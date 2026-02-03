国産CNAPP「Cloudbase」、クラウド上のデータストレージを一元可視化する新機能を提供開始

Cloudbase株式会社

Cloudbase株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：岩佐晃也）が、国産CNAPP（CSPM,SBOM管理,脆弱性管理）「Cloudbase」において、クラウド環境上でデータストレージとして利用されているリソースを一覧で確認できる「データストレージ画面」を新たに提供開始しました。

開発背景

従来Cloudbaseでは、即時対応リスクをはじめとするリスク検出により、お客様のクラウド環境におけるデータの保護を行ってきました。このたび、新たにデータを起点にクラウド環境内に存在するデータソースを一覧化した上で、それらに対して適切に検索ができるような画面をリリースいたしました。従来のリスク起点での優先順位づけのみならず、データを起点にリソースの一覧を列挙して、データを軸とした示唆を得ることができる機能となっております。

この機能により、各リソースのインターネット公開状態や使用状況を素早く確認でき、リスク対応をより効率的に進めることができます。

「データストレージ画面」について

本機能では、Cloudbaseのプロジェクトページ配下に「データストレージ」画面を追加しました。サイドバーの「リソース＞データストレージ」をクリックすることでアクセス可能です。

表示される主なリソース

可視化できる主な情報

データストレージ画面のイメージAWS- S3 バケット- RDS インスタンス- EFS ファイルシステム- DynamoDB テーブル- Redshift クラスターAzure- Blob コンテナ- Cosmos DB- SQL Server- AI SearchGoogle Cloud- Cloud Storage バケット- Cloud SQL インスタンス- BigQuery データセット

各データストレージリソースについて、以下の情報を確認できます。

- 対象のリソース名・リソース種別・クラウドサービス- 対象リソースが検出されたクラウドアカウント- インターネット公開状態（全世界に公開／非公開）- 保存されているデータ量（サイズ）

これにより、外部公開されているデータストレージの把握や、優先的に対応すべきリスクの特定を迅速に行うことが可能になります。

期待される効果

- マルチクラウド環境におけるデータストレージの全体像を一目で把握- 意図せず公開されているデータリソースの早期発見- データリスク対応の優先度判断を効率化

Cloudbase は今後も、クラウド環境におけるリスクの可視化と、実践的なセキュリティ運用を支援する機能拡充を進めてまいります。

Cloudbase株式会社について

エンジニアとしてのバックグラウンドを持つ代表岩佐が2019年に創業したスタートアップ企業です。AWS・Microsoft Azure・Google Cloud・Oracle Cloudといったクラウド利用時におけるリスクを統合的に監視・管理ができるセキュリティプラットフォーム「Cloudbase」を提供しています

会社概要

社名：Cloudbase株式会社

代表取締役CEO：岩佐晃也

事業内容：クラウドセキュリティプラットフォーム「Cloudbase」の開発

本社所在地：東京都港区三田3-2-8 THE PORTAL MITA 2F

設立： 2019年11月

企業HP：https://cloudbase.co.jp/