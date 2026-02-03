対戦にもやり込みにも役に立つ情報を満載した『マリオカート ワールド』の完全攻略本が4月2日に発売！
株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、「ファミ通の攻略本」ブランドにて、任天堂株式会社が2025年6月5日に発売したNintendo Switch 2（TM）向けソフト『マリオカート ワールド』の攻略本、『マリオカート ワールド パーフェクトガイド』を、2026年4月2日（木）に刊行いたします。
基本操作から即戦力のドライビングテクニックまで、すぐに役立つ情報を掲載するほか、充実したショートカット情報とともにコースを詳しく解説。
ハテナパネルやスイッチ、ピーチメダルといったコレクション要素をコンプリートするための攻略情報も網羅されており、対戦はもちろん、やりこみプレイにも対応した充実の一冊となっています。
【基本テクニック】
・基本操作やアイテムの効果など、「これさえ読めばすぐプレイ可能」という情報を簡潔にまとめたビギナーズガイドを巻頭に用意
【システムガイド】
・各ゲームモード紹介
・ドリフトやウォールランなど重要なドライビングテクニックを詳しく解説
・キャラクターやマシン、ステッカーなどのデータと獲得条件を掲載
・その他、ギミックやアイテムなどを幅広く紹介
【フリーランガイド】
・ハテナパネル、Pスイッチとミッション、ピーチメダルの全獲得情報を写真つきで解説
【コースガイド】
・グランプリとタイムアタックで登場するコースを、豊富なポイント攻略とともに掲載
・サバイバルの専用解説ページも充実
・実用的なショートカットの紹介だけでなく、超高難度のマニアックなルート情報も！
概要
【書 名】マリオカート ワールド パーフェクトガイド
【発売日】2026年4月2日（木）
【仕 様】オールカラー／A5判／416ページ予定
【定 価】2,420円（本体2,200円+税）予定
【発 行】KADOKAWA Game Linkage
【発 売】KADOKAWA
●詳細・予約はこちら
（KADOKAWAオフィシャルサイト）
https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000618/
（Amazon）
https://www.amazon.co.jp/dp/4047338451
●『マリオカート ワールド』公式サイト
https://www.nintendo.com/jp/games/switch2/aaaaa/index.html
(C) Nintendo
Nintendo Switchは任天堂株式会社の登録商標です。
ファミ通の攻略本について
「大丈夫。ファミ通の攻略本だよ。」をキャッチフレーズに、ゲームの攻略本やビジュアルブック、コミックスなどを刊行する「ファミ通」ブランドの1レーベルです。『週刊ファミ通』をはじめとするファミ通グループの企画力や編集力を活かし、 ゲームをより深く楽しむための書籍を数多く生み出しています。
公式X（Twitter）：https://x.com/FD_books_info/
株式会社KADOKAWA Game Linkageについて
株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。
公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp