春から大学受験対策を始める高校生必携！2026年度新カリキュラム配布イベントを開催します！【武田塾】

株式会社A.ver

大学受験・中学高校受験の学習塾「武田塾(https://www.takeda.tv/)」を全国に展開している株式会社A.ver(本社：東京都文京区、以下「武田塾」)から、2026年版参考書ルート（カリキュラム）配布イベントの実施をお知らせいたします。

武田塾の新カリキュラム配布イベント

2026年版の参考書ルートは、直近で発売された最新参考書や、実際に武田塾に通う生徒の学習進度・成果データをもとに、武田塾教務チームが徹底的に検証・改訂を重ねて完成させた最新版です。

新高校3年生はもちろん、これから本格的に受験勉強を始める高校2年生・高校1年生にとっても、学年を問わず活用できる内容となっています。

最新の参考書ルートは、公式YouTube「武田塾チャンネル(https://www.youtube.com/user/takedajuku)」にて順次公開予定ですが、いち早く学習をスタートしたい方に向けて、武田塾各校舎では新カリキュラムを先行配布いたします。

受験勉強で一歩先を行くために、ぜひこの機会をご活用ください。詳しくはお近くの武田塾、お近くに校舎がない方は武田塾オンラインへ、お早めにお申し込み(https://www.takeda.tv/contacts/new_curriculum/)ください。

武田塾の参考書ルートとは？

武田塾の「参考書ルート」とは、すべての市販の参考書の中から、学力レベルや到達度に応じて最適な教材を厳選し、学習すべき順番を体系的に整理した学習計画表です。

志望校合格までの学習プロセスを「道筋」として可視化していることから、武田塾ではこのカリキュラムを「ルート」と呼んでいます。

どの参考書を、どのタイミングで、どの順番で学習すればよいのかが一目で分かる設計となっており、受験勉強に迷いが生じにくい点が特長です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rtKYVAS2ofk ]

参考書ルートは科目ごとに細かく設定されており、志望校の難易度に応じて「日大レベル」「MARCHレベル」「早慶レベル」「地方国公立レベル」「難関国立レベル」「東大レベル」といった複数のレベル帯を用意しています。

武田塾では、入塾後この参考書ルートに沿って学習を進めることで、無駄のない効率的な受験対策を実現します。

大学受験を控えているみなさんへ

武田塾の参考書ルートには、今、どのような成績の状況にあっても、正しい勉強法で「できる」状態へ導き、志望校合格を実現してほしい、という強い想いが込められています。

成績に不安を抱えている受験生はもちろん、すでに高い成績を収めている受験生にとっても、「合格」という共通の目標に向かって歩む過程を支える存在でありたい、というのが武田塾の目指す姿です。

入試本番から逆算し、今このタイミングから学習をスタートすれば、難関大学への挑戦は決して特別な人だけのものではありません。誰にとっても、正しい努力を積み重ねることで現実的な目標となります。

最新の参考書ルートを手に入れて、大学受験に向けた最初の一歩を踏み出してみましょう。

最新カリキュラムは無料受験相談で配布中！

2026年版の最新カリキュラムは、武田塾の無料受験相談にお越しいただいた方へ配布中です。

無料受験相談では経験豊富な校舎長が、今のあなたの勉強方法をヒアリングし「改善した方が良いところ」「志望大学合格に必要なこと」など、なんでもじっくり相談でき、問題解決へと導きます。

強引な勧誘などは一切行っていませんので、独学のみで志望校合格を目指したい方のご相談も大歓迎です。まずはお気軽にお申し込みください。

お申し込み方法

「新カリキュラム配布イベント」のお申し込みフォームより、受け付けております。

お近くの武田塾校舎を選択または、お近くに武田塾がない場合はオンラインを選択して、ぜひお申し込みください。

https://www.takeda.tv/contacts/new_curriculum/

日本初！授業をしない「武田塾」とは

武田塾は、日本で初めての授業をしない塾です。授業をしても成績は上がりませんし、ほかの生徒と差がつきません。自主学習が最も大切だと考え、「独学」の方法を伝えます。

武田塾では他の塾と全く違った指導法によって、劇的な逆転合格者を続出させています。

近くに武田塾の校舎が無い場合はオンラインで特訓が受けられる「武田塾オンライン(https://www.takeda.tv/online/)」をご利用ください。

株式会社A.verについて

社 名： 株式会社A.ver

設 立： 2004年12月7日

本 社： 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目8-3 天野ビル本館4階

T E L： 03-5840-7678

事業内容： 学習塾「武田塾」の運営

U R L： https://aver.co.jp/