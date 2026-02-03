【新規デジタルギャラリー開設】HACKK TAG Digital Gallery at 誠品生活日本橋 ～GRAND OPENING CONTEST～

株式会社IDEABLE WORKS

株式会社IDEABLE WORKS（京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、リアルとデジタルを融合したデジタルギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。

この度、新拠点としてCOREDO室町テラス２階 誠品生活日本橋の一角に「HACKK TAG Digital Gallery at 誠品生活日本橋」を開設します。読書を核に多様な文化体験が交わる場所で、新たなアート体験を提供します。

GRAND OPENINGを記念して、「桜」をテーマとしたアートコンテストを開催し、公募作品から選考した15作品程度を配信展示します。日本橋・八重洲・京橋エリアで毎年恒例となっている「SAKURA FES NIHONBASHI」に合わせ、多くの人で賑わうイベントをあなたの作品が彩ります。さらに、展示作品の中から「HACKK TAG賞」を１名選出します。

１．企画概要について

■名称：HACKK TAG Digital Gallery at 誠品生活日本橋～GRAND OPENING CONTEST～

■対象者：国籍、地域、プロ、アマ不問で、アート制作活動をされている方

■募集テーマ：「桜」（アナログ、デジタルは問いません）

■展示数：15作品（予定）

■募集期間：2026年1月26日（月）～2月23日（月）

■結果通知：2026年2月27日（金）までに応募時のメールアドレスへ通知

■費用：33,000円（税込）

※エントリーは無料、展示が確定した際に事務費用としてお支払いいただきます。

■展示期間：2026年3月20日（金）～4月30日（木）

■詳細URL：https://hackktag.com/event/1767852031847x521058696577941500

２．展示スペースについて

■名称：HACKK TAG Digital Gallery at 誠品生活日本橋

■場所：COREDO室町テラス 2F 誠品生活日本橋（東京都中央区日本橋室町３丁目２－１）

■開館時間：施設の営業時間に準ずる

■仕様：アート専用のデジタル額縁を活用し、デジタル化した複数作品をプレイリストとして配信展示します。

■展示サイズ：61cm×61cm（窓寸法）2台

■参考URL：https://www.eslitespectrum.jp/

３．誠品生活日本橋について

■ くらしと読書のカルチャー・ワンダーランド（Cultural Wonderland for Reading and Lifestyle）

台湾の人気ライフスタイルブランド「誠品生活（eslite spectrum）」が日本に進出した際の第1号店です。設計は台湾の著名な建築家でアメリカ建築家協会の名誉フェロー会員である姚仁喜氏が担当。日本橋の歴史や文化と江戸の精神からインスピレーションを得て、「交差する古今 交錯する虚実」のコンセプトを表現しました。

読書を中心とし、飲食、料理の実演、クラフトやハンドメイドなど多様で豊かな文化体験をつないでいます。

４．HACKK TAG（ハックタグ）について

■HACKK TAG：https://hackktag.com/

プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合した、すべてのアーティストのためのアート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY

商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。

■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY

店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。

５．株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

【本件に関するお問合せ先】

株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野

HP：https://ideableworks.com/

E-mail：info@ideableworks.com

Instagram：@hackk_tag