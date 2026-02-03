松戸市

　市と民間事業者が連携・協力し、市内の空家等の自主的かつ継続的な管理の適正化を進めるため、令和8年2月2日に民間事業者5社と「松戸市空家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結しました。


　この協定締結により、市は空家の管理者等に対し協定締結事業者が行う空家管理サービスの周知することが可能となり、事業者はそのサービスやその他空家に関連する受託可能なサービスの提供と市の空家等対策の周知を行います。



（協定相手方）　　　ＮＰＯ法人　空家・空地管理センター


　　　　　　　　　　京葉ガス株式会社


　　　　　　　　　　一般社団法人　千葉県宅地建物取引業協会松戸支部


　　　　　　　　　　公益社団法人　松戸市シルバー人材センター


　　　　　　　　　　ヤマト運輸株式会社松戸流山主管支店


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順）



●各事業者のサービス概要等の情報はこちら！


https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/sumai/akiya/kanrikyoutei.html





【本件に関するお問い合わせ先】


■松戸市　街づくり部　住宅政策課　空家活用推進室


所在地：松戸市根本387-5


TEL：047-366-7366　FAX：047-366-2073