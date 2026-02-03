【NHKカルチャー】★10名限定のプレミアムな時間★劇団四季・鈴木周さんと学ぶ 演劇レッスン！＜土日開催決定＞
劇団四季所属俳優 鈴木 周さん
さいたまアリーナ教室 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327511.html
町田教室 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327708.html
＜開催日＞さいたまアリーナ教室2/28（土）・町田教室3/1（日）
10名限定のプレミアムレッスンをどうぞご体感ください。
【劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン】
演技の経験は問いません！
舞台での「声」や「動き」を 知ることで、仕事や実生活のコミュニケーションにも役立ちます。
鈴木 周さんが基礎から指導！
＜レッスン内容予定＞
・正しい身体のポジションを認識して呼吸を行い、段々と声を乗せる練習
・身体の緊張を解く簡単なストレッチ
・テキストを使った台詞のレッスン
・本読み稽古
少人数で、1人1人に合わせたアドバイスを行いながら進めます。
演劇未経験の方でも
・人とのコミュニケーションをもっとスムーズに取りたい
・話したいことを、上手に伝えたい
・人前に立って話すことの苦手意識を克服したい
などの課題をもっている方にもおすすめできるレッスンです。
憧れの舞台に立つ鈴木 周さんと、楽しみながら表現の幅を広げてみませんか？
日常にあるコミュニケーションに自信を持ちたい方も、ミュージカルファンの仲間と楽しく学べるレッスンです。
【講師プロフィール】
鈴木 周（すずき しゅう）
1983年～2003年 劇団俳優座所属。
2004年～現在 劇団四季に在籍中。
劇団四季では「オペラ座の怪人」等のロングラン公演、
「オンディーヌ」「恋におちたシェイクスピア」などのストレートプレイ、
「ジョン万次郎の夢」などのファミリーミュージカル、
昭和三部作「ミュージカル李香蘭」「ミュージカル異国の丘」「ミュージカル南十字星」に出演。
劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン
講師：劇団四季所属俳優 鈴木 周
開催形式：教室
定員：10名
開催日時：【さいたまアリーナ教室】2026年 2月28日（土）15:00～17:00
【町田教室】2026年 3月1日（日）13:00～15:00
受講料：会員 5,720円（税込）・ 一般（入会不要） 6,413円（税込）
主催：NHK文化センターさいたまアリーナ教室・NHK文化センター町田教室
申し込み・詳細URL：
【さいたまアリーナ教室】https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327511.html
【町田教室】https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327708.html