LiSAソロデビュー15周年を記念したアニバーサリーブックの発売が決定！15人のクリエーターが各々のLiSAを表現するほか、15年を総括する超ロングインタビューも

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2026年4月17日（金）にアーティストLiSAによる15周年を記念した書籍『LiSA 15th Anniversary Book PRiSM』(4,950円/10％税込)を発売。本日2月3日（火）よりネット書店、リアル書店での予約を開始しました。

アニメ「Fate/Zero」「ソードアート・オンライン」「魔法科高校の劣等生」「鬼滅の刃」シリーズなど数々の人気アニメ主題歌を担当し、国内外でヒットを記録。圧倒的な熱量を放つライブパフォーマンスで人気を博し、アニソンシーンだけではなく、ライブアーティストとして支持を広げ、2025年にはNHK紅白歌合戦に再び出場したLiSA。

タイトルにもある「PRiSM」とは、「ガラスや水晶などの透明な媒質でできた多面体」のこと。比喩的な表現として「視点や見方、またはその変化」という意味もあります。プリズムを通して光が様々な表情を見せるように、LiSA自身がこれまでの活動で示してきた、光と影、喜びと痛み、希望と不安など……そのすべてを含んでもなお輝く「多面的な美しさ」という意味も込められています。

本書は、LiSAのソロデビュー15周年を記念し、各界を代表するトップクリエーター15名がそれぞれの視点で“LiSA”を表現したプレミアムなアニバーサリーブックです。15年間のLiSAの歩みを共に彩ってきたクリエーターに加え、今回初めてタッグを組む新たな顔ぶれも参加し、15周年のアニバーサリーにふさわしい、まさにここでしか見られないLiSAの新たな側面や、アーティスト×クリエーターの眩しいほど輝かしい化学反応を一冊に凝縮しました。

また、これまでの15年の歩みを「黎明期」「変革期」「新たなステージ」とわけ、それぞれの時代のエピソードを深掘りする1万字超のロングインタビューも敢行。その時期に身に纏ったステージ衣装も、LiSA自身のコメントとともに写真で掲載します。

さらに発売を記念して、AmazonおよびROCKET EXPRESSでは、予約特典付きの限定版を数量限定で販売。加えて、2026年4月17日（金）より、LiSAデビュー15周年記念展示会「LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～」を開催。LiSA自身の直筆ノート、ステージ衣装の展示、LiVE映像エリアに加え、書籍に掲載されるクリエイターの作品を展示するブース「15 Creators＿SOULFUL ARTWORK――15のPRiSMが描くLiSA――」も設置予定です。

タイトルにあるPRiSMのように多面的で多彩なLiSAの魅力を感じられるスペシャルな体験をお届けします。

参加クリエーター（順不同、敬称略）

1：平野タカシ（フォトグラファー）

2：田口まき（フォトグラファー）

3：中野敬久（フォトグラファー）

4：磯部昭子（フォトグラファー）

5：間仲宇（フォトグラファー）

6：Maciej Kucia（フォトグラファー）

7：川島小鳥（フォトグラファー）

8：Viola Kam（フォトグラファー）

9：井口雅博（ステージデザイナー）

10：西元祐貴（墨絵・陶墨画アーティスト）

11：長砂ヒロ（作家・イラストレーター）

12：Rockin’Jelly Bean （イラストレーター）

13：Chocomoo（イラストレーター）

14：角田光代（小説家）

15：名久井直子（ブックデザイナー）

著者プロフィール

LiSA：アーティスト。岐阜県出身、6月24日生まれ。座右の銘は「今日もいい日だっ」。圧倒的な熱量を持つパフォーマンスと歌唱力、ポジティブなメッセージを軸としたライブは瞬く間に人気を集め、アニソンシーンにとどまらず、数多くのロックフェスでも活躍するライブアーティストとして、その存在感を示している。

▶︎X：https://x.com/LiSA_OLiVE

▶︎Instagram：https://www.instagram.com/xlisa_olivex/

▶︎YouTube：https://www.youtube.com/@lisaSMEJ

数量限定の特典付き限定版をチェック

【Amazon】

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKH24ZCR

特典内容：ランダムステッカー（3種のうち1枚）

【ROCKET EXPRESS】

URL：https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/6000060279

特典内容：ランダムステッカー（3種のうち1枚）

・Amazon、ROCKET EXPRESSにて、数量限定で特典をプレゼント

Amazon、ROCKET EXPRESSにて予約された方もれなく全員に、ランダムステッカー（3種のうち1枚）をプレゼントします。限定版はなくなり次第、販売終了となります。

※Amazon、ROCKET EXPRESSの特典はそれぞれ絵柄は異なります。

数量限定15th記念カレンダーも予約受付中

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G7ZQ2MRM

展覧会の開催も決定

アーティスト・LiSAのソロデビュー15周年を記念した初の大規模展覧会の開催が決定しました。本書との連動ブースもありますので、ぜひお見逃しのないようお越しください！

・展示会名：LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～

・会期：2026年4月17日（金）～5月10日（日）

・会場：東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZE

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-21 原宿スクエア内

・公式HP：https://lisaprism-exhibition.com/

・公式X：@LiSAPRiSM_expo

書誌データ

書名：LiSA 15th Anniversary Book PRiSM

定価：4,950円（10％税込）

発売：2026年4月17日(金）

仕様：A4判／4C

発売・発行：株式会社KADOKAWA

書籍情報：https://lit.link/LiSA15thbook_prism