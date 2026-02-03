キーウォーカー、Dataiku 『Excellence in Service Award』 を受賞

株式会社キーウォーカー

株式会社キーウォーカー（本社：東京都港区、代表取締役社長：小林 一登）は、ユニバーサルAIプラットフォーム「Dataiku」を提供するDataiku社より、Dataikuの導入およびサポートにおいて顕著な功績を収めたパートナー企業として 『Excellence in Service Award』 を受賞したことをお知らせいたします。

■ Dataiku 『Excellence in Service Award』 受賞の背景

近年、多くの企業がAI活用を推進する一方で、実運用に至るまでの煩雑な工程や専門人材の確保が大きな課題となっています。

キーウォーカーは、パートナー企業としてデータサイエンスやデータハンドリングに関する豊富な知見と実績を活かし、プログラミングの知識不要で直感的な操作できるAIプラットフォーム 「Dataiku」 の導入支援を行ってきました。それにより、お客様が自らAIを使いこなし、ビジネス成果を創出する環境構築を包括的にサポートした取り組みが評価され、 『Excellence in Service Award』 を受賞する運びとなりました。

■ 株式会社キーウォーカー 代表取締役 小林 一登 コメント

このたび、Dataiku社より 『Excellence in Service Award』 を初めて賜り、大変光栄に存じます。

企業のAI・データ活用が高度化する中、Dataikuのような統合プラットフォームの重要性はますます高まっています。当社はこれまで、業界・業種を問わず、データ準備からAIモデル構築、運用・定着までを一気通貫で支援してまいりました。今回の受賞は、現場に根ざした伴走型の支援と、確かなデリバリー品質が評価された結果であると受け止めております。今後もDataikuとの強力なパートナーシップを通じ、企業のデータ活用を真のビジネス成果につなげる支援を続けてまいります。

■ Dataiku Japan株式会社 カントリーマネージャー 佐藤豊 コメント

キーウォーカー様の『Excellence in Service Award』受賞を心よりお祝い申し上げます。AI活用が急速に普及する中、同社はデータ準備からモデル運用までを一気通貫で支援し、お客様が直面する専門人材不足という課題を解決しながら、具体的なビジネス成果の創出に大きく寄与されました。Dataikuが目指す『ユニバーサルAIプラットフォーム』を具現化するパートナーとして、その卓越したサービス品質を高く評価いたします。これからも両社の連携を深め、より多くのお客様のイノベーションを支援してまいります。

■ Dataikuについて

DataikuはThe Universal AI Platform(TM) として、人間の専門知識とAIの推論を統合させ、信頼性の高いインテリジェンスを大規模に実現します。エンタープライズ向けに構築され、信頼性を重視して設計された本プラットフォームは、データ駆動型、予測型、生成型、そして人間によるものといった、あらゆる形式の推論を連携および統制することで、説明可能で測定可能、かつ拡張性の高いAIを提供します。

Dataikuは、世界のトップ企業4分の1から信頼されており*、Wellington Management、Battery、CapitalG、ICONIQ、FirstMarkなどが出資元として名を連ねています。Dataiku社のブログ、Twitter/X、LinkedIn、YouTubeで情報をお届けしています。

*Forbes Global 2000の2024年版トップ500にランクインした企業（中国を除く）

■ 当社概要

キーウォーカーは、様々な企業・研究機関に対して、Web サイトをはじめとした外部データの収集から、企業内に保有するデータと統合して分析・可視化するデータ分析ソリューションにおいて強みを持っています。

収集したデータを可視化することで、新たなインサイトの獲得や行動の促進を実現し、生産性の向上や経営判断の迅速化に貢献しています。統計学やAIを活用したワンストップソリューションを提供し、お客様のデータドリブンな組織作りを支援しています。

【ユニバーサルAIプラットフォーム：Dataiku】

Dataiku導入・運用支援サービス

https://www.keywalker.co.jp/dataiku/dataiku_support_service.html

■ 株式会社キーウォーカーについて

名称 ：株式会社キーウォーカー

所在地 ：東京都港区西新橋１丁目８－１REVZO虎ノ門 4F

代表取締役：小林 一登

設立 ：2000年11月22日

事業内容 ：ビッグデータの収集・整理・解析・可視化ソリューションの提供、

自然言語処理エンジンの研究開発、ルーチン業務の自動処理システムの提供

URL ：https://www.keywalker.co.jp/