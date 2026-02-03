エスティ ローダーを代表するベスト&ロングセラー ファンデーション「ダブル ウェア」が史上初のリニューアル。

ELCジャパン合同会社

世界屈指のプレステージ ビューティ企業エスティ ローダー カンパニーズの日本法人であるELCジャパン合同会社（所在地：東京都千代田区、職務執行者社長：ジェームズ アクィリナ)を代表するラグジュアリー化粧品ブランド「エスティ ローダー」は、くずれにくいファンデーションとして高い支持率を誇るブランドを代表するベストセラー ファンデーション「ダブル ウェア」を1997年の発売以来初のリニューアルを実施。次世代モデル「ダブル ウェア ステイ イン プレイス メークアップ N」を2026年3月6日（金）に全国発売いたします。また、全国発売に先駆け日本各地の有名百貨店にて先行発売イベントを開催します。

2026年3月6日（金）全国発売

ブランドを象徴するロングセラー ファンデーション、「ダブル ウェア」が次の伝説へ次世代「ダブル ウェア ステイ イン プレイス メークアップ N」 新登場

ダブル ウェア ステイ イン プレイス メークアップ N 全12色 7,590円 (2026年3月6日(金)全国発売)

1997年の登場以来、“くずれないファンデーションの代名詞”として世界中の女性たちの信頼を集めてきたエスティ ローダーのファンデーション、「ダブル ウェア ステイ イン プレイス メークアップ」。メークの歴史を変え、ロングセラーとして君臨し続け、全世界の何百万人ものお客様に愛され続けてきた “伝説のファンデーション”が、ついに7年間の開発期間、100人以上の研究者と3,000人以上のダブル ウェア ユーザーと共に、高機能ファンデーションの可能性を再定義。世界の5大陸、日本人を含む14,000通り以上のスキントーンを研究・解析して、「ダブル ウェア」は新たな進化を遂げます。

新「ダブル ウェア ステイ イン プレイス メークアップ N」は、これまでのダブル ウェアが持つすべての魅力をそのままに、ファンデーションとしての完成度を高めた設計へ。 「ダブル ウェアの何が好きか」、「ダブル ウェアにどうなってほしいか」。多くのお客様の声に耳を傾け、愛されてきたすべてはそのまま、望まれていた「もっと」を叶えるために開発。まさに、“より多くの完璧な美しさのため”に誕生した次世代のダブル ウェアです。

肌が呼吸するような軽さ、自然な生命感、そして史上最長の持続力。「ロングラスティング」という確信、と「素肌のような心地よいカバー力」が同居するこれまでにないファンデーション。伝説のファンデーションを世に送り出したエスティ ローダーが再定義した、新たな“くずれにくい”次世代ファンデーション。それが、進化したダブル ウェアです。

30mL 全12色 7,590円 （本体価格 6,900円）

進化したくずれにくさ。24時間から“36時間つづく美しさ*¹”

24時間から36時間へ*¹。「くずれない」は、さらに時を超えて、美しさが続きます。

新搭載された「ポリマー メッシュ マトリックス テクノロジー」は微細な網目状ポリマーが皮脂や湿気を吸収・逃しながらファンデーション膜を均一に保つ設計。表情の動きに合わせて伸縮し、肌と一体化するような追従性を実現しています。肌は素肌のように快適でありながら、色移りせず、水・汗・湿気・熱にも強く、長時間くずれない仕上がり。配合されているマイクロパウダーが油分吸収スポンジのように作用し、テカリを抑制します。トランスファープルーフ処方により、衣類やマスクへの色移りを防ぎながら、水や汗にも強いウォータープルーフ設計。ヨレや毛穴落ち、ひび割れを起こしにくく、湿気、皮脂といった過酷な環境・状況下でも、美しい仕上がりを長時間キープします。

また、スキンケア成分として独自の「ダブル バランシング コンプレックス」を新たに搭載。配合されたアルゲナイアシン(TM)（アルゲエキス/ナイアシンアミド：整肌成分）とヒアルロン酸Na（保湿成分）が皮脂をコントロールしながら同時にうるおいを与え、時間の経過とともに素肌そのものの皮脂バランスを整え、理想的な美しい肌をキープします。

進化したカバー力。毛穴レス*²なのに厚塗り感ゼロの"素肌膜カバー"

より軽くなめらかな新テクスチャーにより、従来よりも肌に密着しまるで素肌の上に完璧なもう1枚の"素肌膜"を形成したかのようにフィット。薄膜でありながら毛穴や肌悩みは今まで通り完璧にカバーするのに厚塗り感のない “素肌膜カバー”な仕上がりを実現します。1滴に約20兆個含まれている超微細ピグメントは、色が変化しないよう安定化処理されており、ムラのない均一な発色で少量でも十分なカバー力を発揮。気になるポイントには重ね付けしやすく、ナチュラル仕上げからハイカバーまで、理想のカバー力が自由自在に調整可能です。

また、従来のマットのようにフラットな印象ではなく、肌から生まれる自然なつや感を活かした、立体的な“ソフトつやマット“な仕上がり。決してフラットにならない、次世代の仕上がりを叶えます。

処方進化により更にのばしやすくなめらかなテクスチャーは誰でもより簡単に、美しく仕上げることを可能にしました。

あなたの色が見つかる、日本人のための新12色。

70年以上にわたり皮膚科学を研究してきたエスティ ローダーが、世界の5大陸、日本人を含む14,000通り以上のスキントーンを解析。様々なスキントーンに合う色を見つけ出して作られた全70色 (グローバル展開)から日本人のための12色を選定しました。

＜日本展開の12色＞

デザート ベージュ / シェル / エクリュ / ボーン / サンド / ドーン / クール バニラ / クール ボーン / ウォーム クリーム / アイボリー ヌード /

ウォーム バニラ / ポーセリン

日本展開の12色

ご使用方法：

ボトルを軽く振り、ポンプ1プッシュを手に取り、ひたい・両ほほ・あごに点おき。その後、指またはスポンジで顔の中心から外側に向かってなじませます。気になる部分には部分的に重ねて塗布してください。最後にスポンジで軽く押さえると、肌と一体化したような自然な仕上がりに。

*¹ 化粧もちデータ取得済。当社調べ。個人差があります。

*² メークアップ効果

全国の有名百貨店にて、先行発売イベントを開催

発売を記念し、2026年2月より順次、下記全国4つの百貨店にてイベントを開催いたします。本イベントではいち早く新ダブル ウェア ファンデーションをお求めいただけるほか、先着順・数量限定の豪華なイベント限定特典をご用意しております。また、メークアップ アーティスト、ビューティ アドバイザーによるメーク アドバイスを実施いたします。

※カウンセリングのご予約に関しては、下記エスティ ローダー コーナーまでお問い合わせください。

＜先行発売イベント開催概要＞

▼阪急うめだ本店 2階 プロモーションスペース 21

日程: 2026年2月15日(日)～19日(木)

営業時間: 10:00-20:00

お問い合わせ：阪急うめだ本店 エスティ ローダー コーナー 06-6313-7470

▼銀座三越 本館地下1階 GINZAステージ

日程: 2026年2月18日(水)～24日(火)

営業時間: 10:00-20:00

お問い合わせ:銀座三越 エスティ ローダー コーナー 03-3561-1927

▼伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス/プロモーション

日程: 2026年2月18日(水)～24日(火)

営業時間: 10:00-20:00

お問い合わせ:伊勢丹新宿店 エスティ ローダー コーナー 03-6380-1534

▼大阪高島屋 1F グッドショックプレイス

日程: 2026年2月25日(水)～3月3日(火)

営業時間: 10:00-20:00

お問い合わせ:大阪高島屋 エスティ ローダー コーナー 06-6644-5414

イベント限定特典：

１.ご購入特典

A:「ダブル ウェア ステイ イン プレイス メークアップ N 30mL 7,590円（税込)」購入で非付属品・別売りの「ダブル ウェア メークアップ ポンプ N」をプレゼント。

ご購入特典A ダブル ウェア メークアップ ポンプ N

B:ダブル ウェア ファンデーションを含む、12,100円（税込）以上の購入で非付属品・別売りの「ダブル ウェア メークアップ ポンプ N」・「UVフィニティ ダイナミック ディフェンス プライミング ミルク」の8ｍLサイズ、「スーパー プロフェッショナル メークアップ スポンジ (4個入)」がセットに。さらに、イベント限定の特別カラーのオーガンジー ケース（ミニサイズ）もプレゼント。

※ケースの色は、イベントごとに異なります。

上記Bのご購入後、イベントだけで体験できる人気スキンケア サンプルやダブル ウェアのサンプル サイズが当たる特製ルーレットを1回、回していただけます。

ご購入特典 B

２.イベント来場＆タッチアップ体験特典

タッチアップ体験＋エスティ ローダー公式LINEにお友だち新規追加で、新ダブル ウェアのパケット サンプル（2枚）をプレゼントいたします。

イベント来場＆タッチアップ体験特典

３.イベント事前予約＆購入特典

エスティ ローダー公式サイト内「店頭サービス予約」、または店頭でご予約の上、エスティ ローダー製品1品以上（シャープナー、ポンプ、スポンジなど雑貨を除く）をご購入の方に、オリジナル ミラー(ハート形・ピンク)をプレゼントいたします。

イベント事前予約＆購入特典

・各特典はおひとり様1点限り。数量限定につき、なくなり次第終了となります。

・詳細はビューティ アドバイザーまでお尋ねください。

・画像はイメージです

全国百貨店のエスティ ローダー コーナーでも店頭予約実施中

上記イベント店以外の全国百貨店のエスティ ローダー コーナーでもご予約を承っております。「ダブル ウェア ステイ イン プレイス メークアップ N 30mL 7,590円（税込)」の全国発売前のご予約・ご購入の特典として、ビューティ ブレンザーをプレゼントいたします。

ビューティ ブレンザー

・特典はおひとり様1点限り。数量限定につき、なくなり次第終了となります。

・詳細はビューティ アドバイザーまでお尋ねください。

・画像はイメージです

公式オンライン ショップはこちら :https://www.esteelauder.jp/product/643/143007/product-catalog/makeup/face/foundation/double-wear/stay-in-place-makeup

About Estee Lauder

エスティ ローダーは、ザ エスティ ローダー カンパニーズ インコーポレイテッドを代表するブランドです。世界初の女性起業家の一人である創業者ミセス エスティ ローダーが設立したこのブランドは、女性のニーズと願望への深い理解をもとに、最も革新的で洗練された高機能のスキンケア及びメークアップ製品と、ブランドを象徴するフラグランスを創り出すという信念が受け継がれています。現在、エスティ ローダーは世界で150を超える国と地域において、店舗やオンラインなどのタッチ ポイントで世界中の女性を輝かせています。 ミセス エスティ ローダーのパワフルかつ信頼性のある視点は、現在でも変わらず一貫して製品に反映されています。