【新連載!!】大人気“悪役令嬢”小説「ツンリゼ～ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん～」コミカライズ連載スタート！

株式会社幻冬舎コミックス(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石原正康)で本日より「comicブースト」(https://comic-boost.com/ )にて、『ツンリゼ～ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん～』の連載がスタートしました。

『ツンリゼ～ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん』原作：恵ノ島すず 作画：今中千尋 キャラクター原案：えいひ

作品を読む :https://comic-boost.com/content/01700001

恵ノ島すずによる大人気小説「ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん」（カドカワBOOKS）を原作とし、本当は健気すぎる照れ隠しムーブが誤解を呼んでしまった“ツンデレなニュータイプ悪役令嬢”であるリーゼロッテを救う物語を描きます。

作画を担当するのは今中千尋。

優美さもかわいさも兼ね備えた確かな画力で、「ツンリゼ」の魅力を最大限に表現します。

記念すべき第1話では、リーゼロッテのほっぺにチューをするジークヴァルト、それに大興奮の小林さんという屈指の人気シーンも登場しています。

本当は健気でかわいすぎるツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと、そんな彼女を破滅から救うべく「神託」として頑張る実況の遠藤くん、解説の小林さん。

そして婚約者リーゼロッテを守るため奮闘するジークヴァルトはじめ、個性豊かなゲームの世界のキャラクターたち。

異世界と現代を股にかけた、壮大なゲーム実況がたどり着く未来とは――！？

魅力満載でお届けする「ツンリゼ」コミカライズに、どうぞご期待ください！

≪第1話あらすじ≫

とある学校の中庭で仲良さげに勉強をする、プラチナブロンドの青年とピンクブロンドの少女。

そんな2人に、凛とした声が届いた。「そこでいったい、何をしているのかしら？」

美しいハニーブロンドヘアを揺らしながらそう問うのは、プラチナブロンドの青年もとい、王太子ジークヴァルトの婚約者・リーゼロッテであった…。

ピンクブロンドの少女・庶民出身のフィーネへのあたりが強いと学園内でも噂のリーゼロッテ。

このままではまずい、と止めに入ろうとするジークヴァルトだったが、その瞬間。

「ツンが強い！ツンが強いぞリーゼロッテ！これはさすがにやりすぎかっ！？」

「リーゼロッテの今の言葉、単に『私もまぜてー』の意図なのでしょうが、婉曲すぎる物言いと日頃の尊大すぎる振る舞いとのせいで完全に誤解されてますね……」

これは…まさか伝説の「神の声」なのでは！？

作品ページ：https://comic-boost.com/content/01700001

原作小説公式サイト：https://kadokawabooks.jp/special/tundereakuyakureijo/

