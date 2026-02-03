rienda(リエンダ)がベビチッチとのコラボレーションアイテムを2月6日(金)に発売！

株式会社バロックジャパンリミテッド


株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目黒区、 代表取締役社長：村井博之)が展開するファッションブランド rienda(リエンダ)はベビチッチとのコラボレーションアイテムを2026年2月6日(金)よりrienda全店舗・SHEL'TTER WEBSTORE・ZOZOTOWNにて発売いたします。



今回のコラボレーションでは、注目度の高いベビチッチを起用し、ルームウェアとしておすすめなワンピース、セットアップ、顔型ポーチの3型を展開いたします。



・ベビチッチとは



ベビチッチは、誕生30周年で結婚式を挙げたモンチッチくんとモンチッチちゃんの所に、コウノトリが連れてきた、かわいい男の子と女の子の双子のベビーです。


好奇心が旺盛で明るく元気な男の子のベビチッチくんと、優しくてはにかみ屋さんの女の子ベビチッチちゃんです。



・LOOK










・商品詳細






▪商品名：ベビチッチ×riendaルームウェアセットアップ


▪カラー：PNK/L-BLU


▪サイズ：FREE


▪価格：\14,300(税込)






▪商品名：ベビチッチ×riendaルームウェアワンピース


▪カラー：PNK/L-BLU


▪サイズ：FREE


▪価格：\8,800(税込)






▪商品名：ベビチッチ×riendaポーチ


▪カラー：PNK/BLU


▪サイズ：FREE


▪価格：\3,300(税込)



(C)️SEKIGUCHI


・発売詳細



▼2月6日(金)発売


・rienda全店舗


・SHEL'TTER WEBSTORE


・ZOZOTOWN


rienda BRAND CONCEPT


女性らしさに大人なエッジを効かせ


艶やかさに人を魅了させる


そんなセンシュアルなデザインを表現


~The beauty of being yourself is essential~



rienda WEB STORE：https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/


rienda Instagram：＠rienda_official(https://www.instagram.com/rienda_official/)


rienda X(Twitter)：＠_rienda(https://x.com/_rienda)


rienda TikTok：＠riendastyle.official(https://www.tiktok.com/@riendastyle.official)



＜会社概要＞


・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム市場・証券コード 3548)


・ 創業：2000年3月


・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之


・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ


(企業サイト)：https://www.baroque-global.com/


(公式通販サイト)：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS