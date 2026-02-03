【NHKカルチャー】★10名限定のプレミアムな時間★劇団四季・鈴木周さんと学ぶ　演劇レッスン！＜土日開催決定＞

株式会社エヌエイチケイ文化センター劇団四季所属俳優 鈴木 周さんさいたまアリーナ教室 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327511.html町田教室 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327708.html

＜開催日＞さいたまアリーナ教室2/28（土）・町田教室3/1（日）

10名限定のプレミアムレッスンをどうぞご体感ください。

【劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン】

演技の経験は問いません！

舞台での「声」や「動き」を 知ることで、仕事や実生活のコミュニケーションにも役立ちます。

鈴木 周さんが基礎から指導！

＜レッスン内容予定＞

・正しい身体のポジションを認識して呼吸を行い、段々と声を乗せる練習

・身体の緊張を解く簡単なストレッチ

・テキストを使った台詞のレッスン

・本読み稽古

少人数で、1人1人に合わせたアドバイスを行いながら進めます。

演劇未経験の方でも

・人とのコミュニケーションをもっとスムーズに取りたい

・話したいことを、上手に伝えたい

・人前に立って話すことの苦手意識を克服したい

などの課題をもっている方にもおすすめできるレッスンです。

憧れの舞台に立つ鈴木 周さんと、楽しみながら表現の幅を広げてみませんか？

日常にあるコミュニケーションに自信を持ちたい方も、ミュージカルファンの仲間と楽しく学べるレッスンです。

【講師プロフィール】

鈴木 周（すずき しゅう）

1983年～2003年 劇団俳優座所属。

2004年～現在 劇団四季に在籍中。

劇団四季では「オペラ座の怪人」等のロングラン公演、

「オンディーヌ」「恋におちたシェイクスピア」などのストレートプレイ、

「ジョン万次郎の夢」などのファミリーミュージカル、

昭和三部作「ミュージカル李香蘭」「ミュージカル異国の丘」「ミュージカル南十字星」に出演。

劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン

講師：劇団四季所属俳優 鈴木 周

開催形式：教室

定員：10名

開催日時：【さいたまアリーナ教室】2026年 2月28日（土）15:00～17:00

【町田教室】2026年 3月1日（日）13:00～15:00

受講料：会員 5,720円（税込）・ 一般（入会不要） 6,413円（税込）

主催：NHK文化センターさいたまアリーナ教室・NHK文化センター町田教室

申し込み・詳細URL：

【さいたまアリーナ教室】https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327511.html

【町田教室】https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327708.html