ぱんだにあ先生『ねこようかい』連載10周年原画展＆サイン会開催！

株式会社竹書房

2026年2/17(火)から３/1(日)の期間、LOCAL GALLERY・BOOKS(高円寺)にて、

『ねこようかい』連載10周年を記念した原画展&ぱんだにあ先生サイン会を開催します！

10周年記念グッズも並びますのでお見逃しなく！

新刊『ねこようかい イイコイイコ』は2/20(金)発売！

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、2026年2月20日（金）発売の『ねこようかい イイコイイコ』（著者：pandania）の発売を記念して、2026年2月17日（火）より各種イベントを開催いたします。

ぱんだにあ先生のサイン会開催！！来場特典も！

サイン会開催日時: 2/22(日)ねこの日の13:00-17:00頃

ご参加方法: 整理券をお持ちの方

◼︎整理券の配布について

１.2/17(火)より期間中、LOCAL GALLERY・BOOKS店頭にて

『ねこようかい』(新刊・既刊問わず)をご購入&サイン会ご希望のお客様へ整理券を配布します。

※整理券は枚数に限りがあり、無くなり次第終了となります。

(先着順の配布・番号順に時間指定となります)

２.ご購入のコミックスと整理券をお持ちになって、サイン会当日2/22(日) 該当のお時間に会場へお集まりください。順番にご案内いたします。

※状況によりお待ち頂く可能性がございますのでご了承ください。

※整理券に記載のお時間をご確認ください。

◼︎来場特典について

展示期間中(2/17-3/1)ご来場した方全員に、

「ころぽっくる プープープーステッカー」をプレゼント！

そして2/22(日) ねこの日限定特典として、ご来場の方へ

「ろくろくび ニャーニャークリアしおり」をプレゼント！！

※どちらもなくなり次第終了です・非売品

10周年記念グッズをご紹介！

「ぱんだにあ先生直筆サイン・ナンバリング入り キャンバスアート」

なんと!!『ねこようかい』連載10周年を記念して、

ぱんだにあ先生の直筆サイン・ナンバリングが入った描き下ろしキャンバスアートが登場！

イラストは「にんぎょのぱふぇ」「ねこまたのさんぽ」「ねこようかいのおいわい！」の全3種♪

毎日がきゅんっとなる...愛らしいねこようかいたちが描かれたキャンバスアートは、お部屋に飾るのに丁度いいサイズ感。記念の限定特典ミニクロスも付いた、とってもスペシャルなアイテムです！

展示会場では実物サンプルをご覧頂けます。

※キャンバスアートはLOCAL GALLERY・BOOKS店頭、LOCAL GALLERY・BOOKSオンラインショップ、竹書房STORE公式サイト(2/17(火)13:00-3/1(日)23:59)での期間限定受注販売となります。

※ご注文は1絵柄につき1点までとなります。

※5月中旬のお届けを予定しております。

更に、ふわふわとした素材に癒される…ゴロゴロトレーディング缶バッジや、小さいサイズで便利なクリアファイル、ちょっとしたお買い物にピッタリのミニトート、お子様にもおすすめのハンドタオルが登場！

竹書房STORE公式サイトでの通販は2/19(木) 12:00- よりスタートです。

この他にも、ギャラリーオリジナルグッズの発売もありますのでぜひ店頭でチェックしてみてくださいね！

会場は高円寺駅北口より徒歩6分！

LOCAL GALLERY・BOOKS

〒165-0034 東京都中野区大和町1-67-1

OPEN 13:00-19:00 (月曜定休日)

詳細は特設サイト・公式Xよりご確認ください！

❏竹書房STORE ねこようかい特設サイト：

https://eeo.today/store/101/specialfeature/take-nekoyoukai

❏竹コミ！『ねこようかい』：https://takecomic.jp/series/b2fe43f550698

❏ぱんだにあ先生Xアカウント： @pandania0(https://x.com/pandania0)

❏ねこようかいX公式アカウント： ＠nekoyoukai_pr(https://x.com/nekoyoukai_pr)

❏竹書房STORE X公式アカウント：@take_s_store(https://x.com/take_s_store)

❏LOCAL GALLERY・BOOKS Instagram公式アカウント：

https://www.instagram.com/local_koenji/

❏LOCAL GALLERY・BOOKS：https://www.localgallerybooks.com

❏竹書房：https://www.takeshobo.co.jp/

(C)pandania／竹書房