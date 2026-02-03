純度・飲み心地を極めた、ULTORA史上最高品質*のWPI100％プロテインが登場。

ULTORAの思想を体現した最高傑作プレミアムケアプロテイン*が3フレーバーで展開開始

株式会社ULTORA

株式会社ULTORA(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 玲)は、高純度ホエイプロテインWPI（ホエイプロテイン・アイソレート）を100％使用した「WHEY PROTEIN WPI100」を新たに発売いたしました。毎日続けるプロテインだからこそ、ULTORAのホエイプロテインは、“タンパク質を摂る”だけでなく、内側から活かし、コンディションの土台を整えることを目指したトータルケア設計です。

その思想をベースに、本商品はULTORAプロテインの中でも最上位に位置づけられるプレミアムラインとして、ホエイプロテインのトータルケア設計はそのままに、より高純度なWPIを100％使用。

純度・成分設計・飲み心地に加え、美味しさや溶けやすさ、品質にまでこだわり抜いたホエイプロテインとして仕上げています。

■ WPI100％の高純度ホエイプロテイン

本商品には、脂質や乳糖をできるだけ取り除いたWPI（ホエイプロテイン・アイソレート）を100％使用。タンパク質含有率が高く、消化吸収が速いため、すっきりとした飲み心地と、毎日続けやすい設計を両立しています。

＜WPIとは＞

WPI（ホエイプロテイン・アイソレート）とは、牛乳由来のホエイプロテインから脂質・乳糖などを可能な限り除去し、タンパク質の割合を高めた高純度タイプのプロテインです。

- タンパク質含有率が高い- 消化吸収が速い- すっきりとした美味しさ- 乳糖・脂質が比較的少ない

といった特長があります。

■ 16種の栄養素＋シンバイオティクス組成

タンパク質だけでなく、16種のビタミン・ミネラルをバランスよく配合。

さらに、乳酸菌をはじめとしたシンバイオティクス組成を採用し、摂った栄養を“内側から活かす”ことを意識したトータルケア設計としています。

＜こんな方におすすめ＞

- 質に妥協したくない方- 毎日のコンディションを整えたい方- お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる方- 栄養をまとめて効率よく摂りたい方

■ 溶けやすく、雑味のない美味しさ

高純度設計でありながら、溶けやすさ・口当たり・後味にも妥協せず、毎日飲み続けたくなる味わいを追求しました。

フレーバーラインナップ

ダークチョコレート風味

ハイカカオの深みと、コーヒーのほどよいビター感がなめらかに調和。

甘さ控えめで、上質なビター感を楽しめる大人の味わい。

価格：6,480円 (税込) ※単品購入の場合

容量：1,000g (28食分)

【原材料名】

乳清たんぱく（乳成分を含む）（ニュージーランド製造）、食物繊維（ポリデキストロース）、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、ココアパウダー、乳等を主要原料とする食品、L-カルニチン、食塩、乳酸菌粉末（でん粉、乳酸菌（加熱処理））、加工油脂、亜鉛含有酵母／香料、炭酸カルシウム、乳化剤（大豆由来）、甘味料（ステビア）、酸化マグネシウム、V.C、クエン酸カリウム、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12

【原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中)】

乳成分・大豆

【栄養成分表示（1食35g当たり）】

エネルギー：116kcal、たんぱく質：24.4g、脂質：0.6g、炭水化物：6.7g （糖質：2.6g 、食物繊維：4.1g）、食塩相当量：0.2g、ビタミンA：386.1μg、ビタミンB1：1.3mg、ビタミンB2：1.7mg、ナイアシン：13.1mg、パントテン酸：4.8mg、ビタミンB6：1.4mg、葉酸：199.5μg、ビタミンB12：2.5μg、ビタミンＣ：101.0mg、ビタミンＤ：5.7μg、ビタミンＥ：6.3mg、亜鉛：2.7mg、カルシウム：301.2mg、鉄：3.5mg、マグネシウム：96.4mg、L-カルニチン：101.9mg

●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値

ミックスベリー風味

ベリーの甘酸っぱさが広がる、爽やかで軽やかな風味。

もぎたて果実のようなフレッシュさを感じる、すっきりとした味わい。

価格：6,480円 (税込) ※単品購入の場合

容量：1,000g (28食分)

【原材料名】

乳清たんぱく（乳成分を含む）（ニュージーランド製造）、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、食物繊維（ポリデキストロース）、L-カルニチン、乳酸菌粉末（でん粉、乳酸菌（加熱処理））、加工油脂、亜鉛含有酵母／酸味料、香料、乳化剤（大豆由来）、炭酸カルシウム、着色料（アカビート、アントシアニン）、酸化マグネシウム、クエン酸ナトリウム、甘味料（ステビア）、V.C、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12

【原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中)】

乳成分・大豆

【栄養成分表示（1食35g当たり）】

エネルギー：123kcal、たんぱく質：24.1g、脂質：0.8g、炭水化物：7.0g （糖質：4.3g、食物繊維：2.7g）、食塩相当量：0.2g、ビタミンA：386.1μg、ビタミンB1：1.3mg、ビタミンB2：1.7mg、ナイアシン：13.1mg、パントテン酸：4.8mg、ビタミンB6：1.4mg、葉酸：199.5μg、ビタミンB12：2.5μg、ビタミンＣ：101.0mg、ビタミンＤ：5.7μg、ビタミンＥ：6.3mg、亜鉛：2.7mg、カルシウム：301.2mg、鉄：3.5mg、マグネシウム：96.4mg、L-カルニチン：101.9mg

●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値

生キャラメル風味

なめらかにとろける“生”キャラメルの濃厚な甘みと香ばしさ。

コクがありながらも後味は軽やかで、やさしい余韻が続きます。

価格：6,480円 (税込) ※単品購入の場合

容量：1,000g (28食分)

【原材料名】

乳清たんぱく（乳成分を含む）（ニュージーランド製造）、食物繊維（ポリデキストロース）、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、乳等を主要原料とする食品、クリーミングパウダー、食塩、L-カルニチン、乳酸菌粉末（でん粉、乳酸菌（加熱処理））、加工油脂、亜鉛含有酵母／香料、炭酸カルシウム、乳化剤（大豆由来）、酸化マグネシウム、V.C、甘味料（ステビア）、着色料（カラメル）、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12

【原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中)】

乳成分・大豆

【栄養成分表示（1食35g当たり）】

エネルギー：118kcal、たんぱく質：24.2g、脂質：0.7g、炭水化物：6.8g （糖質：3.2g -食物繊維：3.6g）食塩相当量：0.4g、ビタミンA：386.1μg、ビタミンB1：1.3mg、ビタミンB2：1.7mg、ナイアシン：13.1mg、パントテン酸：4.8mg、ビタミンB6：1.4mg、葉酸：199.5μg、ビタミンB12：2.5μg、ビタミンＣ：101.0mg、ビタミンＤ：5.7μg、ビタミンＥ：6.3mg、亜鉛：2.7mg、カルシウム：301.2mg、鉄：3.5mg、マグネシウム：96.4mg、L-カルニチン：101.9mg

●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値

＜ホエイプロテインとWPI100の違い＞

一般的なホエイプロテインは、タンパク質に加えてビタミン・ミネラルなどを配合したトータルケア設計。 一方、WPI100 プレミアムケアプロテインは、そのトータルケア設計を維持しながら、WPIを100％使用し、純度・飲み心地・美味しさをさらに高めたプレミアム仕様となっています。

■会社概要

商号 ： 株式会社ULTORA

代表者 ： 代表取締役 山崎 玲

所在地 ： 〒150-6018

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス18F

設立 ： 2019年8月21日

事業内容： 各種健康食品の製造・販売

資本金 ： 900万円



・ULTORA ONLINE SHOP【公式HP】https://ultora.co.jp

・Amazon https://amzn.to/3pmx8SP

・楽天市場 https://www.rakuten.ne.jp/gold/ultora/

・Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/ultora-official/

・Qoo10 https://www.qoo10.jp/shop/ultora_official

・公式X https://x.com/ultora_official

・公式Instagram https://www.instagram.com/ultora_official/



【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ULTORA

TEL ： 03-6459-3100

MAIL ： info@ultora.co.jp

営業時間 ： 平日10時～17時

お問い合せフォーム ： https://ultora.co.jp/shop/contact/