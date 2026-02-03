rienda(リエンダ)がベビチッチとのコラボレーションアイテムを2月6日(金)に発売！
株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目黒区、 代表取締役社長：村井博之)が展開するファッションブランド rienda(リエンダ)はベビチッチとのコラボレーションアイテムを2026年2月6日(金)よりrienda全店舗・SHEL'TTER WEBSTORE・ZOZOTOWNにて発売いたします。
今回のコラボレーションでは、注目度の高いベビチッチを起用し、ルームウェアとしておすすめなワンピース、セットアップ、顔型ポーチの3型を展開いたします。
・ベビチッチとは
ベビチッチは、誕生30周年で結婚式を挙げたモンチッチくんとモンチッチちゃんの所に、コウノトリが連れてきた、かわいい男の子と女の子の双子のベビーです。
好奇心が旺盛で明るく元気な男の子のベビチッチくんと、優しくてはにかみ屋さんの女の子ベビチッチちゃんです。
・LOOK
・商品詳細
▪商品名：ベビチッチ×riendaルームウェアセットアップ
▪カラー：PNK/L-BLU
▪サイズ：FREE
▪価格：\14,300(税込)
▪商品名：ベビチッチ×riendaルームウェアワンピース
▪カラー：PNK/L-BLU
▪サイズ：FREE
▪価格：\8,800(税込)
▪商品名：ベビチッチ×riendaポーチ
▪カラー：PNK/BLU
▪サイズ：FREE
▪価格：\3,300(税込)
(C)️SEKIGUCHI
・発売詳細
▼2月6日(金)発売
・rienda全店舗
・SHEL'TTER WEBSTORE
・ZOZOTOWN
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
rienda BRAND CONCEPT
女性らしさに大人なエッジを効かせ
艶やかさに人を魅了させる
そんなセンシュアルなデザインを表現
~The beauty of being yourself is essential~
rienda WEB STORE：https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/
rienda Instagram：＠rienda_official(https://www.instagram.com/rienda_official/)
rienda X(Twitter)：＠_rienda(https://x.com/_rienda)
rienda TikTok：＠riendastyle.official(https://www.tiktok.com/@riendastyle.official)
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＜会社概要＞
・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム市場・証券コード 3548)
・ 創業：2000年3月
・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之
・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ
(企業サイト)：https://www.baroque-global.com/
(公式通販サイト)：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS