ゴム・樹脂分野の技術商社 オリオン株式会社 が 横浜に「関東営業所」を開設

オリオン株式会社

オリオン株式会社（本社：京都市中京区、代表：櫻井勲）は、関東エリアにおける営業体制強化を目的として、2026年2月、横浜市西区に「関東営業所」を開設します。

開設の背景・目的

当社は京都を拠点に、プラスチックやゴム等の多様な素材・製法に関する提案を通じて、お客様の試作から量産までを支援してまいりました。

近年、関東圏のお客様からのお引き合い・ご相談が増加していることを踏まえ、より近い距離での技術提案・迅速なコミュニケーション体制を整えるため、横浜での拠点開設を決定しました。

主な対象はメーカーの開発､技術部門で 材料選定、加工技術の提案、試作対応から量産支援までを一貫して提供します。

多様化高度化する製品要求や技術課題に対し最適解をスピーディーにご提供。京都で磨いた技術商社としての価値を関東エリアでもお届けし、お客様の ”ものづくり” を 支援いたします。

関東営業所の概要

名称：オリオン株式会社 関東営業所

所在地：〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー3F

事務所開設：2026年2月

会社概要

会社名：オリオン株式会社

本社所在地：〒604-0837 京都市中京区東洞院二条下る瓦之町374番地

創業：1928年4月

資本金：3,000万円

従業員数：53名

URL：https://www.orion.co.jp/