2026年3月〈Roche Bobois × Pedro Almodovar〉新作コレクション発表イベント開催のお知らせ

株式会社 RB Japan

ソファ「BUBBLE Pedro Almodovar」。3月中旬よりRoche Bobois TOKYOにて展示。

フランスのライフスタイル“Art de vivre（暮らしの芸術）”を体現するラグジュアリーインテリアブランド、Roche Bobois（ロッシュ ボボア）を運営する株式会社RB Japan（本社：東京都渋谷区神宮前）は、2026年3月12日（木）、Roche Bobois TOKYOにて〈Roche Bobois × Pedro Almodovar〉最新コレクションを日本で初公開する発表イベントを開催いたします。

本イベントでは、2025年4月に開催されたミラノ・サローネ（ミラノデザインウィーク）にて先行発表され、国際的な注目を集めた最新コレクションを、日本で初めてご覧いただけます。

世界的映画監督ペドロ・アルモドバルの視覚世界と、Roche Boboisの「Art de vivre」が融合した、特別な空間体験をお楽しみください。

1960年にパリで創業したRoche Boboisは、“Art de vivre（暮らしの芸術）”をブランドコンセプトに、インテリアをアートとして生活に取り入れる独自の美意識を世界へ発信し続けてきました。現在は世界60カ国以上に展開し、国際的なデザイナーやファッションブランドとのコラボレーションを通じて、春・ 夏/秋・冬の年2回のコレクションを発表しています。

ソファ「LOUNGE」。世界限定50セットのナンバリング入り。

今回のコレクションは、世界の映画界をリードするスペイン人映画監督Pedro Almodovar（ペドロ・アルモドバル）とのコラボレーションにより実現した、Roche Boboisにとっても前例のない特別なプロジェクトです。

スペイン人映画監督Pedro Almodovar

華やかなスタイルで知られるPedro Almodovarは、色彩やフォルム、セットデザインそのものを一つの「登場人物」として昇華させることで、世界の映画史に独自の存在感を刻んできました。

「色彩」はPedro AlmodovarとRoche Boboisを結ぶ共通の「言語」であり、デザインや感情表現を語るうえで欠かせない要素です。彼の視覚的世界観が随所に反映された、エクスクルーシブなコレクションが誕生しました。

2025AW新作アイテム

今回のコラボレーションでは、彼の作品の象徴的なイメージやポスターがあしらわれたソファ「LOUNGE」やチャイナユニット「RONDO 2」、彼がセレクトしたカラー展開によるカクテルテーブル「OVNI UP」、彼の世界観を彷彿とさせる、ラグやクッションコレクションなどのオリジナルデザインを展開。さらに、ブランドのアイコン的ソファ「BUBBLE」の誕生10周年を記念して、彼が厳選した特別なコラボレーションカラーが登場しています。

Roche Bobois × Pedro Almodovar〉新作コレクション発表会

日程：2026年3月12日（木）18:00~20:00

※プレス先行内覧会17:00~18:00

会場：Roche Bobois TOKYO

住所：東京都渋谷区神宮前3-35-1 1F

Google map :

https://maps.app.goo.gl/m6s2udLxSj8QQbmB9

会場では、コラボレーションカラーをあしらったソファ「BUBBLE Pedro Almodovar」を中心に、彼の世界観を十分に体感できる展示をご用意しております。どなたでもご参加いただけるオープンイベントですので、世界的クリエイターとのコラボレーションによって生まれた空間とデザインを、ぜひこの機会にご体感ください。みなさまのお越しをお待ちしております。