アルビレックス新潟、クラウドファンディング”未来につなぐ「アイシテルニイガタ。」 #ALB30”の実施決定！プロジェクトの”顔”となるキービジュアルのアンケート募集開始！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、アルビレックス新潟の法人設立30周年を記念したクラウドファンディングプロジェクトを実施いたします。

本プロジェクトでは、これまでの歴史と未来への想いをサポーターの皆様と共有しながら、「ともにつくり上げる30周年企画」として展開してまいります。

第一弾企画として、プロジェクトの“顔”となるキービジュアルのアンケートを募集いたします。

1．クラウドファンディングの実施の背景と想い（代表取締役社長 野澤洋輔）

皆さん、こんにちは。野澤洋輔です。

2月1日をもちまして、アルビレックス新潟の代表取締役社長に就任いたしました。改めて、どうぞよろしくお願いいたします！

数多くの喜怒哀楽を皆様とともにして、アルビレックス新潟は2026年に法人設立30周年を迎えます。

多くのサポーター、パートナー企業、ホームタウン関係者の皆様のおかげで迎えられた大きな節目に、サポーターの皆様との絆をさらに深めるイベントや、ホームタウンである新潟県内30市町村の皆様への恩返しとなる企画などを、30周年記念事業として実施します。ぜひお楽しみにしてください！

法人設立30周年事業をみんなでつくり上げ、これから先に続く新潟の未来につなげたいという想いから、このたび「クラウドファンディング」に挑戦することとしました。

ご支援いただく資金は、30周年記念試合にご来場いただく皆様や子どもたちへのプレゼント、スタジアム内外をオレンジに染める企画など、ファン・サポーターの皆様と共に30周年事業をつくり上げる企画に活用します。

アルビレックス新潟を、皆様に「支えていただくクラブ」から、「一緒に考え、つくりあげるクラブ」へ。

これからも、新潟とともに一緒に歩んでいきましょう！



アイシテルニイガタ！

2．支援募集プロジェクトの概要

1）支援募集期間

2026年3月6日（金）～ 2026年4月6日（月）

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

2）目標金額

1stゴール：2,000万円

Nextゴール：5,000万円

3）資金使途

皆さまからいただいたご支援は、記念試合での活用を中心に、30周年記念事業をともにつくり上げていくために活用させていただく予定です。目標金額以上のご支援を頂戴した場合は、チーム強化支援への使用予定です。

主な用途：

・記念試合でのご来場の皆様へのプレゼント

・ビッグスワン内、クラブハウス内、新潟県内をオレンジに染め、装飾する企画の実施

・チーム強化費（2026/2027シーズンに向けたチーム強化支援）

３．キービジュアルのアンケート企画

30周年に相応しいプロジェクトの顔となるキービジュアルについて、皆様の声を反映するアンケート企画を開始いたします。

1)アンケート募集期間

2026年2月3日（火）12:00 ～ 2026年2月7日(土） 23:59

２)アンケート募集方法

以下のURLから回答をお願いいたします。

https://questant.jp/q/LBNQ927H



3)キービジュアル案

以下の３つの案から最も心を動かされたテーマをもとに、お選びください。

A：円陣ダッシュ

試合前、選手たちが肩を組み、ひとつの円になる。

その場所には、歴代の選手たちが同じ想いで立ち、同じ方向を見つめてきた。

円陣から一斉に駆け出すあの瞬間は、クラブ・チームの歴史そのもの。

受け継がれてきた“伝統の熱”を感じる一枚です。

B：マスコット（アルビくんファミリー）

白鳥をモチーフにしたマスコットは、いつもサポーターのそばにいてくれた存在。 子どもたちの笑顔、スタジアムの温かさ、クラブの優しさと誇りを体現。

「アルビレックス新潟！」と見た瞬間に伝わる、 これまでも、これからも続く希望を感じさせる一枚です。

C：応援スタンド＆勝利のバンザイ

試合前に掲げられるビッグフラッグ。

勝利のバンザイと重なり合う歓声。

共に喜びも悔しさも分かち合ってきた選手とサポーターが一体になる景色。

“このクラブを支え続けてきた力”が詰まった一枚です。

【会社・団体概要】

◆株式会社アルビレックス新潟

所在地：新潟県新潟市中央区清五郎67-12 デンカビッグスワンスタジアム内

設立日：1996年4月

代表取締役社長 野澤 洋輔

ホームページ：https://www.albirex.co.jp/

X：https://x.com/albirex_pr

Facebook：https://www.facebook.com/AlbirexNiigata

Instagram：https://www.instagram.com/albirex_niigata_official/

Youtube：https://www.youtube.com/user/albirexniigata12

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：

株式会社アルビレックス新潟 事業本部 マーケティング部

電話：025-257-0150

受付時間：土・日・祝祭日をのぞく10:00～18:00（試合前日は営業）

E-mail：ticket@albirex.co.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。