナ味を商品化しました。生乳を50％使用し、ミルクの甘みとバナナの風味が調和した、コクがありながらもすっきりとした味わいに仕上げました。

※1 店舗により取り扱いがない場合や、販売地域内でも未発売の場合がございます。

「ミルメーク バナナミルク」商品特徴

・懐かしい給食の味をチルドカップで手軽に

牛乳に「ミルメーク」を加えて飲んだ、懐かしい学校給食の味わいを手軽に飲めるチルドカップ飲料。ミルクと相性のいいバナナフレーバーで、幅広い世代にお楽しみいただけます。



・生乳50％使用、ミルクが主役のバナナミルク

生乳50％にこだわり、さらに練乳を加えることで、コクをプラス。バナナの風味とミルクの甘みが調和し、すっきりとした後味。

まるでバナナシェイクのように飲みやすく、朝食や昼食のパン・サンドイッチと一緒に、また気分転換のひと息タイムなど、日々のさまざまなシーンに寄り添います。



・レトロなパッケージデザイン

牛乳瓶の紙フタと瓶をモチーフにしたレトロ感を演出。バナナとミルクをイメージしたイエロー基調で、まろやかな味わいを表現しました。

開発背景

◆50％以上の生乳使用 千葉の乳業メーカーが届ける、まっすぐなおいしさ

商品パッケージデザイン

千葉に拠点を置く乳業メーカーである私たちは、素材本来の風味をいかした商品づくりを進めています。本商品も、生乳を50％以上使用することで、まろやかなコクと軽やかな飲み心地を実現しました。まずはシンプルに「おいしい」と感じていただけることを大切にしています。

「ミルクっていいな」と思っていただける体験が、酪農や乳業の世界を少し身近に感じるきっかけになれば嬉しく思います。

◆「ミルメーク」シリーズにバナナを選んだ理由

これまで、コーヒー、ココア、いちごなど、ミルクとの相性が良く、味のイメージがしやすいフレーバーを展開してきました。今回は、バナナシェイクとしても広く親しまれ、ミルクと合わせたイメージがしやすいバナナを採用しました。

◆企画開発担当者コメント ミルクが主役のバナナミルクへのこだわり

本商品は、ミルクの本来の風味を最大限に活かし、口の中にまとわりつかないすっきりとした後味を目指しました。バナナの風味がミルクの甘み・コクと重なり合い、飲みやすい味わいに仕上がっています。生乳をたっぷりと使用することで、ミルク本来のおいしさを十分にお楽しみいただける、まさにミルクが主役のバナナミルクです。

学校給食の思い出「ミルメーク」について

ミルメークが大島食品工業株式会社から誕生したのは、昭和42年。ちょうど学校給食が脱脂粉乳から、“飲みやすい”牛乳へと切り替わる過渡期でした。

「牛乳は栄養的に優れたもの。でも、おいしく飲んでこそ初めてその栄養としての価値がある」──同社がそう考えて開発しました。以来、全国の学校給食で提供され続けています（一部地域を除く）。

チルドカップ「ミルメーク」シリーズについて

本シリーズは、大島食品工業株式会社の「ミルメーク」と古谷乳業株式会社との共同開発商品です。

生乳を多く使用し、ミルクのコクとやさしい甘さを活かした設計が特徴。懐かしい学校給食の味わいを手軽に楽しめます。

これまでに「ミルクコーヒー」「ミルクココア」「いちごミルク」「ミルクキャラメル」を展開し、今回の「バナナミルク」も生乳を50％使用しています。※2

※2 一部商品は現在販売終了しています。

試飲会の様子

左から順にミルクコーヒー、ミルクキャラメル、バナナミルク

千葉市稲毛区の「ちばユースセンターPRISM」にて、試飲会を実施いたしました。当日はユースセンターを利用している小学生から大学生、20代の若者まで約12名にご参加いただきました。

試飲していただいた皆さまからは、「ミルメーク懐かしい」「程よい甘さでおいしい」「すっきりして飲みやすい」といった声が寄せられ、 大変好評をいただきました。

参加者の声（抜粋）

・めっちゃくちゃうまい。（10歳・女性）

・甘さがちょうど良くておいしかった。ミルメークを初めて飲んだけどとてもおいしかった。（13歳・女性）

・バナナ感がありつつ、後味がスッキリしていて、クセが強すぎないトコが良かった。（14歳・男性）

・程よい甘さで美味しかった。内容量はちょうど良い。風呂上がりに飲みたい。（24歳・男性）

・バナナの風味がしっかり感じられ、とっても美味しい！前回のキャラメルよりも牛乳の味がしました。疲れた日にぴったりなドリンクです♪（27歳・女性）

・甘くておいしくて、後味もスッキリしていて、どんどん飲んでしまいます。（27歳・男性）

・バナナのにおいがして、すごくいいにおい。甘くておいしいです！（24歳・女性）

・バナナの風味が立っていて、ミルクとのバランスがちょうどよく飲みやすい。甘すぎないので味もちょうどよいです。（46歳・女性）

・バナナがしっかりと感じられて美味しかった。濃厚だけれどすっきりしていて飲みやすかったです。（22歳・男性）



＊『ちばユースセンターPRISM』は、2024年9月に開設されたユースセンターで、千葉大学の学生が立ち上げた一般社団法人Spiceが運営しています。中高生・大学生などの10代・20代のこども若者たちをサポートする拠点です。詳細はこちら(https://chiba-prism.org/)

■商品概要

商品名：ミルメーク バナナミルク ※無果汁

種類別名称：乳飲料

内容量：260ml

原材料：生乳(50％以上)(国産)、乳製品、砂糖／香料、紅花色素、安定剤（カラギナン）、（一部に乳成分を含む）

賞味期限：製造日＋90日

価格：税込248円

販売エリア：2月3日(火)から全国のファミリーマートにて数量限定販売

※店舗により取り扱いがない場合や、販売地域内でも未発売の場合がございます。

※販売数量限定商品です。

イメージ古谷乳業株式会社

昭和20年、千葉県山武郡成東町にて創業以来、80年に亘って安全でおいしい牛乳にこだわり続けてまいりました。今日のおいしさ明日の健康をお届けする企業として、地域社会・お客さまが求める価値を常に追求し、お客さま一人ひとりの生活、心身の健康に幅広く貢献する企業を目指してまいります。



本社所在地：千葉県千葉市中央区中央三丁目10番6号

代表取締役：代表取締役社長 古谷 裕彦

事業内容：牛乳・加工乳・乳飲料・乳酸菌飲料・発酵乳・果汁飲料・清涼飲料の処理製造販売

設立 ：1951年（昭和26年）9月3日