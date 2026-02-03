大人気御礼につき、再販決定！　電撃文庫30周年記念『ソードアート・オンライン』オンラインくじを要チェック！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、電撃文庫『ソードアート・オンライン』の豪華賞品が手に入る＜【再販】電撃文庫30周年記念『ソードアート・オンライン』オンラインくじ＞を、2026年2月10日(火)12時より販売します。

本賞品は『ソードアート・オンライン』の原作イラストレーターabec氏による美麗イラストを使用した、大満足の賞品ラインナップで展開。A5キャラファイングラフやB2タペストリーなど、abec氏のレアなイラストを使用した、豪華アイテムたちをぜひチェックしてください。おまけ賞の『表情違い』のアイテムも要チェック！

また期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜【再販】電撃文庫30周年記念『ソードアート・オンライン』オンラインくじ 概要＞

販売期間：2026年2月10日(火)12:00～2026年3月10日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/sao_2/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！A5キャラファイングラフ（全2種）

A賞：B2タペストリー（全5種）

B賞：A3クリアポスター（全7種）

C賞：ミニアクキー（全9種）

D賞：缶バッジ（全15種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニ色紙」をもれなく1枚プレゼント!!

※期間により絵柄は異なります。

※全6種。ランダムでの配布となります。

【対象期間】

■キリト＆アスナ（表情違い）、直葉＆リーファ、キリト

2026年2月10日(火)12:00～2月24日(火)11:59

■キリト＆アスナ 花束、シノン（表情違い）、キリト＆ユージオ

2026年2月24日(火)12:00～3月10日(火)11:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/