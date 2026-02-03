ジャパン・ネクスト・デザイン株式会社 始動のお知らせ

ジャパン・ネクスト・デザイン株式会社

ジャパン・ネクスト・デザイン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：大原庸平）は、「構想だけで終わらせない、本気の飛躍に、具体策で並走する」を理念に掲げ、大和証券グループの新規事業開発をリードしてきた代表により設立され、本年1月より事業を開始いたしました。企業・地域・キャリアの飛躍を目指す方々に対し、構想から実装までを担う実務家が並走し、成果にコミットする支援スキームを提供します。

１）事業内容

当社は、大企業で培われたノウハウや多様なバックグラウンドを持つ人材を、地方、中小企業及びベンチャー企業へと循環させることで、日本全体の活力を生み出すことを目指しています。現在、日本では資金・ノウハウ・人材といった経営資源が大企業や都市部に偏在し、賃上げによる所得向上が進む一方で、中小企業や地方企業では十分に波及していない状況が続いています。

こうした構造的なギャップを埋めるため、当社は大手金融機関で新規事業開発をリードしてきた代表をはじめ、大企業出身のシニア・ミドル人材と連携し、構想にとどまらず実装まで伴走する実務家として、持続的な成長の土台づくりに貢献します。

当社は、以下の3つの領域で実装型ソリューションを展開しています：

1. 企業・地域創生支援事業

新規事業開発、集客施設開発、M&A・ファイナンス支援、CVCファンド組成支援 専門人材ネットワークと連携し、戦略から実装までを一貫支援

2. 人材活躍支援事業

大企業のリタイア後や転身人材の新たな挑戦を支援 転職・顧問・プロジェクト参画など柔軟な働き方を設計し、価値を最大化

3. 撤退・企業再編支援事業

事業買収やノンコア事業の一時的な受け皿提供 人材を未来志向の成長領域へ再配置し、摩耗を防ぎ飛躍への土台を整備

■ 代表プロフィール

大原 庸平（Yohei Ohara）

ジャパン・ネクスト・デザイン株式会社 代表取締役

＜職歴＞

1998年 大和證券 入社

2002～2004年 経済産業省 新規産業室 出向

2004年 大和証券 投資銀行部門

2017年 大和証券グループ本社 経営企画部 事業開発課長

2020年 大和証券グループ本社 企画担当役員付部長

2022年 大和フード＆アグリ株式会社 代表取締役社長

2025年 ジャパン・ネクスト・デザイン株式会社 代表取締役（現職）

＜経歴概要＞

大和証券グループにおいて、エネルギー・知財・エンターテインメント・農業など多様な業界での事業開発・資本提携を推進。自ら事業会社の代表として経営を担い、事業成長を実現。投資銀行時代には、アクティビスト対応・M&A・IPO・プロジェクトファイナンスなどを通じて、不動産・レジャー・小売・ファンド分野で広範な実績を有する。社外取締役としても、大和証券グループ子会社のほか、刀、サムティアセットマネジメント、DG Daiwa Venturesなど複数社で経営支援に携わる。

３） 今後の展望

当社は、地方創生や再成長・飛躍に取り組む企業・自治体・金融機関とのパートナーシップを重視し、共創によるプロジェクトを積極的に拡大してまいります。

特に、地域企業の成長支援、地域施設の開発・再生、事業承継・再編に向けたファンド組成において、志を同じくするパートナーとの協働を推進します。

また、当社の理念に共感する大企業出身のシニア・ミドル人材や専門家とともに、地域・中小企業・ベンチャー企業の再生と飛躍を実現する実装型チームを形成し、持続的な成長を支えるエコシステムの構築を目指します。

お問い合わせ先

ジャパン・ネクスト・デザイン株式会社

公式サイト：https://www.jnextdesign.com

連絡先：https://www.jnextdesign.com/contact