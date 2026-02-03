おやつでつながる家族の時間♪おそろい親子マリンタオルセットが抽選で当たる！「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」限定デザインのどら焼きが2026年2月3日先行予約販売開始！

映画のワクワクをおやつでも♪ドラえもんの大好物「どら焼き」を食べて、さらに楽しもう！

株式会社文明堂東京

日頃から多くのお客様にご愛顧いただいている「ドラえもん どら焼き」。

映画ドラえもんシリーズ45作目「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（かいていきがんじょう）」の公開を記念して、映画に合わせた限定デザインの焼印・パッケージで期間限定販売いたします。

どら焼きの上には、ひみつ道具「カメレオンぼうし」を被ったドラえもんの焼印。

パッケージは、砂浜・海をイメージした背景で夏のきらめきを感じる色合いにしました。

映画に登場する「水中バギー」も一緒に、ドラえもんとのび太がにっこり笑顔で迎えてくれます♪

映画の前は、どんな冒険が待っているか想像しながら。

映画の後は、感想を語り合いながら。

家族みんなでどら焼きをぱくり！

映画公開シーズンにしか手に入らない、限定デザインの「映画ドラえもん どら焼き」をぜひお楽しみください。

自家製あんにふんわり生地、文明堂こだわりのどら焼き

「映画ドラえもん どら焼き」は北海道産小豆を丁寧に炊き上げた粒あんを使用。

ほどよい甘さとみずみずしさが特徴です。

あんを包む生地は、ふんわりと柔らかく軽い口あたり。

文明堂の看板どら焼き「三笠山」と比べて、一回り小ぶりなサイズで、小さいお子様のおやつにもおすすめです。

お届けは夏頃！届いたらすぐに使える【文明堂オリジナル「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」おそろい親子マリンタオルセット】を当てよう！

「映画ドラえもん どら焼き」パッケージ裏面のドラえもん応募券を５枚集めてハガキで応募すると、抽選で85名の方に【文明堂オリジナル「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」おそろい親子マリンタオルセット】が当たります。

巻きタオル（大人用）、巻きタオル（こども用）、冷感マフラータオル2枚の計4枚セットです！

巻きタオル（大人用）は、やさしい水色をベースに海モチーフをさりげなく散りばめたシンプルなデザイン。

巻きタオル（こども用）は、海中のにぎやかな様子を、たくさんの魚たちで表現しています。

大人用もこども用も、「カメレオンぼうし」を被ったドラえもんがとってもかわいらしい♪

冷感マフラータオルは、砂浜のようなやわらかい黄色をベースに、ドラえもんと水中バギーをプリントしています。

親子でおそろいでお使いいただける2枚入です！

家族の夏のお出かけをさらにわくわくさせる、おそろいのマリンタオル。

ご当選者様へのお届けは2026年夏頃を予定しているので、届いたらすぐに大活躍♪

一緒に使って、夏の思い出に。ぜひご応募ください！

応募締切：2026年6月20日（土）当日消印有効

巻きタオル（大人用）/W1,000×H1,200ｍm 1枚

巻きタオル（こども用）/W600×H1,200ｍm 1枚

冷感マフラータオル /W1,100×H200ｍm 2枚

※サイズには若干の誤差が生じる可能性がございます。

商品情報

「映画ドラえもん どら焼き」

税込価格：184円

賞味期限：製造日より30日

「映画ドラえもん どら焼き５個入」

税込価格：1,188円

賞味期限：製造日より30日

【お取り扱い店舗】

・文明堂オンラインショップ

予約開始日：2026年2月3日（火）11：00～

URL：http://www.bunmeido.co.jp/item/227

※お届けは2月14日（土）～となります。

※終了は5月初旬を予定しています。在庫状況により早まる場合もございます。

・文明堂直営店

発売日：2026年2月14日（土）から順次販売開始

※終了は5月中旬を予定しています。在庫状況により早まる場合もございます。

直営店一覧はこちら：https://www.bunmeido.co.jp/shop

・ドラえもん未来デパート

発売日：2026年2月14日（土）入荷次第販売開始

※終了は5月中旬を予定しています。在庫状況により早まる場合もございます。

・文明堂の商品を取り扱うスーパーマーケットなど

発売日：2026年2月14日（土）から順次販売開始

※終了は5月中旬を予定しています。在庫状況により早まる場合もございます。

映画情報

映画ドラえもんシリーズ45作目

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』

2026年2月27日（金）公開

そこは、地球の中心に最も近い、海の底。

謎ガナゾよぶ未知の世界！

息をのむ、ビックリドッキリ海底大冒険！！

公式サイト：https://doraeiga.com/2026/(https://doraeiga.com/2025/)

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026

会社情報

株式会社 文明堂東京

カステラ・三笠山（どら焼き）を始めとする菓子製造販売業。

1900年に長崎にて中川安五郎が文明堂を創業。

1922年に創業者の弟 宮崎甚左衛門が上野黒門町に出店し、電話帳の裏表紙の広告やカンカンベアのTVCMなど画期的なアイデアでカステラを全国へ普及させた。

商品に関するお問い合わせ

お客様相談室 TEL：0120-400-002

受付時間 土・日・祝日・年末年始を除く10：00～17：00

【カステラの文明堂】WEBサイト＆オンラインショップ

URL：https://www.bunmeido.co.jp/