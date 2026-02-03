【金属製キャラグッズ製作の興栄工業株式会社はギフト・ショー春2026に出展します】カードサイズの「ヒカリキリエ」展示会初出展
金属製キャラクターグッズの企画・製造を行う興栄工業株式会社（本社：東京都北区、以下：興栄工業）は、2026年2月4日（水）から6日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2026」に出展いたします。
今回の展示では、真鍮と鏡が織りなすアート「ヒカリキリエミラー」の新商品に加え、多くのお客様からご要望をいただいていた、カードサイズの「小さいヒカリキリエ」をギフト・ショー初お披露目いたします。
コンパクトになった「ヒカリキリエ」は、大切な方へのギフトにも最適なアートとして仕上がりました。
職人の繊細なエッチング加工技術を凝縮した新しい表現を、ぜひ会場でお手に取ってご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340587/images/bodyimage1】
-----------------
◆第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2026
-----------------
【開催期間】2026年2月4日(水)～2月6日(金)
【開催場所】東京ビッグサイト
【出展ブース】 東7-T37-67 興栄工業（株）
興栄工業株式会社では、自社のキャラクターやアートをヒカリキリエにしたい皆様からのご相談をお待ちしております。
◆展示会のご案内はこちら
https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/
-----------------
興栄工業株式会社
-----------------
興栄工業(株)公式サイト:
https://koei-web.jp/
グループ会社 ハッピーラボラトリー Yahoo!ショッピング店：
https://store.shopping.yahoo.co.jp/metaledit/1003-04.html
グループ会社 ハッピーラボラトリー 楽天市場店：
https://item.rakuten.co.jp/hapy-labo/1003-04/?l-id=shoptop_widget_featured_items
Instagram：
https://www.instagram.com/hikarikirie_official/
X(旧 twitter)：
https://x.com/koei_official
配信元企業：興栄工業株式会社
プレスリリース詳細へ