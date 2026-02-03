HACRAY、Qi2 25W認証の超急速ワイヤレス充電を実現する折りたたみ式『3in1充電スタンド』GREENFUNDING先行販売
株式会社ロア・インターナショナル（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won）は、モバイルアクセサリーブランド『HACRAY（ハクライ）』より、Qi2 25Wの急速充電が可能な折りたたみ式「3in1ワイヤレス充電スタンド」を、2026年2月3日からGREENFUNDINGにて先行販売を開始いたしました。
本製品は従来の充電スタンドと比べて、3台同時充電かつ25Wの急速充電を組み合わせたハイブリッドモデルです。iPhone・AirPods・Apple Watchをこれ一台で充電することができ、折りたたみも可能。価格と機能の調和を追求した商品です。
＜GREENFUNDINGプロジェクト概要＞
■期間：2026年2月3日（火）～2月16日（月）
■早期購入特典：割引率最大32% 4,515円（税・送料込み）～
■一般販売予定価格：5,980円（税込）
■GREENFUNDINGプロジェクトURL：https://greenfunding.jp(https://greenfunding.jp/roa/projects/9217)
【製品特長】
●最大25Wの超急速ワイヤレス充電
最新のQi2.2認証チップを搭載し、対応するiPhoneやAndroid端末を最大25Wで超急速ワイヤレス充電。MagSafe 最大25W出力に対応。iPhone17なら、30分で約50%まで充電できます。
●高出力を支える独自の放熱設計
最適な放熱孔の配置により、充電時の熱を効率よく排出。さらに、基板と充電コイルを分離した構造と自動温度保護機能を備え、発熱を最小限に抑えつつ高出力を安定維持します。スマートフォンのバッテリーにも配慮した安心設計です。
●携帯性に優れた折りたたみ式デザイン
本体は二つ折り構造で、Apple Watch充電部も背面にすっきり収納可能。コンパクトに持ち運べるため、出張や外出先でも手軽に使用できます。
●3台同時にワイヤレス充電
スマートフォン、AirPods、Apple Watchを同時に充電でき、ケーブルのごちゃつきを解消。デスクやベッドサイド周りをすっきり整理できます。
● 0～65° 角度調整可能なスタンド
角度調整に対応し、スマートフォンの縦置き・横置きも自在。約800gの磁力でデバイスをしっかり固定し、動画視聴、FaceTime、スタンバイ時の時計表示にも最適です。
●60W充電ケーブル付属
60W対応のUSB-C to C充電ケーブルを同梱し、本体の急速充電性能を最大限に引き出します。
※充電アダプターは別途ご用意ください。
製品仕様
製品名：Qi2 25W 3in1折りたたみワイヤレス充電スタンド
カラー：ブラック・ホワイト
サイズ：62×31×100mm
重量：183.5g
入力：9V-3A/12V-3A/15V-3A
ワイヤレス充電距離：＜4mm
給電ポート：USB-C
ワイヤレス出力：
スマートフォン充電スタンド：25W/15W/10W/7.5W/5W
Apple Watch充電スタンド：2.5W
AirPods充電ベース：5W
最大合計出力：32.5W
ブランド紹介
HACRAY(ハクライ)は「舶来（はくらい）」にちなみ、先進的な技術とデザインが持つ価値観を、製品を通して表現するブランドです。
機能的で優れたデザインと品質・価格のバランスを重視し、日々の生活をスマートにする製品を展開しています。
株式会社ロア・インターナショナル 概要
設立 ：2006年7月
代表取締役社長 ：Ally Won
所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F
URL ：https://www.roa-international.com
事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通
直営販売ショップ：https://www.mycase.jp