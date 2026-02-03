上質をもっと身近に、料理をもっと快適に。WMFの高品質ステンレス鍋「コンフォートライン」シリーズが新発売

株式会社グループセブジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は、ドイツの No.1 キッチン＆テーブルウェアブランド WMF（ヴェーエムエフ）から、高品質ステンレス製の鍋シリーズ「コンフォートライン」を、2026年3月より公式オンラインショップ、全国の百貨店、専門店にて発売いたします。

ドイツNo.1(※)キッチン＆テーブルウェアブランドWMF (ヴェーエムエフ)(※)ユーロモニターインターナショナル調べ 2024年ドイツにおけるキッチン用品部門、小売販売額 (2025年度版)

「コンフォートライン」は、エレガントなマット仕上げの高品質ステンレスの美しさと、毎日の調理を快適にする機能性を兼ね備えた鍋シリーズです。WMF独自の高品質ステンレス鋼「Cromargan(R)（クロマーガン）」を採用し、優れた耐久性と保温性で料理を美味しくするだけでなく、錆びに強く、銀のような美しい輝きを長く保ちます。底面には、アルミとステンレス鋼による三層構造の「TransTherm(R) universal base（トランサムユニバーサルベース）」を採用し、高い熱伝導性を実現しました。熱を効率よく均一に食材に伝え、煮込み料理やスープ作りなど、食材の美味しさを引き出します。さらに、調理の様子が見えるガラス蓋や、熱くなりにくい中空ハンドル、液だれしにくいフチ構造により、日々の調理を快適にサポートします。



「コンフォートライン」シリーズは、用途や調理シーンに合わせて選べるよう、毎日の料理に使い勝手がよい両手鍋の「ハイキャセロール（16cm/20cm/24cm）」と「ローキャセロール（20cm）」、片手鍋の「ソースパン（16cm）」の全5アイテムを展開。定番料理からごちそう料理まで、幅広い調理に対応するシリーズです。

製品特徴

■WMF独自の高品質ステンレス鋼「Cromargan(R)」を採用

本体に、WMFが独自開発した高品質ステンレス素材「Cromargan(R)（クロマーガン」を使用。耐久性と保温性に優れた素材は、料理を美味しく仕上げるだけでなく、錆びに強く、銀のような美しい輝きを長く保ちます。

■調理の様子がひと目で確認できるガラス蓋

フタを開けずに中の様子が見えるため、火加減や仕上がりを確認しながら調理が可能です。

■熱くなりにくい中空ハンドルで、扱いやすく

エレガントなデザインが特徴のハンドルは、調理中も熱くなりにくい中空構造のハンドルを採用。

■食材に均一に加熱する三層構造の底面設計

アルミとステンレス鋼による三層構造の「TransTherm(R) universal base（トランサムユニバーサルベース）」を採用。食材を熱ムラなく均一に加熱します。

■液だれしにくいフチ形状

注ぐ際に側面を液だれしにくい設計で、ソースやスープの移し替えもスムーズです。

■目盛付き

鍋の内側に目盛がついているので、計量や調理の目安に便利です。

■高級感のあるマット仕上げデザイン

高級感のある美しいマット仕上げが、キッチンや食卓になじむ上質な佇まいを演出。調理中から収納時まで美しく映えます。

「コンフォートライン」シリーズ

※本体：ステンレス鋼（クロマーガン素材）蓋：ガラス 底面：アルミ、ステンレス鋼

※IH含むすべての熱源に対応。

※生産国：中国

※記載の希望小売価格は参考価格であり、再販売価格を拘束するものではありません。

ドイツNo.1キッチン＆テーブルウェアブランド、WMF（ヴェーエムエフ）

伝統の品質とものづくりの精神が息づく、ドイツで誕生したキッチン＆テーブルウェアブランド「WMF （ヴェーエムエフ）」は、1853年の設立以来、最上の品質と洗練されたデザインのキッチンウェアおよびテーブルウェアをトータルにご提供するブランドとして、世界約90カ国でご愛用いただいております。2024年に、ドイツにおけるキッチン用品部門 (※1)のNo.1ブランドに10年連続で選ばれています。(※2)

（※1）キッチン用品: 調理器具・皿・テーブルウェア・カトラリー・ドリンクウェア・その他キッチン用品含む。

中古・アンティーク品を除く。

（※2）ユーロモニターインターナショナル調べ 2024年ドイツにおけるキッチン用品部門、小売販売額 （2025年度版）