香りとお酒で楽しむバレンタイン。無印良品 東京有明主催のイベント「MUJI VALENTINE′S DAY」　に、ニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP（ノーズショップ）」が出店

NOSE SHOP株式会社

MUJI VALENTINE'S DAY

“香水砂漠”と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、「他の誰でもない、あなたの鼻が主役のお店。」というコンセプトで、2017年の8月にスタートした日本初のニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、無印良品 東京有明にて開催されるイベント「MUJI VALENTINE'S DAY」へ2026年2月7日（土）出店いたします。



「MUJI VALENTINE'S DAY」は、＜心に花を。＞をテーマに、バレンタインにぴったりなチョコレートや切花のほか、音楽や香り、コーヒーなど五感で味わうさまざまなコンテンツを展開。暖かな出会いを通して、心に“ぽっ”と花が咲くような瞬間をお届けします。

今回、NOSE SHOPは、＜香りとお酒で楽しむ、特別なバレンタイン＞と題し、ミニ香水がランダムに当たるNOSE SHOPの名物企画「香水ガチャ(R)︎」をバレンタイン特別ラインアップで展開するほか、香りが主役のバー「はな」からオリジナルドリンクを販売。

その他、「はな」のメニュー監修を手掛けるmitosaya薬草園蒸留所・CAN-PANYも同じくイベントへ出店し、昨年登場したNOSE SHOPとのコラボリキュール2種も限定販売いたします。

“香り”を味わう、新しいバレンタインの体験

MUJI VALENTINE'S DAY

今回、NOSE SHOP・はながイベントへ出店し、香りとお酒を通じた特別なバレンタインをお届け。

NOSE SHOPからは、ミニ香水（1.5ml～2ml）がランダムで当たる名物企画「香水ガチャ(R)︎」（1回 900円）が登場。バレンタインにあわせて、チョコレートやお花の香りをセレクトした特別ラインアップで展開します。はなでは、寒い季節にぴったりなホットドリンクや、mitosaya薬草園蒸留所とコラボレーションしたリキュールがベースのオリジナルカクテルなど、計4種のドリンクを提供。

その他、オリジナルカクテルに使用されている、NOSE SHOPとmitosaya薬草園蒸留所のコラボリキュール2種「200 TROPIC NOTE」「199 SMOKED HUE」も限定販売。ニッチフレグランスのトレンドである、“おいしい香り”をより広く捉えたジャンル「ネオ グルマン」からインスピレーションを受けたリキュールとして、昨年夏の発売時、注目を集めた二作です。

＜注目ラインアップ＞

200 TROPIC NOTE

商品名：200 TROPIC NOTE（トロピックノート）

価格：100ml 1,980円／500ml 8,580円（税込）

千葉県産のバナナとカリンの蒸留酒をベースに、マンゴー、ドラゴンフルーツ、インカベリー、ローゼル、スダチなどを浸漬し、甘さを加えたトロピカルなリキュール。



香水の世界では「グルマン」と呼ばれる香調と、フルーティーノートやフローラルノートが調和した、華やかでチャーミングな印象。

熟した果実の光が差す、夕暮れどきの甘やかさ。バナナとマンゴーの甘さがふわりと鼻先に、スダチやローゼルの酸味が立ち上がり、南国の香りを軽やかに追いかけます。

品目：リキュール

原材料名：バナナスピリッツ（国内製造）、かりんスピリッツ、上白糖、マンゴー、インカベリー、温州みかん、ドラゴンフルーツ、すだち、ローゼルー

アルコール度数：38%

Artwork by Masanao Hirayama

販売先：https://mitosaya.com/products/eau-200-tropic-note

199 SMOKED HUE

商品名：199 SMOKED HUE（スモークドヒュー）

価格：100ml 1,980円／500ml 8,580円（税込）

樽熟成した豊水の蒸留酒に合わせたのは、スモークした龍眼、カカオニブ、ベリー類など、コクのあるフルーツたち。特に、台湾の友人Baherさんから譲り受けた龍眼は、豊富な栄養素を含み、龍眼の殻を薪で燻して無添加で仕上げた上品で心地よい甘味と、しっかりとした燻香が特徴です。

果実と焙煎の色が淡く重なる、香りのグラデーション。龍眼とカカオが醸すビターな陰影を楽しむ、甘苦く、煙っぽいグルマンリキュールです。

品目：リキュール

原材料：梨ブランデー（千葉県産）、上白糖、甜菜糖、竜眼、カカオニブ、マルベリー、クランベリー

アルコール度数：38%

Artwork by Masanao Hirayama

販売先：https://mitosaya.com/products/eau-199-smoked-hue

※本イベントでは100mlサイズのみの販売を予定しております。

イベント限定 コラボレーション巾着を数量限定でプレゼント

「MUJI VALENTINE'S DAY」限定 コラボレーション巾着

イベント当日、NOSE SHOP、mitosaya薬草園蒸留所、CAN-PANYのいずれかでお買い上げいただいた先着30名様に、「MUJI VALENTINE'S DAY」限定 コラボレーション巾着をプレゼントいたします。

“香り”を味わう、新しいバレンタインをぜひこの機会にお楽しみください。

※金額問わず

※数量限定、なくなり次第終了となります。

【心に花を。】

寒いと、体も心もぎゅっと固まりがち。

いい音楽や、いい香り、美味しいものに出会えると、

“ぽっ”と心が緩んで暖かくなります。

心に“ぽっ”と花が咲くような瞬間を

東京有明で過ごしませんか。

【イベント概要】

「MUJI VALENTINE'S DAY」

日程：2026年2月7日(土)

時間：11:00～18:00

会場：無印良品 東京有明

住所：東京都江東区有明2丁目1-7 有明ガーデン モール&スパ棟 1F～3F

アクセス：

りんかい線「国際展示場駅」徒歩8分

ゆりかもめ「有明テニスの森」徒歩4分

都営バス「有明2丁目」下車すぐ

URL：https://www.instagram.com/muji_tokyoariake/

出店内容：

・香りとお酒のBAR（香水とお酒・ドリンクの販売）

・コーヒー＆チョコレート（コーヒーの販売と無印チョコレートの試食）

・バレンタインMUSIC（DJイベント）

・バレンタインFLOWER（東京有明セレクトの切花）

・バレンタインワークショップ（クッキーデコレーション）

はな

はな

渋谷のんべい横丁で嗅覚と味覚が織りなす、新しい体験へ

「はな」は、1.5坪という親密な空間で「香りを飲む」体験を楽しめる、これまでにないバーです。約60年続いた名店の跡地に誕生したこの場所は、ニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP」が手がける特別な空間。香水の世界に触発されたオリジナルカクテルやモクテルをはじめ、多彩なドリンクとそれに寄り添うおつまみを通じて、嗅覚と味覚が調和する新しい体験をお届けします。

仲間と笑い合いながら、または大切な人との特別なひとときを過ごしながら、美しくも繊細な香りが紡ぐ驚きと感動をシェアできる場所。それが「はな」です。ぜひ、香りが生み出す新しい物語を一緒に楽しんでください。

https://www.instagram.com/hana_noseshop/

NOSE SHOP

NOSE SHOP

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に16店舗を展開しています。（2026年1月時点）高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

https://noseshop.jp