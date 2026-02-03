【二級建築士 学科】数字に強くなって無敵に！計算問題専用の対策講座を用意しました！

TAC株式会社岡部講師の無駄のないわかりやすい講義で計算問題を自分のモノに！

簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、2026年二級建築士学科試験に挑戦する方に計算問題に特化した対策講座をご提供します。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_2kyu_option.html

根本的な理解ができれば、計算問題はもうコワくない！

TAC建築士講座 二級建築士 学科対策 「1日特訓！構造・法規 計算問題」

二級建築士試験では、構造力学が6問、法規の計算問題が4問の合計10問出題されるのが近年の傾向となっています。この10問は数学に苦手意識のある方だと避けてしまいがちですが、解き方を完全に理解できれば、確実に解ける問題なんです。ただし、そう、理解することが大変ですよね。

当講座は、そんな方をお助けするために企画しました。岡部講師の解説があれば「こんなにシンプルなことだったんだ！」ときっと思えるはずです。問題が変わるとわからなくなる…、公式だけ暗記していてよくわからない…という方はぜひ活用してください。演習をまじえながら進めていきますので、その場で実践力も鍛えられます。

▼こんな方におすすめ

計算問題がニガテ ／ 過去問は解けるが何となく不安 ／ 計算問題を確実に得点したい

▼開講詳細

・1日特訓！「構造」計算問題 全4回（1回45分）2/27(金)よりWebにて配信開始

・1日特訓！「法規」計算問題 全4回（1回45分）3/13(金)よりWebにて配信開始

上記2点がセットになった、「2日特訓！「構造」「法規」計算問題」もございます。それぞれの科目の配信開始日よりWebにて講義をご覧いただけます。

▼受講料・お申込み(教材費・消費税10%込み)

・1日特訓！「構造」計算問題 \13,200

・1日特訓！「法規」計算問題 \13,200

・2日特訓！「構造」「法規」計算問題 \22,000

▼詳細・お申込みはこちら

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/