【NHKカルチャー】★10名限定のプレミアムな時間★劇団四季・鈴木周さんと学ぶ　演劇レッスン！＜土日開催決定＞

劇団四季所属俳優　鈴木 周さん

さいたまアリーナ教室　詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327511.html
町田教室　詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327708.html


＜開催日＞さいたまアリーナ教室2/28（土）・町田教室3/1（日）


10名限定のプレミアムレッスンをどうぞご体感ください。



【劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン】


演技の経験は問いません！


舞台での「声」や「動き」を 知ることで、仕事や実生活のコミュニケーションにも役立ちます。


鈴木 周さんが基礎から指導！



＜レッスン内容予定＞　


・正しい身体のポジションを認識して呼吸を行い、段々と声を乗せる練習


・身体の緊張を解く簡単なストレッチ


・テキストを使った台詞のレッスン


・本読み稽古


少人数で、1人1人に合わせたアドバイスを行いながら進めます。



演劇未経験の方でも


・人とのコミュニケーションをもっとスムーズに取りたい


・話したいことを、上手に伝えたい


・人前に立って話すことの苦手意識を克服したい


などの課題をもっている方にもおすすめできるレッスンです。



憧れの舞台に立つ鈴木 周さんと、楽しみながら表現の幅を広げてみませんか？


日常にあるコミュニケーションに自信を持ちたい方も、ミュージカルファンの仲間と楽しく学べるレッスンです。



【講師プロフィール】


鈴木 周（すずき しゅう）


1983年～2003年　劇団俳優座所属。


2004年～現在　劇団四季に在籍中。


劇団四季では「オペラ座の怪人」等のロングラン公演、


「オンディーヌ」「恋におちたシェイクスピア」などのストレートプレイ、


「ジョン万次郎の夢」などのファミリーミュージカル、


昭和三部作「ミュージカル李香蘭」「ミュージカル異国の丘」「ミュージカル南十字星」に出演。


劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン


講師：劇団四季所属俳優 鈴木　周


開催形式：教室


定員：10名


開催日時：【さいたまアリーナ教室】2026年 2月28日（土）15:00～17:00


　　　　　【町田教室】2026年 3月1日（日）13:00～15:00


受講料：会員　5,720円（税込）・ 一般（入会不要） 6,413円（税込）


主催：NHK文化センターさいたまアリーナ教室・NHK文化センター町田教室


申し込み・詳細URL：


【さいたまアリーナ教室】https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327511.html


【町田教室】https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327708.html