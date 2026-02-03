瀬戸内レモン＋国産百花蜜の優しい味わい『ハニーレモンドーナツ』を３月１日に発売
株式会社北川製菓（本社：長野県駒ヶ根市、代表取締役：北川浩一）は、この度２０２６年度春・夏新商品として、瀬戸内レモン、国産百花蜜を使用し、しっとりとした食感とハニーレモンならではの爽やかで優しい味わいに仕上げた『ハニーレモンドーナツ』を全国の量販店にて２０２６年３月１日に発売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339292/images/bodyimage1】
＜商品概要＞
昨今のエンドユーザの安心できるおやつタイムニーズにお応えするべく２０代から６０代の主婦層をメインターゲットとし商品開発を行いました。自社調査によるユーザニーズをベースに、瀬戸内レモン、国産百花蜜を使用し、レモンならではの爽やかな味わいと深みのある自然な甘みを実現する事で、エンドユーザに手にとって頂きやすい商品設計としました。
また商品パッケージに関しては、レモンと蜂蜜の爽やかで優しいイメージをベースに、さっぱりとした夏菓子のイメージをエッセンスに加え、全体的にナチュラルで親しみやすいデザインとしました。
＜商品特徴及び商品仕様＞
ハニーレモンドーナツ
１）瀬戸内レモン使用
２）国産百花蜜使用
３）国産米粉使用
・内容量：６個入
・JAN：4972563032476
・賞味期限：９０日
・希望小売価格：３７０円（税別）
・発売地区：全国
・発売時期：２０２６年３月１日
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339292/images/bodyimage3】
＜会社概要＞
当社では常に消費者の皆様のニーズに寄り添った高品質なお菓子や食品を、全国の販売店を通じて販売させて頂いております。長らくお客様にご愛顧頂いている『信州牧場シリーズ』、専門店の本格的な味と食感をお楽しみ頂ける『冷凍ドーナツシリーズ』、驚きのふわふわ食感をお楽しみいただける『FUWADO!シリーズ』など消費者の皆様にとってのおやつの本質を捉え、守り続けなければならない伝統を保ちつつも常に挑戦的な姿勢を持ち、お客様のニーズを満たすオンリーワン商品の開発を行う事で、お客様に新たな価値を提供し続けております。
社名：株式会社 北川製菓
事業内容：ドーナツを中心とした食品の製造・販売
W E Bアドレス：https://www.kitagawa-seika.co.jp/
創業：1958年7月
資本金：３,０００万円
売上高：２９.２億円（２０２４年９月）
従業員数：１４５名
主要製品：信州牧場のドーナツ、信州牧場のあんドーナツ、冷凍ドーナツ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339292/images/bodyimage4】
