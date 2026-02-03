自己株式の取得状況に関するお知らせ（会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）

株式会社フォーカスシステムズ

当社は、2025年12月15日開催の取締役会において決議いたしました、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/69_1_6c2a8313b6111b403176d62400a3ff05.jpg?v=202602031251 ]

（ご参考）

１．2025年12月15日開催の取締役会における決議内容

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/69_2_ef7789f3acea51165d96e3f122305156.jpg?v=202602031251 ]

２．上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計（2026年１月31日現在）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/69_3_595b28d9b5fca5d67bb82cbaca71b9cb.jpg?v=202602031251 ]

以上