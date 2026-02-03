創業50年以上の衛生管理のプロによる『Kufunoークフウノー』から、「ブラシスポンジ バス用」「ブラシスポンジ mini」が新発売。“バス用”は、超極細ブラシで浴室タイルの溝汚れを徹底洗浄

株式会社クフウノトビラ（本社：大阪市、代表取締役：福谷 耕史朗）は、清潔で心地よい暮らしを届けるライフスタイルブランド『Kufunoークフウノー』より、浴室用の新商品「ブラシスポンジ バス用」と、携帯可能な「ブラシスポンジ mini」を3月より全国のお取り扱い店舗およびクフウノ公式楽天市場にて順次発売いたします。また『Kufuno』ブランドを象徴する「ブラシスポンジ」「オイルクリアクロス」からは、春の新色「サクラピンク」「アクアブルー」が登場いたします。


『Kufuno』公式サイト：https://www.kufuno.com/



商品概要


・ クフウノ　ブラシスポンジ バス用

全2色　コーラルオレンジ、チャコールグレー



コーラルオレンジ

チャコールグレー

《商品特徴》

約70万本※の超極細ブラシが浴室の凹凸のある床タイルや溝のヌメリ汚れ、すき間汚れまでしっかり洗浄。ブラシ１本１本が柔らかい素材のため、浴槽や壁面を傷つけにくくタグが付いているので、湿気の多い浴室でも吊るすことができ衛生的に保管が可能です。


※スポンジ1つあたり



・クフウノ　ブラシスポンジ mini

全2色　コーラルオレンジ、チャコールグレー



コーラルオレンジ

チャコールグレー


《商品特徴》

本製品はストラップ仕様となっており、かばんや携帯電話などに取り付けることができます。また簡単に取り外しができ、スポンジとしてもご利用いただけます。従来のブラシスポンジと同じ高品質素材を使用しており、性能はそのまま。水筒の淵や洗面台周りなど、ちょっとした清掃にも最適な小回りのきいたサイズです。



・クフウノ　ブラシスポンジ

新２色　サクラピンク、アクアブルー


既存４色　コーラルオレンジ、チャコールグレー、フレッシュグリーン、フレッシュイエロー



サクラピンク

アクアブルー




《商品特徴》

約50万本※の超極細ブラシが、ザルの編み目やまな板の溝などの汚れがたまりやすい部分にも入り込み徹底的に洗浄。フッ素加工のフライパンやプラスチック製品など傷つきやすい調理器具にもやさしく、抗菌剤を練りこんだ適度な硬さのウレタンフォームが清潔な状態をキープ。衛生面と使いやすさを両立する日常使いに最適なスポンジです。


※スポンジ1つあたり



・クフウノ　オイルクリアクロス

新２色　サクラピンク、アクアブルー


既存４色　コーラルオレンジ、コーラルオレンジ/アイスグリーン、ベージュ、ベージュ/オリーブ



サクラピンク

アクアブルー




《商品特徴》

約100万本※の特殊繊維が、油汚れや食べかすまでもひと拭きでスッキリ。キッチンやテーブルまわりを清潔に保ちます。水でサッと洗うだけで汚れが落ちやすく、ニオイやヌメリも発生しにくい使い心地のよいクロスです。


※クロス1枚あたり



【販売時期】

2026年3月発売予定



既存色も好評販売中！



クフウノ　ブラシスポンジ

クフウノ　オイルクリアクロス

現在販売中の「ブラシスポンジ」「オイルクリアクロス」は全国のお取り扱い店舗およびクフウノ公式楽天市場にて販売しております。詳しくはクフウノ公式サイトをご覧ください。


公式サイト :
https://www.kufuno.com/


キレイをワクワクに日常に小さな喜びを


『Kufuno-クフウノ-』は、創業50年以上の“衛生管理のプロ”が立ち上げた、清潔で心地よい暮らしを届けるライフスタイルブランドです。


工夫のライフスタイルで毎日が心躍る、太陽の光が降り注ぐような晴れやかでクリアな「キレイ」が、住まいと心を磨き、あなたの日常を輝かせます。


ご家庭はもちろん、様々な生活スペースなどにおける、“食や住まいの安心・安全・衛生環境の向上”に貢献します。



会社概要


社名；株式会社クフウノトビラ


設立：2024年10月


代表：福谷 耕史朗


本社：大阪府大阪市住吉区南住吉1-8-6


事業内容：台所用品・清掃用品・浴室用品等の企画製造販売


URL：https://www.kufuno.com/(https://www.kufuno.com/)