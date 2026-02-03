【現地レポート】世界が驚いた「歩くだけで充填」。CES2026で日本の無電源アシストスーツが大反響！

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）は、2026年1月6日（火）～9日（金）米国ラスベガスで開催された世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026(https://www.ces.tech/)」に出展いたしました。会期中は、今春のリリースを予定している新型アシストスーツ「DARWING UPS（DARWING Unplugged Powered Suits）」を筆頭に、当社の独自技術に対し、国内外の来場者から高い評価をいただきました。本リリースでは、現地の様子や来場者からの反響、出展スタッフのコメントを交えた事後レポートをお届けいたします。

■現場で交わされた対話と、得られた確信

会期中の4日間、当社のブースには絶えず人が訪れ、通路を塞いでしまうほどの賑わいを見せました。そこで交わされたのは単なる興味本位の会話ではなく、現場の課題を抱える方々との深く熱意のある対話でした。

「DARWING UPS」の機能を説明している様子作業服一体型・コンセプトモデルを着用したスタッフが説明している様子人工筋肉を体験している様子

【現地でのリアルな反応と評価】

■担当者コメント：今後のリリースに向けた確かな手応え

- 「歩くことが自分の力になる」という、合理的でスマートな解決策足元の「空気圧ポンプ内蔵シューズ」により、ただ歩くだけでアシストに必要な空気が貯まる構造。これには多くの方が「非常に合理的でスマートだ」と納得されていました。業務の合間に充電を気にしたり、重いバッテリーを背負ったりする必要がなく、歩行という日常の動作をそのまま動力に変える発想は、当社が現場目線で突き詰めてきたからこそ生まれたソリューションでした。- 「これならずっと着ていられる」。現場を知るからこそ生まれたデザインへの共感長年サポーターに向き合ってきた当社が何より大切にしているのは、着心地の良さと自然なシルエットです。重厚なロボット型スーツを前に「自分の現場には合わない」と感じていた方々から、UPSを試着した瞬間の着心地の良さに感嘆の声が上がりました。「これなら仕事中にずっと着ていられる」という現場目線の評価は、当社の自信を確信に変えてくれました。- 機械に頼りきるのではなく、人の力を引き出すという考え方効率化のために人間をすべて機械に置き換えるのではなく、人工筋肉で人の力を支え、その可能性を広げていくという考え方に多くの経営者や技術者が共感してくださいました。テクノロジーを人間を否定するためではなく、人間を肯定するための「パートナー」として捉える姿勢が、国境を越えて多くの方の心に届いたのを感じました。ダイヤ工業株式会社 代表取締役 松尾浩紀

3度目の挑戦となる今回のCESで最も嬉しかったのは、私たちの技術が『Incredible!（信じられない！）』と驚きを持って迎えられただけでなく、その背景にある『人間中心』の考え方に共感していただけたことです。今春リリース予定の「DARWING UPS」は、まさにその集大成です。今回の出展を通じ、アメリカをはじめ全世界での拡大の可能性を模索していく自信を得ることができました。

プロジェクトメンバー

会期中は、国内外の多くの企業の意思決定層とお話しする機会をいただきました。すでに課題感を持っている企業さまからは、具体的なモニター利用や導入に関する踏み込んだご相談もいただいております。私たちの技術が単なる展示物ではなく、実社会の課題を解決するソリューションとして求められていることを再認識した4日間でした。

■【製品の特長】歩くだけでパワーチャージ。「DARWING UPS」とは？

「DARWING UPS」は、電力やバッテリーを一切使用せず、空気圧で動作する衣服一体型アシストスーツです。通常の作業着のような快適な着心地と、場所を選ばない利便性を両立。パワフルな支援を発揮しながら、メンテナンスや装着などの課題を最低限に抑えることで、運用時の負担を軽減します。

・独自のウェアラブル設計とポンプシューズにより、作業着を着て、靴を履き、歩くという普段 と変わらない動作の中で圧縮空気を蓄え、持ち上げ動作に合わせて空気圧人工筋肉が腰をサポー ト。

・空気の充填完了までわずか15歩！支援力を体感した瞬間、思わず声が出るほどの画期的なパワ ーを体感できます。

【紹介動画はこちら】DARWING UPS 紹介動画(https://youtu.be/y15mCmi28dc?si=wILh7jRmQIDA70yh)

■驚きのサポート力を、あなたも体感してみませんか？

「DARWING UPS」をはじめとした最新のアシストスーツは、東京と岡山にある体験型施設「アシストスーツミュージアム」にて、実際にお試しいただけます。単なる展示ではなく、実際の現場に近い感覚で機能や着心地を確認できる場となっております。人工筋肉がもたらす新しい可能性を、ぜひ直接ご体感ください。

【体験型施設一覧・ご予約はこちら】体験型アシストスーツミュージアム 公式サイト(https://www.darwing-workingassist.com/%E4%BD%93%E9%A8%93%E5%9E%8B%E6%96%BD%E8%A8%AD%E4%B8%80%E8%A6%A7)

■イベント概要

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60537/table/488_1_82063ca26fadd5b7aca5c229fc6cb2b4.jpg?v=202602031251 ]

【ダイヤ工業株式会社】

在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日：9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/ （@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売