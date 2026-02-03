おやつでつながる家族の時間♪おそろい親子マリンタオルセットが抽選で当たる！「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」限定デザインのどら焼きが2026年2月3日先行予約販売開始！

写真拡大 (全9枚)

株式会社文明堂東京


映画のワクワクをおやつでも♪ドラえもんの大好物「どら焼き」を食べて、さらに楽しもう！


日頃から多くのお客様にご愛顧いただいている「ドラえもん どら焼き」。


映画ドラえもんシリーズ45作目「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（かいていきがんじょう）」の公開を記念して、映画に合わせた限定デザインの焼印・パッケージで期間限定販売いたします。



どら焼きの上には、ひみつ道具「カメレオンぼうし」を被ったドラえもんの焼印。


パッケージは、砂浜・海をイメージした背景で夏のきらめきを感じる色合いにしました。


映画に登場する「水中バギー」も一緒に、ドラえもんとのび太がにっこり笑顔で迎えてくれます♪






映画の前は、どんな冒険が待っているか想像しながら。


映画の後は、感想を語り合いながら。


家族みんなでどら焼きをぱくり！


映画公開シーズンにしか手に入らない、限定デザインの「映画ドラえもん どら焼き」をぜひお楽しみください。


自家製あんにふんわり生地、文明堂こだわりのどら焼き



※画像はイメージです

※画像はイメージです

「映画ドラえもん どら焼き」は北海道産小豆を丁寧に炊き上げた粒あんを使用。


ほどよい甘さとみずみずしさが特徴です。


あんを包む生地は、ふんわりと柔らかく軽い口あたり。


文明堂の看板どら焼き「三笠山」と比べて、一回り小ぶりなサイズで、小さいお子様のおやつにもおすすめです。


お届けは夏頃！届いたらすぐに使える【文明堂オリジナル「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」おそろい親子マリンタオルセット】を当てよう！




「映画ドラえもん どら焼き」パッケージ裏面のドラえもん応募券を５枚集めてハガキで応募すると、抽選で85名の方に【文明堂オリジナル「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」おそろい親子マリンタオルセット】が当たります。



巻きタオル（大人用）、巻きタオル（こども用）、冷感マフラータオル2枚の計4枚セットです！


巻きタオル（大人用）は、やさしい水色をベースに海モチーフをさりげなく散りばめたシンプルなデザイン。


巻きタオル（こども用）は、海中のにぎやかな様子を、たくさんの魚たちで表現しています。


大人用もこども用も、「カメレオンぼうし」を被ったドラえもんがとってもかわいらしい♪



冷感マフラータオルは、砂浜のようなやわらかい黄色をベースに、ドラえもんと水中バギーをプリントしています。


親子でおそろいでお使いいただける2枚入です！



家族の夏のお出かけをさらにわくわくさせる、おそろいのマリンタオル。


ご当選者様へのお届けは2026年夏頃を予定しているので、届いたらすぐに大活躍♪


一緒に使って、夏の思い出に。ぜひご応募ください！



応募締切：2026年6月20日（土）当日消印有効


巻きタオル（大人用）/W1,000×H1,200ｍm　1枚


巻きタオル（こども用）/W600×H1,200ｍm　1枚


冷感マフラータオル /W1,100×H200ｍm　2枚


※サイズには若干の誤差が生じる可能性がございます。


※画像はイメージです。


商品情報


「映画ドラえもん どら焼き」


税込価格：184円


賞味期限：製造日より30日






「映画ドラえもん どら焼き５個入」


税込価格：1,188円


賞味期限：製造日より30日






【お取り扱い店舗】


・文明堂オンラインショップ


予約開始日：2026年2月3日（火）11：00～


URL：http://www.bunmeido.co.jp/item/227


※お届けは2月14日（土）～となります。


※終了は5月初旬を予定しています。在庫状況により早まる場合もございます。



・文明堂直営店


発売日：2026年2月14日（土）から順次販売開始


※終了は5月中旬を予定しています。在庫状況により早まる場合もございます。


直営店一覧はこちら：https://www.bunmeido.co.jp/shop



・ドラえもん未来デパート


発売日：2026年2月14日（土）入荷次第販売開始


※終了は5月中旬を予定しています。在庫状況により早まる場合もございます。



・文明堂の商品を取り扱うスーパーマーケットなど


発売日：2026年2月14日（土）から順次販売開始


※終了は5月中旬を予定しています。在庫状況により早まる場合もございます。


映画情報


映画ドラえもんシリーズ45作目


『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』


2026年2月27日（金）公開



そこは、地球の中心に最も近い、海の底。


謎ガナゾよぶ未知の世界！


息をのむ、ビックリドッキリ海底大冒険！！



公式サイト：https://doraeiga.com/2026/(https://doraeiga.com/2025/)


(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026







会社情報


株式会社 文明堂東京



カステラ・三笠山（どら焼き）を始めとする菓子製造販売業。


1900年に長崎にて中川安五郎が文明堂を創業。


1922年に創業者の弟 宮崎甚左衛門が上野黒門町に出店し、電話帳の裏表紙の広告やカンカンベアのTVCMなど画期的なアイデアでカステラを全国へ普及させた。








商品に関するお問い合わせ


お客様相談室 TEL：0120-400-002


受付時間 土・日・祝日・年末年始を除く10：00～17：00



【カステラの文明堂】WEBサイト＆オンラインショップ


URL：https://www.bunmeido.co.jp/