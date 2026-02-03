おやつでつながる家族の時間♪おそろい親子マリンタオルセットが抽選で当たる！「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」限定デザインのどら焼きが2026年2月3日先行予約販売開始！
映画のワクワクをおやつでも♪ドラえもんの大好物「どら焼き」を食べて、さらに楽しもう！
日頃から多くのお客様にご愛顧いただいている「ドラえもん どら焼き」。
映画ドラえもんシリーズ45作目「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（かいていきがんじょう）」の公開を記念して、映画に合わせた限定デザインの焼印・パッケージで期間限定販売いたします。
どら焼きの上には、ひみつ道具「カメレオンぼうし」を被ったドラえもんの焼印。
パッケージは、砂浜・海をイメージした背景で夏のきらめきを感じる色合いにしました。
映画に登場する「水中バギー」も一緒に、ドラえもんとのび太がにっこり笑顔で迎えてくれます♪
映画の前は、どんな冒険が待っているか想像しながら。
映画の後は、感想を語り合いながら。
家族みんなでどら焼きをぱくり！
映画公開シーズンにしか手に入らない、限定デザインの「映画ドラえもん どら焼き」をぜひお楽しみください。
自家製あんにふんわり生地、文明堂こだわりのどら焼き
※画像はイメージです
「映画ドラえもん どら焼き」は北海道産小豆を丁寧に炊き上げた粒あんを使用。
ほどよい甘さとみずみずしさが特徴です。
あんを包む生地は、ふんわりと柔らかく軽い口あたり。
文明堂の看板どら焼き「三笠山」と比べて、一回り小ぶりなサイズで、小さいお子様のおやつにもおすすめです。
お届けは夏頃！届いたらすぐに使える【文明堂オリジナル「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」おそろい親子マリンタオルセット】を当てよう！
「映画ドラえもん どら焼き」パッケージ裏面のドラえもん応募券を５枚集めてハガキで応募すると、抽選で85名の方に【文明堂オリジナル「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」おそろい親子マリンタオルセット】が当たります。
巻きタオル（大人用）、巻きタオル（こども用）、冷感マフラータオル2枚の計4枚セットです！
巻きタオル（大人用）は、やさしい水色をベースに海モチーフをさりげなく散りばめたシンプルなデザイン。
巻きタオル（こども用）は、海中のにぎやかな様子を、たくさんの魚たちで表現しています。
大人用もこども用も、「カメレオンぼうし」を被ったドラえもんがとってもかわいらしい♪
冷感マフラータオルは、砂浜のようなやわらかい黄色をベースに、ドラえもんと水中バギーをプリントしています。
親子でおそろいでお使いいただける2枚入です！
家族の夏のお出かけをさらにわくわくさせる、おそろいのマリンタオル。
ご当選者様へのお届けは2026年夏頃を予定しているので、届いたらすぐに大活躍♪
一緒に使って、夏の思い出に。ぜひご応募ください！
応募締切：2026年6月20日（土）当日消印有効
巻きタオル（大人用）/W1,000×H1,200ｍm 1枚
巻きタオル（こども用）/W600×H1,200ｍm 1枚
冷感マフラータオル /W1,100×H200ｍm 2枚
※サイズには若干の誤差が生じる可能性がございます。
※画像はイメージです。
商品情報
「映画ドラえもん どら焼き」
税込価格：184円
賞味期限：製造日より30日
「映画ドラえもん どら焼き５個入」
税込価格：1,188円
賞味期限：製造日より30日
【お取り扱い店舗】
・文明堂オンラインショップ
予約開始日：2026年2月3日（火）11：00～
URL：http://www.bunmeido.co.jp/item/227
※お届けは2月14日（土）～となります。
※終了は5月初旬を予定しています。在庫状況により早まる場合もございます。
・文明堂直営店
発売日：2026年2月14日（土）から順次販売開始
※終了は5月中旬を予定しています。在庫状況により早まる場合もございます。
直営店一覧はこちら：https://www.bunmeido.co.jp/shop
・ドラえもん未来デパート
発売日：2026年2月14日（土）入荷次第販売開始
※終了は5月中旬を予定しています。在庫状況により早まる場合もございます。
・文明堂の商品を取り扱うスーパーマーケットなど
発売日：2026年2月14日（土）から順次販売開始
※終了は5月中旬を予定しています。在庫状況により早まる場合もございます。
映画情報
映画ドラえもんシリーズ45作目
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
2026年2月27日（金）公開
そこは、地球の中心に最も近い、海の底。
謎ガナゾよぶ未知の世界！
息をのむ、ビックリドッキリ海底大冒険！！
公式サイト：https://doraeiga.com/2026/(https://doraeiga.com/2025/)
(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026
会社情報
株式会社 文明堂東京
カステラ・三笠山（どら焼き）を始めとする菓子製造販売業。
1900年に長崎にて中川安五郎が文明堂を創業。
1922年に創業者の弟 宮崎甚左衛門が上野黒門町に出店し、電話帳の裏表紙の広告やカンカンベアのTVCMなど画期的なアイデアでカステラを全国へ普及させた。
商品に関するお問い合わせ
お客様相談室 TEL：0120-400-002
受付時間 土・日・祝日・年末年始を除く10：00～17：00
【カステラの文明堂】WEBサイト＆オンラインショップ
URL：https://www.bunmeido.co.jp/