松戸市

市と民間事業者が連携・協力し、市内の空家等の自主的かつ継続的な管理の適正化を進めるため、令和8年2月2日に民間事業者5社と「松戸市空家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結しました。

この協定締結により、市は空家の管理者等に対し協定締結事業者が行う空家管理サービスの周知することが可能となり、事業者はそのサービスやその他空家に関連する受託可能なサービスの提供と市の空家等対策の周知を行います。

（協定相手方） ＮＰＯ法人 空家・空地管理センター

京葉ガス株式会社

一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会松戸支部

公益社団法人 松戸市シルバー人材センター

ヤマト運輸株式会社松戸流山主管支店

（五十音順）

●各事業者のサービス概要等の情報はこちら！

https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/sumai/akiya/kanrikyoutei.html

【本件に関するお問い合わせ先】

■松戸市 街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室

所在地：松戸市根本387-5

TEL：047-366-7366 FAX：047-366-2073