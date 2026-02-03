【gelato pique(ジェラート ピケ)】夜のひとときを心まどろむ香りで幸せいっぱいに！リラクシングな香りのセルフケアコスメ「Self Care series」がリニューアル【2月18日発売】

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（所在地：東京都千代田区/代表取締役社長：近藤広幸）が展開するルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」はデザインや香り、付け心地をアップデートしリニューアルしたリラクシングな香りの「Self Care series」を、2026年2月18日(水)より「全国のジェラート ピケ店舗」、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて発売いたします。

また、本コレクションの特設ページ、を2月3日(火)12:00(正午)より、ジェラート ピケ公式オンラインストアおよび、USAGI ONLINEにて公開いたします。

Self Care series

心まどろむ香りに誘われて、しあわせな夢の中へ。

ジェラート ピケが贈る、リラクシングな香りのセルフケアコスメ

お風呂も、歯磨きも、スキンケアも終えて、

あとはもう、ベッドに入って眠るだけ。

それは最高にしあわせで胸が少しわくわくする、1日の終わりの至福のひととき。

本を読む？ 映画を観る？ マッサージをする？

その満ち足りた時間をリラクシングな香りで

さらにここちよく彩る、とっておきのプロダクトが誕生します。

お気に入りのルームウェアのように心をそっとくるんで、

慌ただしい日常から解き放たれた、甘くやわらかなまどろみの中へ――。

ただただしあわせな気持ちに浸りたいあなたのために、

大人のデザートのようなセルフケアを。

ボディクリームハンドクリームリップバームネイル＆ハンドオイルディフューザーファブリックミスト

●「Self Care series」の香り

＜フラワーブリス＞

思い描いたのは、フラワーショップに足を踏み入れた瞬間のすがすがしさ。思わず息を吸い込みたくなるユーカリプタスやアクア、グリーンのはじまりが、次第にローズやシナモンの華やぎへと移りゆきます。ラストはバルサミコとベチバーがふわりと香り、胸の奥に爽やかな余韻を残して。

＜スリーピーバニラ＞

ご褒美に食べるアイスクリームの甘さを香りにしたら？トップノートは、アニスとローズウッドがなめらかな口どけのように広がってゆきます。次に訪れるのは、ジャスミンやアイリス、ミュゲのあたたかなまどろみ。ラストはバニリンやパチョリ、ムスクがくすぶり、しあわせな気持ちに。

商品詳細

＜ボディクリーム＞

なめらかに広がってうるおい感をもたらす、メルティなタッチのボディクリーム。塗ってすぐにルームウェアに身を包める、ベタつきのない軽やかなつけごこちが自慢です。ホホバ種子油や月見草油をはじめとする植物由来のオイルを含み、ヒジやヒザ、かかとなどのカサつきがちな部分もやわらかに整えます。容器の蓋には星のモチーフをあしらい、ナイトケアの時間にそっと寄り添います。香りはスリーピーバニラとフラワーブリスの2種類あり、ギフトにもおすすめです。



ボディクリーム \4,950

ブルー：フラワーブリス／オフホワイト：スリーピーバニラ

内容量：200ml

＜ハンドソープ＞

手肌をしっとりと洗い上げるハンドソープ。シア脂やグリセリン、ホホバ種子油など、各種保湿成分を配合しました。泡切れがいいから素早くすすげて、流した後の肌にはここちよいうるおい感とほのかな香りが残ります。洗面所やキッチンに気軽に置けるポンプタイプで、毎日の手洗い時間を心地よいひとときに。

ハンドソープ \2,750

ブルー：フラワーブリス／オフホワイト：スリーピーバニラ

内容量：300ml

＜ハンドクリーム＞

ぷるんと弾んでみずみずしくとろけるハンドクリーム。こだわったのは指の先までケアしやすいのびのよさ。そして心置きなくブランケットに触れられる、さらりと軽やかなつけごこち。ベタつかないのに手肌を乾燥から守って、しっとりしなやかに。星と月のモチーフをあしらったチューブタイプで、外出時にも持ち歩きたくなる愛らしいデザインです。

ハンドクリーム \2,750

ブルー：フラワーブリス／オフホワイト：スリーピーバニラ

内容量：40ml

＜リップバーム＞

ほんのりハチミツエキス（保湿成分）が入ったリップバーム。リッチな感触だから日中はもちろん、ナイトパックとしてもおすすめ。夜寝る前につければ翌朝のリップメイクのノリもよくなります。

ポーチに入れて、ベッドサイドに置いて、うるぷる唇のお守りに。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりのアイテムです。

リップバーム \2,640

内容量：8g

※無香料

＜マルチオイル＞

香りに癒されながら、ボディや髪の毛、手肌、ネイルのうるおいケアができるマルチオイル。軽やかで肌なじみがよく、カラダのどこにでも使いやすいテクスチャーです。髪に使用する場合は、スタイリング前のドライヘアに。髪の広がりを抑え、しっとりとまとまりやすく導きます。時間とともに移りゆく、繊細な香りの変化も楽しんで。

マルチオイル \3,190

ブルー：フラワーブリス／オフホワイト：スリーピーバニラ

内容量：80ml

＜ネイル＆ハンドオイル＞

手や爪の乾燥、指先のささくれが特に気になる人のためのハンド＆ネイルオイル。ホホバ種子油やアーモンド油、アボカド油が、手肌と爪をうるおします。両手に広げてハンドマッサージに使えば、やわらかな香りに心までほぐれるはず。1滴ずつ爪に垂らしてそこから手全体になじませれば、ネイルのスペシャルケアも叶います。コスメポーチに収まる愛らしいサイズ感で、外出先でも気軽に使えます。

ネイル＆ハンドオイル \2,750

ブルー：フラワーブリス／オフホワイト：スリーピーバニラ

内容量：7ml

＜ディフューザー＞

ギフトの定番としてもロングセラーのディフューザーに、リラクシングな香りがラインアップ。このコレクションのための新デザインでお目見えします。おやすみ前に癒されたいベッドルームにはもちろん、くつろいで過ごしたい空間どこにでも。スティックの本数次第で、香りの濃度を自在に調整できます。

ディフューザー \3,740

ブルー：フラワーブリス／オフホワイト：スリーピーバニラ

内容量：120ml

＜ヘアミスト＞

サラサラの髪を叶えるヘアミストが、このコレクションのためにドレスアップ。加水分解シルクや加水分解コラーゲンPGプロピルメチルシランジオール、加水分解ケラチン(羊毛)が髪にうるおいを与え、指どおりのよい仕上がりへと導きます。朝晩のケアに使えてほんのりと香るから、フレグランスの代わりにも。強すぎないやさしい香り立ちで、やわらかなムードを纏えます。

ヘアミスト \2,860

ブルー：フラワーブリス／オフホワイト：スリーピーバニラ

内容量：100ml

＜ファブリックミスト＞

衣服やストール、ブランケットに吹きつければ、心まどろむ香りがふんわりと。ニオイの気になるときやリフレッシュに使いたい、やわらかな香調のファブリックミスト。ルームミストとして空間にスプレーしたり、ピローミストとしてもお使いいただけます。

ファブリックミスト \2,750

ブルー：フラワーブリス／オフホワイト：スリーピーバニラ

内容量：100ml

※表記は全て税込み価格

商品情報



■コレクション名：Self Care series

■特設ページ詳細

公開日：2026年2月3日(火)12:00(正午)

URL：https://gelatopique.com/Page/feature/260202_RENEWAL/?plan=GP260202RENEWAL

■発売日

・全国直営店：2026年2月18日(水)各商業施設営業開始時間より発売

※松坂屋名古屋店ではお取り扱いはございません。

・下記の各オンラインストア：2026年2月18日(水)12:00(正午)

■販路（オンライン及びアプリ）

・gelato piqueオフィシャルオンラインストア ( https://gelatopique.com/ (https://gelatopique.com/))

・USAGI ONLINE ( https://usagi-online.com/(https://usagi-online.com/) )

・マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」(https://app.mashstore.jp/qxSO/uxx4q4oh)

■販路（店舗）

・全国直営店（ https://gelatopique.com/Page/shoplist.aspx (https://gelatopique.com/Page/shoplist.aspx)）

※松坂屋名古屋店ではお取り扱いはございません。

※店舗により一部取り扱いのない商品がございます。取り扱いアイテムなどの詳細は、各店舗にお問い合わせください。

・GELATO PIQUE HOMME 直営店舗(https://gelatopique-homme.com/Page/shoplist.aspx)

・USAGI ONLINE STORE ( https://usagi-online.com/storeinfo/ )

※商品在庫がなくなり次第、販売を終了とさせていただきます。

＜お問い合わせ先＞

●gelato pique公式オンラインストアについて：https://gelatopique.com/Form/inquiry/InquiryInput.aspx

●USAGI ONLINEについて： https://usagi-online.com/cs/(https://usagi-online.com/cs/)

【gelato pique（ジェラート ピケ）】

株式会社マッシュスタイルラボから2008年秋にデビュー。

コンセプトは”大人のデザート”。オリジナリティを大切にしたカラーリングやデザインでありながら、テキスタイルの肌触りと機能性にもこだわったルームウェアをお届けします。

2018年秋にはニューヨークに路面店をオープン。国内外問わず、多くの方に愛されるグローバルブランドです。

≪公式SNS≫

Instagram：https://www.instagram.com/gelatopique_official/ (https://www.instagram.com/gelatopique_official/)

X：https://twitter.com/_gelatopique

Facebook：https://www.facebook.com/gelatopique/