対戦にもやり込みにも役に立つ情報を満載した『マリオカート ワールド』の完全攻略本が4月2日に発売！

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、「ファミ通の攻略本」ブランドにて、任天堂株式会社が2025年6月5日に発売したNintendo Switch 2（TM）向けソフト『マリオカート ワールド』の攻略本、『マリオカート ワールド パーフェクトガイド』を、2026年4月2日（木）に刊行いたします。






基本操作から即戦力のドライビングテクニックまで、すぐに役立つ情報を掲載するほか、充実したショートカット情報とともにコースを詳しく解説。



ハテナパネルやスイッチ、ピーチメダルといったコレクション要素をコンプリートするための攻略情報も網羅されており、対戦はもちろん、やりこみプレイにも対応した充実の一冊となっています。



【基本テクニック】


・基本操作やアイテムの効果など、「これさえ読めばすぐプレイ可能」という情報を簡潔にまとめたビギナーズガイドを巻頭に用意



【システムガイド】


・各ゲームモード紹介


・ドリフトやウォールランなど重要なドライビングテクニックを詳しく解説


・キャラクターやマシン、ステッカーなどのデータと獲得条件を掲載


・その他、ギミックやアイテムなどを幅広く紹介



【フリーランガイド】


・ハテナパネル、Pスイッチとミッション、ピーチメダルの全獲得情報を写真つきで解説



【コースガイド】


・グランプリとタイムアタックで登場するコースを、豊富なポイント攻略とともに掲載


・サバイバルの専用解説ページも充実


・実用的なショートカットの紹介だけでなく、超高難度のマニアックなルート情報も！



概要

【書　名】マリオカート ワールド パーフェクトガイド


【発売日】2026年4月2日（木）


【仕　様】オールカラー／A5判／416ページ予定


【定　価】2,420円（本体2,200円+税）予定


【発　行】KADOKAWA Game Linkage


【発　売】KADOKAWA



●詳細・予約はこちら


（KADOKAWAオフィシャルサイト）


https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000618/



（Amazon）


https://www.amazon.co.jp/dp/4047338451



●『マリオカート ワールド』公式サイト


https://www.nintendo.com/jp/games/switch2/aaaaa/index.html



(C) Nintendo


Nintendo Switchは任天堂株式会社の登録商標です。



ファミ通の攻略本について



「大丈夫。ファミ通の攻略本だよ。」をキャッチフレーズに、ゲームの攻略本やビジュアルブック、コミックスなどを刊行する「ファミ通」ブランドの1レーベルです。『週刊ファミ通』をはじめとするファミ通グループの企画力や編集力を活かし、 ゲームをより深く楽しむための書籍を数多く生み出しています。



公式X（Twitter）：https://x.com/FD_books_info/



株式会社KADOKAWA Game Linkageについて



株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp