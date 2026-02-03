唯一無二の価値を持つ高級賃貸レジデンス　『THE GRANDUO FUTAKOTAMAGAWA』の完成に合わせ、“風のない、無意識にととのう空間”をご体感いただけるメディア発表会を開催

株式会社FAITHNETWORK

東京の城南３区エリア（世田谷区、目黒区、渋谷区）を中心に、主に新築一棟RCマンションによる不動産投資支援事業を展開する株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷 二郎、以下 「当社」という。）は、自社開発の高級賃貸レジデンス『THE GRANDUO FUTAKOTAMAGAWA』（東京都世田谷区、地上５階建て 総戸数13戸）の完成に合わせ、２月25日（水）にメディア発表会を開催することをお知らせいたします。

『THE GRANDUO FUTAKOTAMAGAWA』は、高機能輻射熱冷暖『THEAR（シアー）』を採用するとともに、パッシブデザインと先進技術を融合させた、住宅では初となる(※)高機能輻射熱冷暖機能付きアイランドキッチン『KUAIR（クエア）』を導入することで、年間を通じて快適な室内環境を実現し、環境負荷の低減にも配慮した持続性の高い高級賃貸レジデンスです。なお、本物件はZEH-M Ready認定および建築環境総合性能評価システムCASBEEにおける最高位Sランクを取得しております。

メディア発表会では、暮らしのイメージが湧くよう家具を設えたモデルルームをご用意し、当社代表の蜂谷と設計を手掛けたHAN環境・建築設計事務所 代表の松田毅紀氏、『KUAIR』の開発に携わった株式会社グリーンレイズ輻射空調エンジニアリング 代表取締役の藤原淳之介氏によるクロストーク企画を実施いたします。クロストーク企画では、二子玉川の地域性に寄り添った建築計画や、CASBEEの最高位であるSランク取得に大きく寄与した『KUAIR』の開発背景に加え、THE GRANDUOシリーズに標準装備しているWell-beingを超えた新たな体験価値「FULNESS（フルネス）」についてご説明いたします。

なお、クロストーク企画終了後は松田氏によるルームツアーを実施し、設計意図や随所に込めたこだわりをより深くご紹介いたします。併せて、『THEAR』と『KUAIR』がもたらす“風のない、無意識にととのう空間”を実際にご体感いただけます。二子玉川の立地特性を生かした上質で贅沢な暮らしを、ぜひご堪能ください。

※ 各種金属を微粒子状に分散させたメタックス技術の住宅向け輻射熱冷暖パネルへの採用において

メディア発表会 開催概要

日時 ：２月25日（水） 1３:00～1４:15

※メディア取材へのご対応は、２月25日（水）１０:００～１7:００となります

ご都合により別時間をご希望される方は、事前予約メールに希望時間をご記入ください

場所 ：THE GRANDUO FUTAKOTAMAGAWA（東京都世田谷区玉川２-10-14）

アクセス ：東急電鉄田園都市線「二子玉川駅」徒歩６分

お申込み方法：事前予約制（メール内にメディア発表会参加希望の旨と、会社名、氏名をご記入のうえ、２月18日（水）18時までにご連絡ください）

E-mail ：press@faithnetwork.jp

ABOUT 『THE GRANDUO FUTAKOTAMAGAWA』

自然と都市、その境界に、新たな上質を描く『THE GRANDUO FUTAKOTAMAGAWA』。

緑豊かな国分寺崖線に寄り添う本物件は、落ち着いた住環境と調和しながら、街の文脈を丁寧に読み解いた建築計画により、ここにしかない住まいの価値を創出しています。パッシブデザインと先進技術を融合させ、年間を通じて快適な室内環境を実現するとともに、環境負荷の低減にも配慮した持続性の高い高級賃貸レジデンスです。

そんな『THE GRANDUO FUTAKOTAMAGAWA』の、こだわり抜かれたデザインや特長の一部をご案内いたします。

1. THE THEAR

風の出ない冷暖房「THEAR（シアー）」。

従来のエアコンより省エネ効果も図られ、身体にも自然にもやさしい、世界が注目する次世代空調システムを完備。

２. THE GREENLINE

自然とともに静かに息づく、緑の住まい。控えめに佇むかたちが、風景のなかに溶け込んでいく。

光と水がめぐり、土が潤いを取り戻すとき、ここでは、再生が日常の風景になる。

緑にひらかれた敷地環境のもと、光や風を取り込むパッシブデザインが、静かな快適さを生み出す。

ZEH-M Ready認定およびCASBEEにおける

最高位Sランクの取得が、その環境配慮を物語る。

３. THE TRANSITION

玄関から土間、そしてバルコニーへと、ひとつながりの柔らかな移ろい。光と風、そして緑が流れ込むこの中間領域が、暮らしに呼吸をもたらす。

外でも内でもない、心地よい「間」がここにある。

４. THE BLOCKS

直方体のシンプルな建物を、３つの住戸ブロックに分けて配置。

それぞれの住戸が自然と接続されるようにデザインされ、光、風、緑を受け入れる。

機能と詩情が共存する、静かな構造の対話。

５. THE FULNESS

THE GRANDUOが目指したのは、Well-beingを超えた新しい体験価値「FULNESS（フルネス）」。

身体も心も健やかに満たされる空間設計と設備を標準装備。これにより、暮らしているだけでエネルギーが満ち、日々の生活に充実感をもたらす住空間となる。

HAN環境・建築設計事務所 松田 毅紀 https://www.han-arc.com/

パッシブデザインを基盤に、気候や風土に寄り添った建築の仕組みや工夫を追求し、太陽・風・樹木といった自然の力を活かした自然の力を活かす美しい家づくりを目指している。集合住宅、病院、福祉施設、個人住宅、コーポラティブ住宅など幅広い設計を手がけ、自然環境を取り込んだ快適な生活空間を創出している。

株式会社グリーンレイズ輻射空調エンジニアリング https://green-rays.com/

インテリアデザインと融合した輻射空調を提案する空調メーカーである。風に依存しない輻射空調は、空間全体を穏やかに整え、静けさや体感温度のやさしさを通じて快適性を高める。本プロジェクトでは、ファイテン株式会社とのコラボレーションにより「ととのう空調」を展開し、さらにフェイスネットワークとの共同開発による高機能輻射熱冷暖機能付きアイランドキッチン『KUAIR（クエア）』を通じて、暮らしの中心に自然と整う空気を組み込む新たな住環境を提案している。今後も、空調の概念そのものを更新する新たな形の空調機に挑戦し続けていく。

Instagram：https://www.instagram.com/the_granduo

X ：https://x.com/the_granduo

note ： https://note.faithnetwork.co.jp/m/m98eb37994f9b

会社概要

会社名 ：株式会社フェイスネットワーク

会社HP ：https://faithnetwork.co.jp

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷４-23-５ プライム千駄ヶ谷ビル ３階

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷 二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

（城南３区にワンストップサービスで新築一棟RCマンションを提供する不動産投資支援事業を展開）

証券コード：東証スタンダード3489