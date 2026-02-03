サウナ・銭湯があなたの商品の体験の場に。「サウナコレクション」を運営する株式会社HIDANEが商品体験と口コミを生みだす広告代理店事業を開始

株式会社HIDANE

株式会社HIDANE（本社：神奈川県横浜市、共同代表：山本 幹太、鈴木 翔、以下HIDANE）は、サウナ・銭湯を「体験型メディア」として活用し、商品体験から口コミ創出、話題化までを一気通貫で支援する広告代理店事業を開始しました。

事業開始の背景

近年、デジタル広告やSNSを中心としたマーケティング手法が一般化する一方で、「広告として見られてしまうことで、商品やブランドの本来の価値が十分に伝わらない」「体験を伴わない情報接触だけでは、理解や納得につながりにくい」といった課題を感じる企業も増えています。

特に、実際に使うことで価値が伝わる商品やサービスにおいては、生活者がリラックスした状態で商品に触れ、体験として記憶に残る接点をつくることが重要です。

HIDANEは、サウナメディアやサウナ施設の運営、さらに全国のサウナ・銭湯施設の集客支援を行う中で、サウナ・銭湯という空間が「生活者が自然体で商品やブランドと向き合える、体験価値の高い場」であることに着目してきました。こうした商品体験を起点としたマーケティングの可能性を、より多くの企業に提供するため、このたび広告代理店事業を開始しました。

サウナ・銭湯だからこそ実現できる、体験起点のマーケティング

サウナ・銭湯では、商品を実際に使用できる体験設計や商品の世界観を表現する空間演出を通じて、施設利用の中に自然に商品やブランドを組み込むことができます。

利用者がリラックスした状態で過ごし、スマートフォンから離れる時間が生まれる空間だからこそ、広告として見せるのではなく「使って理解する」体験を提供できる点が特長です。こうした体験は記憶に残りやすく、来場後の口コミ創出やオンラインでの話題化へとつながりやすい特性を持っています。

本事業では、浴室や脱衣所、休憩スペースなどの動線上で商品を実際に使用できる体験設計や、空間全体を活用した演出を支援します。

HIDANEならではの強み

本事業における弊社ならではの特長は、以下の3点を自社で保有している点にあります。

1. 自社サウナメディアの運営

フォロワー数約14.8万人（※2026年1月25日時点）を有する日本最大級のサウナメディア「サウナコレクション」をはじめ、複数のサウナ関連メディアを自社で運営しているため、施設での体験をオンライン施策と組み合わせて、口コミ創出や話題化までを含めた支援が可能です。

2. 自社サウナ施設の運営

自社でサウナ付き一棟貸し宿泊施設「JIKON SAUNA TOKYO」を企画・運営しているため、自社施設での体験施策の実施が可能。一棟貸しという特性を活かし、商品やブランドの世界観に合わせた演出や、参加者を限定したクローズドな体験設計など、質の高い商品体験を届ける施策を柔軟に実行することができます。

3. 全国のサウナ・銭湯施設とのネットワーク

サウナ・銭湯向けの集客・マーケティング支援を通じて、全国500以上の施設と継続的な関係性を築き、商品体験や施設ジャック、UGC創出を目的とした施策を実施してきました。

単施設での施策から、複数施設・全国規模での展開まで、目的や予算に応じた柔軟な対応が可能です。

実施事例

花王株式会社「サクセス24」

複数のサウナ施設において、浴室内への商品設置や空間装飾を行うスタンプラリー形式の施設ジャック施策を実施。来場体験と連動したキャンペーン設計により、短期間で多くの来場者による商品体験を創出するとともに、施設来場者を起点とした口コミの創出とオンライン上での話題化を実現することで、ブランド認知の向上に貢献しました。

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000134192.html

株式会社ブレインスリープ「ブレインスリープ ピロー＆マットレス」

全国各地のサウナ・銭湯にてブレインスリープの商品を設置し、サウナ文脈に絡めた利用シーンの中で商品を体験できる施策を実施。施設内での体験に加え、施設ジャック施策や弊社メディア「サウナコレクション」を活用した継続的なオンライン発信を行いました。

その結果、商品認知率・体験率が大きく向上し、関連商品の販売促進につながりました。

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000269.000046684.html

BREATHER株式会社「ston s」

自社で運営する一棟貸しサウナ施設「JIKON SAUNA TOKYO」を活用し、インフルエンサーを招待したクローズドな商品体験施策を実施。ブランドの世界観に合わせた空間演出と体験設計により、深い理解と納得感を伴う商品体験を提供しました。

詳細を見る :https://saunaconnection.studio.site/article/WVUBd_He

想定する活用シーン

本事業は、以下のようなブランド・商品にオススメとなっております。

- 実際に使うことで価値が伝わる消費財・日用品、美容・ヘルスケア・食品・飲料などのブランド- 新発売、リニューアルのタイミングで認知拡大を検討している商品

商品体験を起点に、自然な口コミの創出やオンラインでの情報発信を促すことで、広告としてではなく「体験として記憶に残る」マーケティングを実現します。

本事業に関するご相談や、商品・ブランドに合わせた活用方法のご提案、取材に関するお問い合わせは、以下のフォームよりご連絡ください。

資料ダウンロードフォーム(https://hidane.ne.jp/adagency_download)

株式会社HIDANEについて

株式会社HIDANEは、「サウナ・銭湯」という体験価値の高い空間を起点に、メディア運営、施設運営、マーケティング支援を行う企業です。

日本最大級のサウナ専門メディア「サウナコレクション」の運営や、自社サウナ施設「JIKON SAUNA TOKYO」の企画・運営、全国のサウナ・銭湯施設への集客・マーケティング支援を通じて、体験を起点とした価値創出に取り組んでいます。

今後も、サウナ・銭湯領域における知見とネットワークを活かし、企業と生活者のより良い接点を生み出すサービスを展開してまいります。



【株式会社HIDANE】

会社名：株式会社HIDANE

所在地：神奈川県横浜市

代表者：共同代表 山本 幹太、鈴木 翔

設立：2023年8月

事業内容：

・サウナメディアの企画・運営

・サウナ施設およびサウナ付き宿泊施設の企画・運営

・サウナ・銭湯領域におけるマーケティング支援、広告代理店事業

URL：https://hidane.ne.jp/

