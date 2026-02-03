プロゴルファー金子駆大選手・セキ ユウティン選手とのスポンサー契約を締結

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくホールディングス（本社・東京都武蔵野市、代表取締役会長CEO・谷 真、東証プライム：証券コード3197）は、プロゴルファーである金子駆大選手、セキ ユウティン選手と2026年1月よりスポンサー契約を締結いたしました。

金子駆大選手は、高校在学中の2020年にプロテストに一発合格。着実に実績を積み重ね、2025年の「関西オープン」で悲願のツアー初優勝を果たし、国内男子ツアーの賞金王に輝いています。若手 実力派として今後の男子ゴルフ界を牽引する期待の選手です。

セキ ユウティン選手は、2016年に中国ツアーで初優勝して賞金女王に輝き、2017年から日本ツアーに本格参戦。2022年の「ゴルフ5レディス」でプレーオフを制し、レギュラーツアー初優勝を飾りました。ひたむきなプレーで多くのファンを魅了しています。

すかいらーくグループでは、「価値ある豊かさの創造」を経営理念に掲げ、食を通じて人々の生活を 豊かにすることを目指してまいりました。この度、プロの世界で厳しい競争に身を置きながら、さらなる高みを目指して挑戦を続ける両選手の姿に共感し、ともに前進したいという思いで、スポンサー契約の締結に至りました。 契約に伴い、両選手のキャップに「ガスト」のロゴを掲載いたします。今後もすかいらーくグループは、豊かな食の未来を創造し、地域社会の発展に貢献してまいります。

金子 駆大選手

生年月日：2002年9月4日

出身地：愛知県

所属：NTPホールディングス

主な戦績（抜粋）

●2020年 プロテスト合格

●2024年 賞金ランキング14位

●2025年 関西オープンゴルフ選手権競技 優勝

●2025年 三井住友VISA太平洋マスターズ 優勝

●2025年 国内男子ツアー賞金王

コメント

この度、すかいらーく様よりスポンサー契約をいただくことになり、大変光栄に存じます。すかいらーく様の店舗は以前から私自身もよく利用しており、食事の時間が自然と前向きな気持ちになれることから、とても身近で好きなブランドです。また、「食」を通じてお客様の暮らしに寄り添い、家族や仲間の笑顔を支えている姿勢に深く共感しております。すかいらーく様と共に成長し、結果で恩返しできるよう努力してまいりますので、ご支援よろしくお願いいたします。

セキ ユウティン選手

生年月日：1998年3月5日

出身地：福井県

所属：ミツウロコグループホールディングス

主な戦績（抜粋）

●2016年 中国ツアー賞金女王（初優勝含む）

●2019年 JLPGAプロテスト合格

●2019年 ステップ・アップ・ツアー「日医工女子オープン」優勝

●2020年 JLPGA新人戦「加賀電子カップ」優勝

●2022年 「ゴルフ5レディス」優勝（レギュラーツアー初優勝）

コメント

すかいらーく様とこの度契約することができ、とても嬉しく、光栄に感じています。今後はキャップに日ごろからツアーの遠征先等で利用させていただいている『ガスト』のロゴが付き、共にツアーを戦い、今まで以上に上位争いを増やして、ツアー優勝を目標に頑張っていきます。ファンの皆様の応援に応えられるよう、これからもより一層がんばりますので、応援どうぞよろしくお願いいたします。