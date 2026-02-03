日本フレスコボール協会（JFBA）、7月11-12日に『フレスコボールキリシマカップ2026』を宮崎県都城市・霧島ビーチパークで初開催することを公式発表。

一般社団法人日本フレスコボール協会

コミュニケーションデザインスポーツ"フレスコボール"の国内での普及活動を行っている一般社団法人日本フレスコボール協会（以下、JFBA、代表理事 窪島剣璽）は、7月11-12日に『フレスコボールキリシマカップ2026』を宮崎県都城市・霧島ビーチパークで初開催することを公式発表いたします。

焼酎製造工場群に現れる真っ白な砂場「霧島ビーチパーク」（提供：霧島酒造株式会社）

2026年度のフレスコボール日本代表を決める『FRESCOBALL JAPAN TOUR 2026』が2月から開幕。年間8大会のうちの第6戦として、宮崎県での初開催が実現いたしました。同ツアーの理念は、思いやりのスポーツ「フレスコボール」を通じて、地域コミュニティの活性化と人と人との繋がりを深め、地域との交流人口や競技人口の増加とスポーツの価値向上を目指すというもの。

九州地方は、温暖な気候で美しいビーチにも恵まれ、フレスコボールを楽しむ環境としてはもってこい。昨年開催の『フレスコボールフクマカップ2025』（福岡県福津市）に続いて、九州地方でのさらなる競技普及を図りたい狙いもあり、その新たな可能性を切り拓く舞台として、このたび宮崎県都城市・霧島ビーチパークが選ばれました。

焼酎製造工場群のすぐそばに広がるのは、ビーチバレー競技の国際規格に近いオーストラリア産のホワイトサンド。普段は一般に解放され、まちの人々にも深く愛されています。『焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン』には、工場見学をはじめ、ショップやレストランなど、霧島酒造を体感できる施設が充実。『フレスコボールキリシマカップ2026』は、観戦＆体験無料。お出かけついでに、ぜひブラジル発祥のビーチスポーツ・フレスコボールを肌で体感してみませんか。

■大会概要

名称 フレスコボールキリシマカップ2026

日時 2026年7月11日（土）、12日（日）

場所 宮崎県都城市・焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン内 霧島ビーチパーク「KIRISHIMA BEACH PARK」

主催 一般社団法人日本フレスコボール協会（JFBA）

協力 霧島酒造株式会社

■”コミュニケーションデザインスポーツ” フレスコボールとは？

フレスコボールは、ブラジルのリオデジャネイロ発祥のビーチスポーツです。1945年にリオ・デ・ジャネイロのコパカバーナビーチで考案され、現在は世界各地のビーチで親しまれるようになっています。フレスコボールの最大の特徴は、向かい合う2人が競い合うのではなく、協力してラリーを続ける採点競技という点。競技時間は5分間、7mの距離を保って試合を行います。協力してラリーを続ける様子から「思いやりのスポーツ」とも言われています。JFBAでは、国際的なルール統一に向けてリオフレスコボール連盟（FEFERJ）と世界初の国際組織『UAFI』設立に向けて2025年10月に基本合意。世界のフレスコボール界を一つにする動きを進めています。国内では、29の公認地域クラブと6の公認学生団体が登録されています。