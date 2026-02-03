平成レトロブームにより再注目！「にゃんにゃんにゃんこ」の限定アイテムが全品390円（税込429円）でサンキューマートに新登場！2月22日の「猫の日」にちなんだデザインアイテムを2月下旬より発売

写真拡大 (全7枚)

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、サンエックス株式会社の大人気キャラクター「にゃんにゃんにゃんこ」とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で2月下旬より入荷次第販売開始いたします。


また公式オンラインショップでは、2月4日（水）12時より先行予約を受け付けいたします。




特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/nyanko_san-x(https://thankyoumart.jp/blogs/news/nyanko_san-x)



「にゃんにゃんにゃんこ」は、モノマネが得意な、ちょっぴりシュールで愛らしいにゃんこたちを描いたキャラクターです。



シンプルな見た目の中に、思わずクスッと笑ってしまうユーモアや、どこか心に寄り添う優しさを感じられる世界観が、多くのファンに親しまれてきました。


2000年代初頭に誕生したキャラクターで、近年の“平成レトロブーム”の広がりとともに、当時を知る世代には懐かしく、若い世代には新鮮な存在として再び注目を集めていることをきっかけに、今回の商品シリーズを企画しました。



食べものに扮したユーモラスな姿が印象的な「にゃんにゃんにゃんこ」の世界観をデザインに落とし込み、家族みんなで使えるデイリーアイテムとして展開します。





【WEB先行予約受付】

■予約受付期間　：2026年2月4日（水）12:00～


■販売場所　　　：公式オンラインショップ


■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/nyanko


※商品ページは、予約開始時に公開となります


※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください


※各商品上限数に達し次第受付終了となります


【店頭販売】

■販売開始日：2026年2月下旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始


■販売場所　：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）


※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください


※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます



・にゃんこたちがカフェメニューに変身♪　”にゃんこカフェ”デザイン全19アイテムのラインナップ


本シリーズは、「にゃんこパフェ」や「シューにゃんこ」「にゃんこクレープ」など、にゃんこたちがカフェメニューになりきる、人気の“にゃんこカフェ”デザインを採用しました。
淡い色合いを基調に、可愛さの中にどこか懐かしさを感じられる、やさしい雰囲気のデザインに仕上げています。
ファッションアイテムはもちろん、ステーショナリーグッズやホームグッズなど、実用性も意識したラインナップです。


■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）


※公式オンラインショップ限定の「モバイルバッテリー10000mAh」は3,000円（税込3,300円）


【モバイルバッテリー受注期間】2026年2月4日（水）12:00～2月12日（木）11:59




■ピックアップ商品

◆バニティポーチ、クッション、エコバッグ、Tシャツ／各390円（税込429円）



Tシャツは、さらりとした着心地の生地を使用した、日常使いしやすいカジュアルな一枚です。


クッションは、お部屋に置くだけで、ほっと癒される空間を演出してくれます。


コンパクトに折りたためるエコバッグは、外出時のサブバッグとしても便利です。






◆ダイカットポーチ、巾着（M)、アンクルソックス、フラットポーチ／各390円（税込429円）



ダイカット仕様のポーチは、カラビナ付きでバッグに付けて持ち歩ける、外出時にも便利なアイテムです。


巾着は、小物の整理や持ち歩き用として使いやすく、日常使いに取り入れやすいサイズ感に仕上げました。


スリムで持ち運びやすいフラットポーチは、表裏で異なるデザインを楽しめます。





・「サンキューマート」とは




「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。


Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。


ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。



■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/


■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/


■X：https://x.com/thankyoumart


■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart


■LINE：https://page.line.me/366isabj



エルソニック株式会社
エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062　大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号
代表者：小山 毅志
設立：　1995年7月7日
URL：　http://www.elsonic.co.jp/