風速31m/s！液晶画面で状態が見える超小型電動エアダスター発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、風速31m/sの強力噴射と4段階の風量調節に対応し、ステータスを確認できる液晶画面を搭載した「200-CDADE006」を発売しました。

電動エアダスター ノズル5種類付属 LEDライト 最大風速31m/s コンパクト 軽量 高コスパ USB充電式 逆さ噴射可能 クリーナー PC掃除

型番：200-CDADE006

販売価格：4,073円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CDADE006

おすすめポイント

・最大風速31m/sの強力風。4段階の切り替えで幅広い掃除に対応。

・液晶画面を新搭載。風量レベルと電池残量が一目で把握可能。

・重さわずか210gの超軽量。スマホ感覚で使えるコンパクトサイズ。

動画で観る

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Y3z6WbMkTSY ]

動画URL：https://youtu.be/Y3z6WbMkTSY

コンパクトながら最大風速31m/sを実現した強力噴射

片手に収まるコンパクトなサイズ感ながら、最大風速約31m/sという強力な噴射力を備えている。キーボードの隙間に入り込んだ細かなホコリや、PC内部の精密なパーツに付着したゴミも、ピンポイントで力強く吹き飛ばす。缶タイプと異なり、最後まで風力が衰えず安定した清掃作業が行えるのが特徴だ。

状態を可視化する「液晶モニター」と「4段階風量調整」

本体背面に液晶モニターを搭載しており、現在の風量レベル（P1～P4）とバッテリー残量を数値で確認できる。ボタンひとつで4段階の風量調整が可能で、弱風でのデリケートな清掃から、強風での一気掃除まで用途に合わせた選択ができる。視覚的に状態を把握できるため、急なバッテリー切れの心配もなく計画的に使用できる。

iPhone並みの軽さと小ささ。取り回し抜群の210g設計

本体重量は約210gと、スマートフォンに近い驚きの軽さを実現している。高さも約13.5cmと非常にコンパクトで、デスクの引き出しやカバンの中に常備しても邪魔にならない。長時間の作業でも腕が疲れにくく、女性や年配の方でも扱いやすい。持ち運びにも適しているため、オフィスだけでなく車内や外出先での清掃にも最適だ。

環境に優しくコストを抑える、USB Type-C充電式

繰り返し使えるリチウムイオン電池を採用しており、面倒なガス缶の買い替えや廃棄は一切不要である。汎用性の高いUSB Type-Cポートを搭載し、PCやモバイルバッテリーから手軽に充電が可能。1回のフル充電で最大約60分（風量1の場合）の連続使用ができ、ゴミを出さないエコな清掃スタイルを低コストで実現する。

5種類のノズルが付属。暗所を照らすLEDライトも装備

用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルが付属している。狭い隙間を狙う細ノズルや、ホコリを掻き出すブラシ付きノズルなど、場所に応じた最適な清掃が可能だ。さらに、先端には高輝度LEDライトを内蔵。PCケース内やデスクの下など、暗くて見えにくい場所のホコリもしっかり照らし出し、磨き残しを防ぐ。

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。