『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』13周年記念コンサートチケットの先行抽選申し込み受付開始！

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向けゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ（以下、『黒猫のウィズ』）』にて、2026年2月2日（月）より13周年記念コンサートのチケット抽選受付を開始したことをお知らせします。

【『黒猫のウィズ』公式サイト URL】https://colopl.co.jp/magicianwiz/(https://colopl.co.jp/magicianwiz/)

皆さまに支えられ、『黒猫のウィズ』は2026年3月5日（木）で13周年を迎えます。それを記念したコンサート「GAME SYMPHONY JAPAN 62nd Concert ×クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ～13th Anniversary～」を、株式会社アイムビレッジ主催で実施いたします。

現在、チケット販売サイト「ローソンチケット」にて、先行抽選申し込みを受け付けております。

会場で皆さまにお会いできることを、心よりお待ちしております。

【『黒猫のウィズ』13周年記念コンサート 概要！】

●イベント名：

「GAME SYMPHONY JAPAN 62nd Concert ×クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ～13th Anniversary～」

●日時：

2026年4月18日（土） 19：00開演 21：00終演予定（開場18：30）

●場所：

ミューザ川崎シンフォニーホール（https://www.kawasaki-sym-hall.jp/ ）

●チケット先行抽選受付期間：

2026年2月2日（月）20：00～2月8日（日）20：00 予定

●販売ページ：

https://l-tike.com/gamesymphonyjapan62/

●チケット料金（税込）：

SS席 15,000円

S席 12,000円

A席 9,000円

B席 6,000円

（全席リーフレット付）

【クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 基本情報】

クイズに答えながらクエストを進めるクイズ＆カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス＝アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2026年3月5日に13周年を迎えます。

◆アプリ名：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

◆価格：アイテム課金制

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/magicianwiz/

◆公式X：https://x.com/colopl_quiz

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/wiz/1wew2wi9/

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

