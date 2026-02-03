¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¥·¡¼¥º¥ó¤Î½Õ¡¢º£Ç¯¤â·ë²Ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¡ª
¡¡½Õ¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤¬¤½¤í¤½¤í»Ï¤Þ¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢º£Ç¯¤â¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡¦¡¦¡¦¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÂçÀµÀ½Ìô¤Ï2025Ç¯3·î¤ËÊÝ·ò»Õ¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»ÎÅù¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡Ê°Ê²¼¡¢¥á¥¿¥Ü¡Ë¡¦ÈîËþ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»ØÆ³¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤äÂÐ¾Ý¼ÔËÜ¿Í¤¬ÌäÂê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Â¾ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»²¹Í¡§¡Ú¼ÂÂÖÄ´ºº¡Û¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¡Ë
¢¨ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦À¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë40¡Á70ºÐ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥á¥¿¥Ü¤ËÃåÌÜ¤·¤¿·ò¿Ç¡ÊÆÃÄê·ò¿Ç¡Ë¤Î·ë²Ì¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ëÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë»ØÆ³¤Î¤³¤È
¢£ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ÎËþÂÅÙ¤Ï¹â¤¤
¡¡ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï77.4%¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÄ´ºº¡¡Ë¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó6³ä¤ÎÊý¤¬ËþÂ¤Ç¤¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËþÂ¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤¦¤ÁÌóÈ¾¿ô¤ÎÊý¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤È¸å¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþÂÐºö¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ï²¿¤é¤«¤Î¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤è¤ß¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÊý¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä
¡¡ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤Ç¤ÏÊ¢°Ï-2£ã£í¤äÂÎ½Å-2£ë£ç¤Ê¤É¸Ä¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÌÜÉ¸ÀßÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀßÄê¤·¤¿ÌÜÉ¸¤ò¡Ö½½Ê¬¤ËÃ£À®¤Ç¤¤¿¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÃ£À®¤Ç¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï£´£±¡¥£¹%¤Ç¤¢¤ê¡¢²áÈ¾¿ô¤ÎÊý¤¬ÀßÄê¤·¤¿ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþÂÐºö¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤âÂ¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ÇÀßÄê¤·¤¿ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®Î¨¤ÏÄã¤¯¡¢¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþÂÐºö¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄ´ºº¢¡Ë
¡¡¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþÂÐºö¤Î´ðËÜ¤ÏÀ¸³è½¬´·¡Ê¿©»ö½¬´·¡¦±¿Æ°½¬´·¡Ë¤Î²þÁ±¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ì¤é¤ò·ÑÂ³¤·¡¢À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Î¤ß¤Ç¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþ¤Ï·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆâÂ¡»éËÃ¤Ï²á¾ê¤ËÃßÀÑ¤¹¤ë¤ÈÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬·ò¹¯°Ý»ý¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤Î¸º¾¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Êµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡¢ÆÃÊÝÅù¡Ë¤ä°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþÂÐºö¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¹Í»¡
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤¬¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþÂÐºö¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ¼«¿È¤Î·ò¹¯¤ò¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤òºî¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÄ´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë³µÍ×¡Û
Ä´ºº¼Â»Ü²ñ¼Ò¡§ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡ÊFastask¤òÍøÍÑ¡Ë
Ä´ººÆü¡§¡2025Ç¯1·î28Æü¡Á1·î30Æü¡¡¢2025Ç¯6·î23Æü¡Á6·î30Æü
Í¸ú²óÅú¿ô¡§¡£´£°ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷¡¡576¿Í¡¡¢£´£°ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷¡¡£³£¸£¹¿Í
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¿ä¿ÊÉô¡¡03-6382-7304
³áÅÄ¡¡´²Ê¸¡¡h-kajita@taisho.co.jp
ÅÄÃæ¡¡½¨¼£¡¡shuj-tanaka@taisho.co.jp