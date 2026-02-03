コミックほげっとの新作マンガ『くちなしの花嫁-記憶なき乙女、恋ふたたび-』『じりじり婚 今日も一途な御曹司に焦がされ中』『欠陥花嫁は野蛮な子爵の愛を知る』がめちゃコミで配信スタート！
■「コミックほげっと」にて、新作オリジナルマンガを続々配信中！
サイドランチ×めちゃコミックでお届けするレーベル「コミックほげっと」にて、オリジナルマンガを続々配信中！
2026年1月30日に配信された新作はこちら。ぜひご一読ください！
『くちなしの花嫁―記憶なき乙女、恋ふたたび―』（漫画：柄本基克／構成：井坂晶／原作：黒木咲良）1/30～配信スタート！
3話まで常時無料／8話まで毎日無料
https://mechacomic.jp/books/250539
＜あらすじ＞
「迎えにきたよ」記憶を失った少女の前に現れたのは――。両親を事故で失い、自身も事故に巻き込まれ記憶を失った少女・梔子(くちなし)。華族の叔父に引き取られた梔子は、従姉・鞠花からのイジメに耐えながら暮らしていた。ある日、鞠花の20歳の舞踏会が開催され、若手画伯・紅月が描く鞠花の肖像画がお披露目されることに。しかし、布が取られるとそこには、梔子が描かれていた。 会場がざわめく中、紅月は梔子に歩み寄り「僕の妻として一緒に帰ろう」と告げる。記憶を失った少女の人生が大きく変わり始める――。
『じりじり婚 今日も一途な御曹司に焦がされ中』（漫画：ななのいち／原作：SR）1/30～配信スタート！
5話無料
https://mechacomic.jp/books/250666
＜あらすじ＞
「全然変わってないな、いつもこんな無理して...だったら俺でいいだろ」責任感の強い会社員・片岡 麦は30歳の誕生日、5年間付き合った彼氏に約束をドタキャンされる。そしてその日を境に彼氏の態度が一変、モラハラや数々の浮気の兆候に苦しむことに...。ある夜、麦は飲みすぎた拍子にアメリカ帰りの御曹司・竹下 直に不安を打ち明けてしまう。すると直からは「俺と婚約してください」と迫られる。突拍子もない提案をつっぱねた麦だったが、いつも身を削る役回りを引き受ける麦の本心を見透かすかのように助けてくれる直に、じりじりと気持ちが解されて――。
『欠陥花嫁は野蛮な子爵の愛を知る』（漫画：宮野アキヒロ／原作：今野）1/30～配信スタート！
2話無料
https://mechacomic.jp/books/250665
＜あらすじ＞
陶器のように白く透き通った肌を持つ、アルディアンテ家。気品溢れる美しさで知られる一族の中で、長女のミアだけは異物だった。薄い肌に血管が透けて、頬が真っ赤に染まる。そんなミアに、両親は「お前のような醜い者は、私たちの子どもではない」と罵倒し、妹のフレアからも酷い扱いを受ける。苦しい日々を過ごしていたある日、父親に強要されて、野蛮な子爵レイヴンのもとに嫁ぐことに。結婚式でも冷徹な態度を崩さないレイヴンに対して、ミアの恐怖心は増すばかり。その夜、子作りのために乱暴に押し倒されて……。
配信元企業：株式会社サイドランチ
