【参加無料ウェビナー】株式会社バイタリフィ、「最新生成AIチャットボットを解説！情報資産活用で顧客対応を劇的効率化！」を2026年2月18日（水）12:00に開催

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340714/images/bodyimage1】

生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は2026年2月18日（水）12:00に無料ウェビナー、「最新生成AIチャットボットを解説！情報資産活用で顧客対応を劇的効率化！」を開催致します。





■ ウェビナー概要生成AIの進化・発展に伴い、ビジネスシーンでAIツールが日々活用されています。中でも、顧客対応の質と効率を飛躍的に向上させる「生成AIを活用したチャットボット」を導入する会社が増えています。本ウェビナーでは、生成AIを活用したチャットボットで顧客対応の効率化と満足度向上を実現する方法をご紹介します。実際の成功事例を交えながら、FAQ自動化やRAG対応による高精度な回答、ナレッジ活用のポイントをわかりやすく解説することで、初めてでも導入しやすいステップを学べます。生成AIを活用したSaaS製品開発やシステム開発を行うバイタリフィによる、その場で質問もできる無料オンラインセミナー（ウェビナー）となっております。ご興味のある方、ぜひ奮ってご参加ください。申込はこちら：https://ma.vitalify.jp/form/webinar-20260218■ こんな方におすすめです・メールや電話対応の問い合わせ対応効率化を図りたい方・生成AIチャットボットの導入を検討している担当者・自社のナレッジ活用を進めたい方■ セミナー内容1．生成AIチャットボットの最新動向とRAG対応の仕組み2．FAQ自動化とナレッジ活用の実践ポイント3．導入効果がわかる成功事例の紹介■ 登壇者株式会社バイタリフィ 営業統括部 金森 亘輝【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340714/images/bodyimage2】

前職では介護・福祉業界向けのITソリューション営業として、現場の業務効率化やDX推進に携わる。介護現場の課題解決を支援する中で、生成AIの持つ可能性に強く魅了され、バイタリフィにジョイン。入社後は、生成AIチャットボットのSaaS商品の提案営業を中心に担当し、企業の業務効率化や顧客対応の最適化に貢献。お客様の課題に寄り添いながら、生成AIを活用した新たな価値提供に取り組んでいる。





■ 開催概要

タイトル ：最新生成AIチャットボットを解説！情報資産活用で顧客対応を劇的効率化！

日程 ：2026年2月18日（水）12:00 ～13:00

会場 ：オンライン開催（Zoom）

費用 ：無料

定員 ：100名

主催 ：株式会社バイタリフィ

申込ページ：https://ma.vitalify.jp/form/webinar-20260218

※当日はzoomを使用いたします。ウェビナー開始までに閲覧できるようご準備ください。

※視聴用URLは開催日が近づきましたらご連絡する形を予定しています。

※同業種・個人のお客様からのご応募はお断りする場合がございますのでご了承ください。





■会社概要

商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）

代表者 ：代表取締役 板羽晃司

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F

設立年月 ：2005年9月

サービス(1)：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340714/images/bodyimage3】

サービス(2)：＜Dify構築支援サービス＞AIエージェントDRIVE（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340714/images/bodyimage4】





■本件の問い合わせ先

株式会社バイタリフィ 担当：島貫

お問い合せ先：03-5428-6346

https://vitalify.jp/contact/

配信元企業：株式会社バイタリフィ

プレスリリース詳細へ