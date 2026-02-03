プロ人材サービスのキャリーミーが、広報・PR領域に特化した伴走型広報支援『キャリーミープロ広報』をリリース

株式会社Piece to Peace

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービス「キャリーミー(https://carryme.jp/agent/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)」を運営する株式会社Piece to Peace(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、広報・PR領域の専門家による支援サービス『キャリーミープロ広報(https://p2p.carryme.jp/lp/202512_propr?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)』を2026年2月3日（火）より提供を開始いたします。

2016年に「プロ人材」と企業とのマッチングサービス「キャリーミー」をリリースしてから10年、新たに広報・PR領域の課題を抱える企業様に向けてスピーディな人材のご提案を実現します。

■リリースの背景

「プロ人材」と企業を繋ぐマッチングサービス「キャリーミー」では現在15,000人を超えるプロフェッショナル人材が登録し、数百社のビジネス課題の解決を支援してきました。

近年、広報・PR課題を支援する中で、広報課題は、デジタル化、メディアの細分化、企業ニーズの複雑化により多様化していると感じています。

そこで広報・PR領域に特化したプロ人材との契約に関するコミュニケーションはもちろん、 マッチングから稼働開始までよりスムーズに行えるように体制を強化してサービス展開することといたしました。

■ ビジネスモデル

即戦力の広報プロフェッショナル人材による課題解決をご提案します。企業課題に合わせて、必要な時間だけ依頼できる柔軟な業務設計でプロフェッショナルのスキルを活用できます。

■ サービス内容

■ サービスの特徴

（１）参画までのスピードが速い

候補者をデータベースの中から直接探して依頼・スカウトすることも、募集を掲載し応募を受け付けることもできるので、求めるスキルを持った人材とのスピーディーなマッチングが可能となります。求人掲載、面談、条件交渉はすべて無料でご利用いただけます。

（２）コンサルタントが最適な人材を選定

専任のコンサルタントが事前にヒアリングを行い、業務内容や社内風土にフィットするプロ人材を厳選してご提案するので効率良く、ミスマッチの無い人材の選定を行うことができます。

（３）専門的なノウハウを社内に蓄積できる

社内スタッフと連携して業務を進める伴走型支援型なので、施策を実施しながら人材育成や体制の構築といった支援もご相談いただけます。プロ人材が『成果を出せる体制』の強化までサポートします。

（４）必要な業務を必要な時間だけ依頼できる

週1日だけなど、課題やご状況に合わせてご希望に沿った稼働時間でご依頼いただけます。

また、マーケティングや採用など別の領域のプロ人材と組み合わせてのご依頼もご相談いただけます。

■ご利用の流れ

お問い合わせをいただいてから最短1週間でプロ人材をアサインできます。専任のコンサルタントが丁寧にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

面談依頼はこちらから↓

https://p2p.carryme.jp/lp/202512_propr(https://p2p.carryme.jp/lp/202512_propr?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

キャリーミーとは

▶︎▶︎ 【無料で読めます】キャリーミーサービス資料（導入事例付き）

https://carryme.jp/agent/base2_sales/(https://carryme.jp/agent/base2_sales/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインできます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」