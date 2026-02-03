【AI動画制作サービスVideo Craft活用事例紹介】群馬県農業協同組合中央会（JA群馬中央会）様が研修動画制作でVideo Craftを導入

株式会社Stand Technologies

株式会社Stand Technologies（本社：東京都渋谷区、代表取締役 共同代表：河合真吾・中川 綾太郎）はこのたび、群馬県農業協同組合中央会（JA群馬中央会）様に、会員JA向け研修動画の制作・提供を目的として、AI動画制作サービスの「Video Craft」を導入いただいたことをお知らせいたします。

サービスURL：https://videocraft.jp/

【群馬県農業協同組合中央会（JA群馬中央会）様 概要】

業種：農業団体

用途：会員ＪＡに対しての研修動画の提供

Q1.Video Craftの導入を検討された背景には、どのような課題がありましたか。

【Video Craftに関するお客様の声】

会員JAでは職員数の減少等に伴い、「時間や場所を選ばず受講できる研修」への需要が急増していましたが、従来の「職員出演型」の動画制作・提供には、以下の課題がありました。

１.属人化による再撮影の常態化

・職員の出演や肉声録音を行っていたため、人事異動のたびに内容に変更がなくとも撮り直しが発生し、非効率な状況が続いていました。

２.収録環境による品質リスク

・Web会議システム等を用いた録画では、通信状況により音声が途切れる等のトラブルが発生することが、手戻り（再収録）の原因となっていました。

３.担当職員の業務負荷増大

・資料作成に加え、ナレーションの練習やリテイクに多大な時間を要しており、コンテンツを充実させていく障壁となっていました。

Q2. Video Craftを検討される中で、他の選択肢と比べて決め手になったポイントは何でしたか。

研修動画の拡充にあたり、当初はeラーニングシステム等の導入も検討しましたが、高額な導入コストや、当会のニーズに対して機能が過多である点が課題でした。

その点、Video Craftは「動画コンテンツの制作・提供」という当会の抱えるピンポイントな課題を解決できる製品であり、かつ導入コストも抑えられていることが決め手となりました。

Q3. 実際にVideo Craftを使ってみて、「良いと感じた点」や「便利だと感じた点」を教えてください。

１.既存資産の活用

PowerPointやPDF形式の既存資料をそのまま取り込めるため、ゼロから資料を作り直す手間がなく、スムーズに移行できる印象を受けました。

２.ナレーションの推敲

納得がいくまで何度でも音声のプレビュー・修正ができるため、より伝わりやすい原稿づくりが可能になると感じました。

３.専門用語への対応

業界特有の用語についても、辞書機能により読み方やアクセントを柔軟に設定できるため、違和感のない自然な解説動画が作成できそうです。

４.手厚いサポート

トライアル期間から本導入に至るまで、サポート担当者の方が細やかなフォローを行ってくださり、安心して活用を開始することができました。

【Video Craftについて】

Video Craft（ビデオクラフト）は、AI技術を駆使して誰でも簡単に高品質な動画を制作できるサービスです。PowerPointやPDFの資料をアップロードし、自然で流暢な日本語のAI音声ナレーションやアバターを組み合わせ、高品質な動画を専門知識なしで簡単に作成できます。

直感的な操作性もVideo Craftの特徴です。PowerPointのスライド作成のような感覚で、編集に不慣れな人でもスムーズに扱えます。

法人向け活用シーンも幅広く、研修やeラーニング教材、企業PR、採用動画、社内紹介など多彩な用途に対応。従来の映像制作に伴うコストや時間を大幅に削減でき、企業のDX推進やコンテンツ内製化をサポートします。

多言語版を制作したいお客様には、特におすすめです。日本語版のファイルを作成すれば、動画内の文字とナレーションをワンクリックで50ヶ国語に翻訳できます。海外のお客様や日本語を母国語としないスタッフ、海外拠点のスタッフにも適切な動画コンテンツを提供できます。

Video Craftの資料請求はこちら：https://videocraft.jp/service-guide-org

【株式会社Stand Technologies 会社概要】

社名：株式会社Stand Technologies

所在地：東京都渋谷区渋谷2-12-13 八千代ビル4階

代表者：代表取締役 共同代表 河合 真吾・中川 綾太郎

設立：2020年4月

事業内容：AI動画サービスVideo Craft（https://videocraft.jp/）・AI音声サービスVoice Space（https://voicespace.ai/）

コーポレートサイト：https://standtech.jp/