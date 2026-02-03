【2026年最新】男性の美容医療トレンドとは？｜人気施術・年代別傾向から見える“今どき男性像”

株式会社口コミ広場

日本最大級の美容医療の口コミ・予約サイト「美容医療の口コミ広場(https://report.clinic/?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)」を運営する株式会社口コミ広場は、「男性の美容トレンドに関する調査結果」を発表いたしました。

本調査は、「美容医療の口コミ広場」における男性の予約データ（2025年1月1日～2025年12月31日期間）をもとに算出したものです。

どの施術が人気？男女比較で読み解く男性の美容トレンド

・「マイナスを消す」発想がベース

ほくろ除去（男性1位・女性3位）とフォトフェイシャル（男性4位・女性1位）は男女ともに人気です。特に男性はメイクでカバーする文化がない分、「気になる部分はなくす」という発想になりやすく、清潔感を底上げできる施術として支持されています。

・「見た目の改善」より「生活ストレスの軽減」

女性と比べて男性の人気が高いのが、ワキガ治療（男性2位・女性6位）とケミカルピーリング（男性3位・女性10位）です。脇汗や痛みと伴う肌荒れなど、見た目以上に生活のストレスを減らしたいニーズが背景にあります。

どの年代が多い？年齢別割合でみる男性の美容意識

・若年層中心、年代で分かれる意識の差

男性の美容医療は若年層に集中しており、24歳以下の比率は女性より約10％高くなっています。SNSなどを通じて施術情報に触れる機会が多く、美容医療を身近な選択肢として捉える傾向があります。

一方、40代以降の比率は女性より約10%低くなっています。男性のミドル～シニア世代は、「美容は女性向け」「怖そう」といったイメージが根強く、心理的ハードルの高さから利用が伸びにくい傾向が見られます。

「美容医療の口コミ広場」について

美容医療の口コミ広場は、実際に施術を受けた人のリアルな口コミをもとに、全国の美容クリニックを検索・予約できる日本最大級の美容医療プラットフォームです。

男女向けの総合サイトの他、メンズ向け専門サイト「メンズ版美容医療の口コミ広場」も展開しています。定番の施術はもちろん、薄毛治療や男性器治療など男性ならではの悩みに特化したカテゴリも掲載。男性の症例は900件以上、口コミも1万件以上掲載されており、男性のクリニック選びの参考になる情報が満載です。

