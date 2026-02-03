大人気御礼につき、再販決定！　電撃文庫30周年記念『ソードアート・オンライン』オンラインくじを要チェック！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、電撃文庫『ソードアート・オンライン』の豪華賞品が手に入る＜【再販】電撃文庫30周年記念『ソードアート・オンライン』オンラインくじ＞を、2026年2月10日(火)12時より販売します。



本賞品は『ソードアート・オンライン』の原作イラストレーターabec氏による美麗イラストを使用した、大満足の賞品ラインナップで展開。A5キャラファイングラフやB2タペストリーなど、abec氏のレアなイラストを使用した、豪華アイテムたちをぜひチェックしてください。おまけ賞の『表情違い』のアイテムも要チェック！


また期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!





＜【再販】電撃文庫30周年記念『ソードアート・オンライン』オンラインくじ 概要＞


販売期間：2026年2月10日(火)12:00～2026年3月10日(火)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/sao_2/




■賞品ラインナップ


S賞：選べる！A5キャラファイングラフ（全2種）





A賞：B2タペストリー（全5種）





B賞：A3クリアポスター（全7種）





C賞：ミニアクキー（全9種）





D賞：缶バッジ（全15種）





※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。



■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全種セット」をプレゼント！



■おまけキャンペーン


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニ色紙」をもれなく1枚プレゼント!!


※期間により絵柄は異なります。


※全6種。ランダムでの配布となります。



【対象期間】


■キリト＆アスナ（表情違い）、直葉＆リーファ、キリト


2026年2月10日(火)12:00～2月24日(火)11:59


■キリト＆アスナ 花束、シノン（表情違い）、キリト＆ユージオ


2026年2月24日(火)12:00～3月10日(火)11:59






■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




