クリエイタービジネス総合プラットフォーム「FANTS」、利用コミュニティ数が500コミュニティを突破

株式会社スタジアム

クリエイタービジネス統合プラットフォーム「FANTS」を運営する株式会社スタジアム（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：森川智仁）は、オンラインコミュニティプラットフォーム「FANTS（ファンツ、 https://fants.jp/ ）」として、このたび利用コミュニティ数が「500件」を突破したことをお知らせいたします。

ナレッジシェア型のコミュニティでも導入が増加し、500件を突破

これまでFANTSは、オンラインコミュニティでの収益化を実現するためのプラットフォームとして、様々な業界やジャンルのクリエイター様に活用されてきたと同時に、優れたカスタマイズ性と豊富な機能から、多種多様なオンラインサロンとファンクラブが導入されてきました。

また、FANTSはスマホアプリで使いやすく、クリエイターとファンの関係性を構築する上で必要な講座機能や学習進捗機能、そして管理者からのメッセージ機能などを拡張してきました。そのため、ナレッジシェア型のコミュニティでも導入が増加しており、このたび利用コミュニティ数が「500件」を突破いたしました。

こうした新機能のリリースを続けることで、英会話、語学学習、ヨガ/ピラティス、美容/エステ、スキル獲得/キャリア形成などオンラインサロンやファンクラブだけではなく、オンラインスクールなどのコミュニティなども増加し、運営コミュニティ数が500件を突破いたしました。

開設した注目サロン

ネドじゅんの三脳バランス研究所タウン / ネドじゅん様

意識の思考パターンを解放し“しあわせ右脳”で生きるための情報提供やワークを通じて、会員同士が学び合い深め合うオンラインコミュニティです。

井川アカデミー / 井川意高様

井川意高による経営判断・組織マネジメントから投資・キャリア・人生相談まで、多様なテーマをリアルタイム対話で学べるオンラインコミュニティです。

代表取締役社長 森川 智仁よりコメント

FANTSはこれまで、独自の想いやスキルといった様々な情熱をお持ちのクリエイター様と、コミュニティが持つ可能性を最大限引き出すことで、オンライン上で持続可能なビジネスの構築を目指して、皆さまと一緒にひた走ってきました。その結果、500以上のクリエイター様にご利用いただけるサービスとなれたことを大変嬉しく思います。

直近で講座機能、ストックコンテンツ機能、管理者からのメッセージ機能などをリリースし、更にコミュニティとしての機能拡張をするとともに支援するクリエイターの層を広げています。また、2026年1月には「FANTSサービス販売」をFANTSの2つ目となるクリエイターサービスとしてリリースしました。

これから、クリエイタービジネス統合プラットフォームとしての価値を高め、オンラインサロン、ファンクラブ、オンラインスクールなどの様々なクリエイタービジネスの収益化を実現するプラットフォームとしてより一層の強化を図ってまいります。

今後も「クリエイタービジネス統合プラットフォーム」として、ジャンルに関わらず多くのクリエイター様や企業様にご活用いただけるサービスづくりを進めてまいります。

今後の展望

今後は「サービス販売」と「コミュニティ運営」のデータをより強固に連携させ、CRM機能の拡充を予定しています。これにより、一度サービスを購入したユーザーへ最適なタイミングでコミュニティへの招待を送るなど、クリエイターが創作活動に集中しながらも、ビジネスが自動的に循環するエコシステムを構築していき、より一層のクリエイターに使用していただく予定です。

FANTS（ファンツ）について

FANTSは、誰でもノーコードで自分だけのオンラインビジネス基盤を構築できる、オンラインコミュニティプラットフォームです。

タイムライン、コンテンツ配信、講座販売、イベント管理、自動決済など、運営に必要な機能をオールインワンで提供しており、運営に必要な手間は最小限になっています。現在は、教育・美容・フィットネス・キャリア支援など、さまざまな領域の個人・法人の皆様にご利用いただいています。

- 公式サイト：https://fants.jp/- サービス販売：https://servicesales.fants.jp/- 導入事例：https://fants.jp/client-stories- コミュニティ一覧：https://fants.jp/community- 資料請求：https://fants.jp/download

株式会社スタジアムについて

株式会社スタジアム は、「めぐる情熱で、組織とひとが輝く世界をつくる。」を理念に、個人や事業者が情熱をビジネスとして継続的に発揮できる環境づくりに取り組んでいます。

これまで、オンラインコミュニティプラットフォームとして継続的な関係構築を支援し、500以上のコミュニティを運営サポートし、累計決済金額は25億円を突破しています。教育、美容、フィットネス、キャリア支援など、多様な分野において個人から法人まで幅広い事業のオンライン展開を支えてきました。

株式会社スタジアムでは、クリエイターが自分らしく好きを継続して創作活動ができる世界を目指して、プロダクト開発を進めていきます。

会社名: 株式会社スタジアム

所在地: 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目13番23号 HARVEY FUSHIMI 3F

代表者: 代表取締役 森川智仁

事業内容: クリエイタービジネス総合プラットフォーム「FANTS」の企画・開発・運営

会社HP: https://ad.fants.jp/company

株主および持ち株比率: 株式会社スタメン100%